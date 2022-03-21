Как легализовать доход от криптовалюты

Падение рубля, обвал фондового рынка и ограничения на валютные операции заставляют искать новые подходы к управлению активами. Криптовалюта — валюта в цифровом формате — может стать решением как для тех, кто взаимодействует с иностранными контрагентами, так и для тех, кто просто хочет диверсифицировать риски.

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Никита Куценко, эксперт

Как санкции и политический кризис повлияли на рынок криптовалют?

Криптовалюта как денежная единица от вводимых санкций не пострадала, доверие держателей не было подорвано. В отличие от более «устойчивых» активов, криптовалюты показали совершенно спокойную реакцию на все санкции. Так, с начала ограничений Bitcoin вырос на 30%.

Майнинг (добыча криптовалюты) в целом никак не пострадал и даже пришел к более положительной позиции. Ослабление рубля делает часть затрат на электроэнергию более дешевой.

Негативное влияние санкции оказали на другое — а именно на отношение российских пользователей к централизованным торговым платформам. Криптовалютные биржи завуалированно говорят о том, что могут заблокировать абсолютно любого пользователя. По этой причине очень многие трейдеры покинули централизованные платформы и обосновались на децентрализованных криптобиржах.

По оценке такого показателя, как резервы BTC, мы наблюдаем тенденцию снижения, что говорит о давлении покупателей, так как на бирже остается все меньше активов для продажи. При этом количество наименований криптовалют не сокращается — просто стало доступно меньше монет, которыми торгуют. Тенденция показывает изменения статуса дефицита.

Из этого следует вывод: большее количество пользователей не хотят продавать свои активы, что указывает на растущий дефицит и положительную глобальную динамику.

Как вывести криптовалюту с кошелька?

Вывести биткоины на банковскую карту не получится. Сначала нужно обменять криптовалюту на фиат, то есть «настоящие» деньги: рубли, доллары, евро и так далее. Затем уже валюту можно перевести на банковскую карту или кошелек.

Существует несколько способов вывести криптовалюту:

Криптовалютные биржи — один из самых удобных и популярных способов обмена криптовалюты на фиат. Лучше это делать через P2P-платформу, потому что нет комиссии, обмен происходит моментально, а сделка безопасна и проста.

Онлайн-обменники — популярный, но не не самый безопасный способ. Это сервисы, деятельность которых никак не централизована и не легализована, где один пользователь продает крипту, а другой покупает ее за фиат. Никто не несет ответственности, если одна из сторон не выполнит свою часть договора.

Электронные кошельки — в 2022 году известные сервисы по обороту электронных денежных средств уже начинали вводить поддержку криптовалют. Это удобно, быстро и безопасно. Однако есть и минусы: ограниченное количество монет, высокие комиссии и лимиты на ввод и вывод.

Ещё обменять криптовалюту на деньги можно через криптовалютные банкоматы и банковские карты бирж, но они могут брать высокую комиссию и есть большая вероятность попасть на мошенников.

Как легализовать доход от криптовалюты: заполняем декларацию

Чтобы легализовать доходы, связанные с криптовалютами, необходимо заплатить налог. Сейчас базовая ставка налога для физических лиц составляет 13 %, для юридических — 20 %. Итоговый объем высчитывается на основе разницы между стоимостью актива на момент покупки и продажи.

Для уплаты налога необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ — сделать это нужно до 30 апреля за прошлый год. Для этого скачиваем отчеты с бирж, p2p-площадок, обменников и банковских счетов, с которых покупалась криптовалюта.

Подать декларацию можно:

Онлайн через кабинет налогоплательщика;

В бумажной форме лично в налоговой;

Отправив по почте с уведомлением о вручении.

В ней необходимо отразить доход от продажи криптовалюты, вычесть из этой суммы расходы на покупку этого актива (даже если он приобретен больше года назад) и разницу умножить на ставку НДФЛ 13%.

Как получать доход и переводы в криптовалюте сегодня, не нарушая закон РФ

В данный момент на территории Российской Федерации действует закон «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу 1 января 2021 года. Документ приравнивает криптовалюты к имуществу и вводит запрет на их использование в качестве платежного средства.

С начала 2022 года власти России активно обсуждают варианты регулирования криптовалют. В конце января ЦБ предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Однако вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту, в которой предлагается регулирование криптовалют, а не их запрет.

Если сделки по купле-продаже криптовалют совершаются систематически и приносят прибыль — это считается предпринимательской деятельностью. В таком случае необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, чтобы узаконить свои доходы.

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