Как уплатить налог с криптовалюты: полная инструкция

Станислав Чернухин, CEO компании-разработчика финтех- и криптоприложений Polygant, разбирается, что такое криптовалюта с точки зрения законодательства, а также когда и какие налоги нужно платить.

Интерес к криптовалюте и инвестированию в нее продолжает набирать обороты. Чем больше россиян на этом зарабатывает, тем больше у государства возникает стремление регулировать криптовалютные операции и, конечно, облагать налогами прибыль с них.

Закон о криптовалюте — правовой статус криптовалют в России

Юридически криптовалюта представляет собой цифровой финансовый актив (ЦФА), поэтому любые операции попадают под действие Федерального Закона от 31.07.2020 г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При этом криптовалюта не признается денежной единицей или средством платежей, то есть законодательно запрещено оплачивать ею товары, услуги, работу.

В качестве объекта инвестирования использовать криптовалюту допускается, следовательно, она признается имуществом. Это подтверждают материалы судебных практик.

Так, в феврале 2021 года Верховный Суд РФ в своем определении N 44-КГ20-17-К7, 2-2886/2019 признал криптовалюту имуществом.

В настоящее время майнинг, хранение, покупка и продажа криптоактивов никак не ограничиваются. Только в последнем случае нужно платить налоги.

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Когда нужно платить налоги с криптовалют

Итак, налогом облагаются операции по продаже, но только если вы получили с них прибыль. То есть, к примеру, у вас было 100 000 рублей.

Вы купили 10 монет, после роста цены продали их, затем купили другой альткоин по низкой цене. Через три дня та, другая, монета сильно подорожала, вы и ее продали в плюс за USD. Курс USD за эти дни тоже вырос, и по итогу вы вывели 200 000 рублей.

То есть ваша чистая прибыль составила 100 000 рублей — с этой суммы и надо будет заплатить налог.

Кто должен платить налоги с криптовалюты и по какой ставке

Платить налог будет тот, кто продал криптовалюту, получив прибыль. Если вы по итогу вышли в минус или ноль, налог платить не нужно.

Выше мы уже указали, что государство признает криптовалюту имуществом, а значит, она облагается стандартным НДФЛ в 13%. Налоговой неважно, продали ли вы квартиру, автомобиль или криптовалюту. Получили прибыль — заплатите с нее налог.

Пока что чаще всего криптовалютами приторговывают физические лица, которые занимаются майнингом или инвестированием в частном порядке. Но что если у вас оформлено ООО, АО, ПАО?

Согласно закону, покупать и продавать криптовалюту как инвестиционный инструмент юридическим лицам тоже разрешено. Однако для них есть следующие ограничения:

нельзя заниматься криптовалютным трейдингом, если деятельность компании связана с другой сферой (должно быть соответствие ОКВЭДу);

нельзя приобретать криптовалюту за наличные или электронные деньги вроде «Ю.money» и Qiwi (а физлицам это можно делать);

запрещено принимать криптовалюту и оплачивать ей товары, услуги, работу (гражданам РФ это тоже запрещено делать в России).

В разрешенном случае — то есть, по сути, только с продажи — компания должна будет заплатить налог на прибыль организаций, основная ставка которого — 20%.

Вы также имеете право инвестировать в криптовалюту как ИП. В таком случае можете оплачивать налог по ставке 6% для УСН или по общему режиму налогообложения со ставкой 13%.

Не стоит забывать, что УСН могут воспользоваться только ИП и ООО, у которых годовой доход не более 200 млн рублей, а штат сотрудников менее 130 человек.

Нужно ли платить НДС с криптовалюты

Налогом на добавленную стоимость облагается продажа товаров, услуг, работ, имущественных прав. А поскольку криптовалюта сама считается имуществом, на нее не распространяется НДС.

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Какие документы необходимы

При получении прибыли вы сами должны подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Сейчас это можно сделать как офлайн, так и онлайн через «Госуслуги». Декларация подается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

В качестве доказательств расходов при инвестировании в криптовалюту принимаются выгрузки из личного кабинета с бирж и кошельков, чеки о банковских операциях.

Организации могут подать декларацию не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.(Ст. 346.23). Большинство ИП — не позднее 25 апреля (изучите информацию о сдачи деклараций в применении к своему бизнесу).

Криптовалюта и самозанятые

К сожалению, здесь экономить на налогах самозанятые не смогут.

Дело в том, что раз криптовалюта считается имуществом, то, по закону, самозанятым запрещено заниматься перепродажей имущества, а операции с криптовалютой как раз попадают под это определение. При этом майнить, имея статус самозанятого, не запрещается.

Сегодня российское законодательство не обязывает регистрироваться как самозанятый или ИП для проведения операций с криптовалютой. Но такое правило вполне могут ввести для более прозрачного ведения учета доходов.

Кто и как ищет операции с криптовалютой

Система поиска налоговых должников пока не налажена. Налоговый орган может запросить у биржи данные по транзакциям, чтобы выявить неуплату налогов конкретным физическим лицом, но факт правонарушения должен быть доказан.

Но на деле это сложно проводить регулярно: слишком много банковских операций физических лиц необходимо отследить, чтобы установить все факты уклонений от уплаты налогов, и очень много обращений придется направить сотням бирж.

В свою очередь, большинство бирж могут отказаться предоставлять информацию. Все-таки на международной арене пока нет четкого механизма обмена данными между биржами и налоговыми службами. А в нынешних реалиях многие могут игнорировать запросы от ФНС России.

Не стоит забывать, что, согласно информационному письму Центробанка от 16.03.2022 г. № 019-12/1796, криптовалюта может относиться к инструменту отмывания доходов и финансирования терроризма.

Нужно ли вам лишнее внимание со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов?

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Ответственность за неуплату налога с криптовалюты

За неуплату налогов физическим лицом действует ответственность по п.1 и п.3 статьи 122 НК РФ. Там предусмотрен штраф в размере 40% от неуплаченной суммы за умышленное правонарушение и 20% — за неумышленное.

Помимо этого, предусмотрена пеня за каждый календарный день просрочки. Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, она равна одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ (статья 75 НК РФ, п.4).

Гораздо серьезнее ситуация с неуплатой налогов юридическими лицами, которые попадают под статью 199 УК РФ. Согласно этой статье, неуплаченный налог может обойтись осужденному лишением свободы на срок до двух лет, группе лиц — до 5 лет.

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