Где можно платить криптовалютой: обзор стран

В отдельных государствах криптовалюта стала способом оплаты за повседневные покупки и услуги, а в каких-то она вне закона. Алекс Гудман, основатель сервиса международных денежных переводов NoWall , рассказывает о юридических нормах оборота криптовалюты в разных странах и способах, как можно рассчитываться криптовалютой в любой стране.

Содержание:

Зачем государства пытаются регулировать криптовалюту

В первую очередь это нужно, чтобы пресечь использование криптовалюты в нелегальных видах деятельности: наркоторговле, продаже оружия. Анонимные транзакции почти невозможно отследить, поэтому органам правопорядка трудно обнаруживать такие преступные схемы.

К тому же в криптовалютной сфере много мошенников, которые обманом выводят на свои счета миллионы долларов.

В странах, где крипта легальна, люди инвестируют ее в развитие технологичных стартапов и спокойно расплачиваются цифровыми монетами за повседневные товары и услуги.

Как регулируют криптовалюты

В плане легализации криптовалют разные страны выбирают свой путь. Вот где их используют наравне с официальной государственной валютой, а где на ICO наложили табу.

В каких странах криптовалюта запрещена

Коротко расскажу о странах, которые в том или ином виде отказались от криптовалюты.

Среди них есть несколько государств, где запретили расплачиваться Bitcoin по религиозным соображениям, например, в Пакистане, Афганистане, Марокко и Алжире. Их религиозные лидеры считают криптомонеты спекулятивными и не несущими никакой внутренней ценности.

В других государствах иные причины запрета:

Эквадор

В стране установлен запрет на оборот любых криптовалют, за исключением выпускаемых правительством. Такой подход полностью аннулирует принципы децентрализации и анонимности коинов. У трейдеров, которые попались на торговле цифровыми монетами, их полностью конфискуют.

Непал

Криптовалюту в стране нельзя майнить, обменивать и торговать ею. Нарушителей ожидают тюремные сроки.

Индонезия

Чтобы не допустить обвала индонезийской рупии — основной валюты государства — власти анонсировали полное эмбарго на криптовалютные операции: добычу, продажу и обмен.

Бангладеш

Все операции в криптовалюте с 2014 года приравняли к нелегальному обороту, чтобы предотвратить «отмывание» денег. Нарушение запрета карается длительным — до 12 лет — заключением.

Вьетнам

Вопреки закону, который запрещает этим заниматься, население страны продолжает активно работать с цифровыми монетами. Граждане не боятся ответственности, потому что для нарушителей не предусмотрено серьезного наказания.

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Боливия

Здесь крипта вне закона с 2014 года. Объявлен запрет на любые операции с финансами, которые не контролирует правительство. Такую деятельность власти всерьез приравнивают к финансовым пирамидам.

Исландия

Криптовалюту объявили незаконной после экономического кризиса в 2008 году. Финансово-банковский сектор, на котором завязана экономика государства, рухнул, и власти приняли решение поддержать национальную валюту, запретив расчеты в крипте.

Разрешено только добывать цифровые монеты, чем исландцы успешно и пользуются — в стране функционируют мощные дата-центры для майнинга.

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В каких странах криптовалюта разрешена и Bitcoin узаконили

Япония

Передовое государство в сфере легализации крипты. Цифровые валюты здесь перестали считать материальным активом и признали официальным платежным средством еще в 2017 году. Одновременно власти присвоили законный статус криптовалютным биржам и ввели их лицензирование.

Канада

Хотя у цифровых активов нет законного статуса средства расчетов, в стране много криптоматов, и криптовалютой можно оплатить популярные услуги и товары.

Германия

Криптовалютные активы в стране считаются личными сбережениями с 2017 года. Их принимают к расчетам как банки, так и небольшие частные компании. С любых покупок, которые оплачены в крипте, взимают НДС. А вот платить налог за продажу цифровой валюты не нужно.

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Беларусь

В 2017 году внутри страны узаконили криптовалютный рынок, а сами активы в цифровых валютах до 2049 года освободили от налогов.

Граждане здесь имеют право хранить цифровые деньги, менять их, покупать и продавать — такие транзакции не декларируются. С 2020 года заработал онлайн-сервис Банка Беларуси, где можно обменивать виртуальные активы.

Мальта

Криптовалюту здесь считают легальным инструментом финансового рынка. Криптовалютные компании работают на Мальте совершенно законно, поэтому граждане свободно платят монетами за товары и услуги наравне с национальными деньгами.

Норвегия

Статус цифровых активов криптовалюте присвоили еще в 2013 году, а с 2017 года перестали брать НДС при операциях по купле-продаже крипты.

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Сальвадор

Криптовалюту наравне с долларами используют с 2021 года — коины можно тратить на оплату товаров и услуг. Чтобы дать толчок продвижению виртуальных валют, разработали мобильное приложение Chivo. Новым пользователям обещают начислить регистрационный бонус в биткоинах на сумму, эквивалентную $30.

США

Все обменные и торговые операции с криптовалютой облагаются федеральным и местным налогом. Доход от майнинга и инвестирования в крипту тоже подлежит налогообложению. В США много крупных бирж криптовалюты, например, Bittrex и Poloniex.

Испания

Легализация крипты здесь началась еще в 2014 году, а к 2016 году правительство обязало майнеров работать строго по лицензии и установило налог на майнинг.

Италия

Италия — чемпион в ЕС по количеству операций с биткоином. Сервис Coinmap приводит данные, что в Италии расположено 39 криптоматов и больше 15% мирового числа магазинов, где предусмотрена возможность оплаты в криптовалютах.

Государство реализует проект, который направлен развивать платежную систему в цифровых валютах, а при внутренних платежах биткоин часто замещает евро.

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Чехия

Чешский центральный банк страны отменил налоги на операции с цифровыми активами и не требует от держателей монет лицензии на транзакции. Зато правительство потребовало, чтобы все, кто занимается обменом криптовалют, обязательно устанавливали личность клиентов.

Украина

Виртуальные активы в стране и операции с ними регулируются законом с 2021 года. Помимо этого, правительство готовит поправки по части налогообложения электронных платежных средств.

Швейцария

Еще в 2016 году там провели первые в стране платежные операции в биткоинах по оплате госуслуг. А с 2017 года заработали правовые нормы, которые помогают развивать криптовалютные стартапы. Заниматься криптоактивами и блокчейном после этого стало гораздо проще.

В отдельных регионах электронные активы используют каждый день, например, для оплаты коммунальных платежей.

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Филиппины

С 2017 года биржи криптовалют обязали зарегистрироваться, провести процедуру лицензирования и ежегодно подавать отчетность в контрольные органы.

Электронные валюты на Филиппинах — полноценный финансовый инструмент для любых платежей.

Страны, где биткоин не является ни легальным, ни нелегальным

Китай

В КНР один из крупнейших криптовалютных рынков в мире, но его работа связана с жесткими ограничениями. Банковские организации не могут проводить операции с цифровыми деньгами и выпускать новые ICO. Зато разрешен майнинг крипты и ее продажа.

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Танзания

Официальный запрет на крипту в стране так и не ввели, но единственная законная валюта, которую можно предъявить к оплате — танзанийский шиллинг.

Таиланд

Банк Таиланда не признает крипту самостоятельной валютой и отказался выдать лицензию для проведения платежных операций с ней. Банковский сервис разрешает обменивать биткоины на баты, но запрещает менять криптовалюты на иностранные деньги.

Израиль

Биткоин официально признан здесь имуществом, которое, однако, нельзя использовать для платежей. С активов в крипте собственники платят подоходный налог и НДС.

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Рейтинг стран по индексу принятия криптовалют

В рейтинге 2022 года по индексу принятия криптовалют года участвовали 146 мировых государств. По данным компании Chainalysis, в топ-10 попали:

Вьетнам — 1. Филиппины — 0,753. Украина — 0,694. Индия — 0,663. США — 0,653. Пакистан — 0,609. Бразилия — 0,562. Таиланд — 0,560. Россия — 0,541. Китай — 0,535.

Топ-20 Глобального индекса внедрения криптовалют за 2022

Чтобы составить такой рейтинг, используют понятие «паритет покупательной способности населения» (ППС). Этот показатель считается мерой обеспеченности жителей — чем выше отношение стоимости полученной в сети криптовалюты к ППС на душу населения страны, тем выше ее позиция в рейтинге.

По факту это значит, что если взять две страны, в которых траты в крипте одинаковые, первое место займет более бедное государство.

Страна Общий рейтинг индекса Рейтинг по общей активности криптовалюты, происходящей на централизованных биржах Рейтинг по активности розничных пользователей криптовалюты Рейтинг объема торгов на P2P-биржах Рейтинг по стоимости криптовалюты, полученной по протоколам DeFi Рейтинг розничной стоимости DeFi Вьетнам 1 5 5 2 7 6 Филиппины 2 4 4 66 13 5 Украина 3 6 6 39 10 14 Индия 4 1 1 82 1 1 США 5 3 3 111 3 2 Пакистан 6 10 10 50 22 16 Бразилия 7 7 7 113 8 7 Таиланд 8 12 12 61 5 3 Россия 9 8 8 109 11 12 Китай 10 2 2 144 6 4 Нигерия 11 18 18 17 20 17 Турция 12 9 9 121 19 15 Аргентина 13 13 13 26 21 25 Марокко 14 19 19 21 33 18 Колумбия 15 23 23 10 27 29 Непал 16 17 17 19 34 41 Великобритания 17 14 14 71 12 11 Эквадор 18 37 37 6 45 56 Кения 19 43 43 5 9 34 Индонезия 20 16 16 129 18 13

Топ-20 Глобального индекса внедрения криптовалют за 2022 год по данным chainalysis

Где можно легально расплачиваться криптовалютой

В мире всего несколько государств официально утвердили биткоин как платежное средство. Еще десятки стран разрешают пользоваться криптой как единицей для денежных расчетов.

Вот где и за что можно платить криптовалютой совершенно легально:

В Америке много магазинов, которые работают с криптой, а отдельные штаты даже принимают ее через Paypal для оплаты налогов.

много магазинов, которые работают с криптой, а отдельные штаты даже принимают ее через Paypal для оплаты налогов. В Японии уже можно расплачиваться биткоином и эфириумом, а в 2023 году правительство легализует и стейблкоины, выпущенные лицензированными банками.

уже можно расплачиваться биткоином и эфириумом, а в 2023 году правительство легализует и стейблкоины, выпущенные лицензированными банками. В Германии биткоин принимают в обычных магазинах, а остальные виртуальные деньги разрешено майнить, владеть и торговать ими.

биткоин принимают в обычных магазинах, а остальные виртуальные деньги разрешено майнить, владеть и торговать ими. В Испании криптовалюту используют в основном для электронных платежей и переводов.

криптовалюту используют в основном для электронных платежей и переводов. В Италии и Канаде ею расплачиваются в магазинах, хоть она и не приравнена к официальной валюте.

ею расплачиваются в магазинах, хоть она и не приравнена к официальной валюте. В Иране криптовалютой платят за поставки горючего, электричества и полезных ископаемых из-за рубежа.

криптовалютой платят за поставки горючего, электричества и полезных ископаемых из-за рубежа. В Центральноафриканской республике и Сальвадоре биткоин — такие же обычные деньги, как и национальная валюта.

Правовой статус криптовалюты в России

Правительство и ЦБ разработали дорожную карту, чтобы регулировать криптовалюты, но говорить об их полной легализации пока рано.

Закон «О цифровых финансовых активах», принятый в 2021 году:

содержит только понятия регуляции цифровых финансовых активов;

определяет некоторые особенности их выпуска в оборот.

В РФ криптовалюту не признали ни денежной единицей, ни средством платежа.

Налоговое регулирование криптовалюты

В России

Есть ситуации, в которых владелец криптовалюты в РФ не должен платить на нее налог. Например:

когда он копит крипту на виртуальном счете и не совершает с ней никаких операций;

когда владелец продает токены по убыточному курсу;

если до момента продажи человек владел криптовалютой больше трех лет.

В остальных случаях криптовалюту в России классифицируют в качестве имущества, к которому применяют соответствующий налоговый режим.

При продаже крипты на сумму меньше 5 млн. рублей физическое лицо будет уплачивать от этой прибыли 13% НДФЛ. Если сумма дохода от сделки купли-продажи токенов больше 5 млн. рублей, налог составит 15%.

Компании и ИП тоже должны указывать в структуре доходов прибыль от криптовалютных сделок. Ее включают в состав суммы, с которой платят налог на прибыль.

В Евросоюзе

Внутри Евросоюза нет единого подхода к налогообложению криптовалют. Каждая страна самостоятельно определяет, как взимать налог с доходов в цифровых монетах:

Люксембург в 2015 году стал первым государством ЕС, которое постановило взимать налог на добавленную стоимость с крипты.

в 2015 году стал первым государством ЕС, которое постановило взимать налог на добавленную стоимость с крипты. В Германии считают, что налоги на криптовалюту нужно платить при оплате товаров и услуг и получении прибыли от криптовалютных вкладов на сумму свыше 600 евро. Майнинг, торговля и обмен не подлежат обложению налогами.

считают, что налоги на криптовалюту нужно платить при оплате товаров и услуг и получении прибыли от криптовалютных вкладов на сумму свыше 600 евро. Майнинг, торговля и обмен не подлежат обложению налогами. В Эстонии действует налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в отношении крипты.

действует налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в отношении крипты. В Словении облагают налогом доходы от продажи крипты физическими и юридическими лицами. Ставка налога варьируется от 16% до 50% и зависит от суммы годового дохода. А вот инвесторы налог не платят.

облагают налогом доходы от продажи крипты физическими и юридическими лицами. Ставка налога варьируется от 16% до 50% и зависит от суммы годового дохода. А вот инвесторы налог не платят. В Дании нет налога на продажу криптовалют частными лицами, но есть налог за аналогичную деятельность для компаний.

нет налога на продажу криптовалют частными лицами, но есть налог за аналогичную деятельность для компаний. В Испании рассматривают возможность ввести налоговые льготы для предприятий, которые пользуются криптовалютами и добывают их.

В США и Канаде

США — один из ключевых участников рынка криптовалют, и налоговое регулирование токенов в этой стране хорошо продумано. Большинство виртуальных валют здесь приравнивают к имуществу, а некоторые квалифицируют как ценные бумаги.

Инвестиции в крипту облагают налогом, размер которого зависит от срока владения токенами. Если актив в собственности меньше 1 года, налог варьируется от 10% до 37%. Некоторые штаты ввели собственные налоги, размер которых зависит от статуса плательщика и суммы его доходов.

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В Канаде

криптовалюту не считают легальным средством платежа, но используют ее для покупок через интернет или в обычных магазинах. Все доходы от криптовалютных операций квалифицируют в местной налоговой как доход на прибыль. Федеральный налог составляет от 10% до 38%, региональные налоги — от 8% до 16%. НДС на криптовалюту в Канаде не применяют.

В странах Азии

Некоторые страны Восточной Азии заявили, что необходимо вводить налоги на криптовалюту, но процессы еще не отлажены.

В Японии местные власти планируют изменить налоговое законодательство и брать налог с каждой транзакции в крипте.

В Южной Корее планируют обложить операции с криптовалютой 20%-ным налогом, наравне с получением денежных призов в лотереях и розыгрышах.

Где россиянину можно расплачиваться криптой

Криптовалютой в РФ можно расплатиться только в некоторых интернет-сервисах и на криптовалютных биржах. Еще из РФ доступны сделки с цифровой валютой с партнерами из-за рубежа.

Магазины и другие локации, где возможно заплатить за товар или услугу криптовалютой, указаны на карте сервиса Coinmap.

Карта на сервисе Coinmap

На карте мира к 1 февраля 2023 года было нанесено больше 30 тыс. мест, где действует оплата в криптовалюте.

Среди таких точек есть:

фитнес-клубы,

банкоматы,

магазины,

кафе и рестораны,

отели и хостелы.

Жаль, что абсолютное большинство подобных мест и сервисов услуг находятся за границей.

Как платить криптовалютой в любой стране

Чтобы купить что-то за криптовалюту, придется искать магазин, который принимает к оплате цифровые активы. Но не факт, что там продается нужный вам товар. Оплатить криптой любую покупку в другой стране вы сможете при помощи посредника, обладающего оборотными средствами.

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Как это работает

Посредник принимает криптовалюту и оплачивает за счет своих оборотных средств вашу покупку или инвойс в валюте, которую принимает продавец. Либо посредник совершает перевод со своих счетов эквивалент полученной суммы получателю, в какой бы точке мира тот не находился. Такими посредниками сейчас выступают сервисы международных денежных переводов. Например, мы принимаем USDT через две сети TRC 20 и ERC 20.

При поиске посредника для оплаты криптовалютой рекомендуем:

Изучить отзывы реальных людей, которые уже попробовали услугу «в деле»;

Начать с отправки небольших сумм, чтобы не рисковать деньгами;

Отдать предпочтение сервисам с подтвержденной положительной репутацией в сети. Их заработок связан с переводами, а не сомнительными аферами.

Так вы сможете совершить покупку за биткоины — от бронирования отеля и покупки сервера до заказа дорогого авто из-за рубежа.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney