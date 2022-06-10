В России за год возбудили 954 уголовных дела с криптой

В 2021 году в России возбудили на 40% больше уголовных дел, связанных с криптовалютой. Их число за прошедший год достигло 954.

Значительная часть преступлений была связана с оборотом наркотиков, отмыванием денег и организацией азартных игр, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности RTM Group.

Среди гражданско-правовых споров встречались требования о взыскании неосновательного обогащения при приобретении криптовалюты. Суды в таких разбирательствах отказывают во взыскании в пять раз чаще, аргументируя это тем, что операции с криптовалютой — зона высокого риска, говорится в сообщении компании.

Кроме того, в 2021 году россияне выплатили 61,5 млн рублей по девяти гражданским делам, связанным с бездоговорным использованием электроэнергии для майнинга.

В мае Банк России кардинально поменял позицию по отношению к криптовалютам. Если ранее регулятор выступал за их полный запрет, в том числе майнинг, то сегодня в правлении регулятора заявили, что допускают использование криптовалют в некоторых сегментах торговых отношений.

RB.RU рассказывал, как легализовать доход от криптовалюты, так как она может стать решением как для тех, кто взаимодействует с иностранными контрагентами, так и для тех, кто просто хочет диверсифицировать риски.

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