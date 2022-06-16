Законопроект о регулировании криптовалют планируют рассмотреть осенью

В Госдуму этой осенью могут внести законопроект о регулировании криптовалют. Парламентарии настроены ужесточить нормы для рынка цифровых валют.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допустил, что новую версию документа разработают правительство и Банк России, передают «Известия».

Он также добавил, что ЦБ придерживается достаточно жесткой позиции в отношении легализации криптовалют. Анатолий Аксаков считает, что у криптовалют нет будущего и они находятся под довольно жестким контролем и регулированием спецслужб недружественных стран. Парламентарий надеется, что осенью найдется компромисс в этом вопросе.

В 2021 году в России возбудили на 40% больше уголовных дел, связанных с криптовалютой. Их число за прошедший год достигло 954. Значительная часть преступлений была связана с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр.

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