Где можно платить криптовалютой: обзор стран

В отдельных государствах криптовалюта стала способом оплаты за повседневные покупки и услуги, а в каких-то она вне закона. Алекс Гудман, основатель сервиса международных денежных переводов NoWall, рассказывает о юридических нормах оборота криптовалюты в разных странах и способах, как можно рассчитываться криптовалютой в любой стране.
Содержание:
- Зачем государства пытаются регулировать криптовалюту
- Как регулируют криптовалюты
- В каких странах криптовалюта запрещена
- В каких странах криптовалюта разрешена и Bitcoin узаконили
- Страны, где биткоин не является ни легальным, ни нелегальным
- Рейтинг стран по индексу принятия криптовалют
- Где можно легально расплачиваться криптовалютой
- Правовой статус криптовалюты в России
- Налоговое регулирование криптовалюты
Зачем государства пытаются регулировать криптовалюту
В первую очередь это нужно, чтобы пресечь использование криптовалюты в нелегальных видах деятельности: наркоторговле, продаже оружия. Анонимные транзакции почти невозможно отследить, поэтому органам правопорядка трудно обнаруживать такие преступные схемы.
К тому же в криптовалютной сфере много мошенников, которые обманом выводят на свои счета миллионы долларов.
В странах, где крипта легальна, люди инвестируют ее в развитие технологичных стартапов и спокойно расплачиваются цифровыми монетами за повседневные товары и услуги.
Как регулируют криптовалюты
В плане легализации криптовалют разные страны выбирают свой путь. Вот где их используют наравне с официальной государственной валютой, а где на ICO наложили табу.
В каких странах криптовалюта запрещена
Коротко расскажу о странах, которые в том или ином виде отказались от криптовалюты.
Среди них есть несколько государств, где запретили расплачиваться Bitcoin по религиозным соображениям, например, в Пакистане, Афганистане, Марокко и Алжире. Их религиозные лидеры считают криптомонеты спекулятивными и не несущими никакой внутренней ценности.
В других государствах иные причины запрета:
- Эквадор
В стране установлен запрет на оборот любых криптовалют, за исключением выпускаемых правительством. Такой подход полностью аннулирует принципы децентрализации и анонимности коинов. У трейдеров, которые попались на торговле цифровыми монетами, их полностью конфискуют.
- Непал
Криптовалюту в стране нельзя майнить, обменивать и торговать ею. Нарушителей ожидают тюремные сроки.
- Индонезия
Чтобы не допустить обвала индонезийской рупии — основной валюты государства — власти анонсировали полное эмбарго на криптовалютные операции: добычу, продажу и обмен.
- Бангладеш
Все операции в криптовалюте с 2014 года приравняли к нелегальному обороту, чтобы предотвратить «отмывание» денег. Нарушение запрета карается длительным — до 12 лет — заключением.
- Вьетнам
Вопреки закону, который запрещает этим заниматься, население страны продолжает активно работать с цифровыми монетами. Граждане не боятся ответственности, потому что для нарушителей не предусмотрено серьезного наказания.
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- Боливия
Здесь крипта вне закона с 2014 года. Объявлен запрет на любые операции с финансами, которые не контролирует правительство. Такую деятельность власти всерьез приравнивают к финансовым пирамидам.
- Исландия
Криптовалюту объявили незаконной после экономического кризиса в 2008 году. Финансово-банковский сектор, на котором завязана экономика государства, рухнул, и власти приняли решение поддержать национальную валюту, запретив расчеты в крипте.
Разрешено только добывать цифровые монеты, чем исландцы успешно и пользуются — в стране функционируют мощные дата-центры для майнинга.
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В каких странах криптовалюта разрешена и Bitcoin узаконили
- Япония
Передовое государство в сфере легализации крипты. Цифровые валюты здесь перестали считать материальным активом и признали официальным платежным средством еще в 2017 году. Одновременно власти присвоили законный статус криптовалютным биржам и ввели их лицензирование.
- Канада
Хотя у цифровых активов нет законного статуса средства расчетов, в стране много криптоматов, и криптовалютой можно оплатить популярные услуги и товары.
- Германия
Криптовалютные активы в стране считаются личными сбережениями с 2017 года. Их принимают к расчетам как банки, так и небольшие частные компании. С любых покупок, которые оплачены в крипте, взимают НДС. А вот платить налог за продажу цифровой валюты не нужно.
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- Беларусь
В 2017 году внутри страны узаконили криптовалютный рынок, а сами активы в цифровых валютах до 2049 года освободили от налогов.
Граждане здесь имеют право хранить цифровые деньги, менять их, покупать и продавать — такие транзакции не декларируются. С 2020 года заработал онлайн-сервис Банка Беларуси, где можно обменивать виртуальные активы.
- Мальта
Криптовалюту здесь считают легальным инструментом финансового рынка. Криптовалютные компании работают на Мальте совершенно законно, поэтому граждане свободно платят монетами за товары и услуги наравне с национальными деньгами.
- Норвегия
Статус цифровых активов криптовалюте присвоили еще в 2013 году, а с 2017 года перестали брать НДС при операциях по купле-продаже крипты.
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- Сальвадор
Криптовалюту наравне с долларами используют с 2021 года — коины можно тратить на оплату товаров и услуг. Чтобы дать толчок продвижению виртуальных валют, разработали мобильное приложение Chivo. Новым пользователям обещают начислить регистрационный бонус в биткоинах на сумму, эквивалентную $30.
- США
Все обменные и торговые операции с криптовалютой облагаются федеральным и местным налогом. Доход от майнинга и инвестирования в крипту тоже подлежит налогообложению. В США много крупных бирж криптовалюты, например, Bittrex и Poloniex.
- Испания
Легализация крипты здесь началась еще в 2014 году, а к 2016 году правительство обязало майнеров работать строго по лицензии и установило налог на майнинг.
- Италия
Италия — чемпион в ЕС по количеству операций с биткоином. Сервис Coinmap приводит данные, что в Италии расположено 39 криптоматов и больше 15% мирового числа магазинов, где предусмотрена возможность оплаты в криптовалютах.
Государство реализует проект, который направлен развивать платежную систему в цифровых валютах, а при внутренних платежах биткоин часто замещает евро.
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- Чехия
Чешский центральный банк страны отменил налоги на операции с цифровыми активами и не требует от держателей монет лицензии на транзакции. Зато правительство потребовало, чтобы все, кто занимается обменом криптовалют, обязательно устанавливали личность клиентов.
- Украина
Виртуальные активы в стране и операции с ними регулируются законом с 2021 года. Помимо этого, правительство готовит поправки по части налогообложения электронных платежных средств.
- Швейцария
Еще в 2016 году там провели первые в стране платежные операции в биткоинах по оплате госуслуг. А с 2017 года заработали правовые нормы, которые помогают развивать криптовалютные стартапы. Заниматься криптоактивами и блокчейном после этого стало гораздо проще.
В отдельных регионах электронные активы используют каждый день, например, для оплаты коммунальных платежей.
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- Филиппины
С 2017 года биржи криптовалют обязали зарегистрироваться, провести процедуру лицензирования и ежегодно подавать отчетность в контрольные органы.
Электронные валюты на Филиппинах — полноценный финансовый инструмент для любых платежей.
Страны, где биткоин не является ни легальным, ни нелегальным
Китай
В КНР один из крупнейших криптовалютных рынков в мире, но его работа связана с жесткими ограничениями. Банковские организации не могут проводить операции с цифровыми деньгами и выпускать новые ICO. Зато разрешен майнинг крипты и ее продажа.
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Танзания
Официальный запрет на крипту в стране так и не ввели, но единственная законная валюта, которую можно предъявить к оплате — танзанийский шиллинг.
Таиланд
Банк Таиланда не признает крипту самостоятельной валютой и отказался выдать лицензию для проведения платежных операций с ней. Банковский сервис разрешает обменивать биткоины на баты, но запрещает менять криптовалюты на иностранные деньги.
Израиль
Биткоин официально признан здесь имуществом, которое, однако, нельзя использовать для платежей. С активов в крипте собственники платят подоходный налог и НДС.
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Рейтинг стран по индексу принятия криптовалют
В рейтинге 2022 года по индексу принятия криптовалют года участвовали 146 мировых государств. По данным компании Chainalysis, в топ-10 попали:
- Вьетнам — 1.
- Филиппины — 0,753.
- Украина — 0,694.
- Индия — 0,663.
- США — 0,653.
- Пакистан — 0,609.
- Бразилия — 0,562.
- Таиланд — 0,560.
- Россия — 0,541.
- Китай — 0,535.
Топ-20 Глобального индекса внедрения криптовалют за 2022
Чтобы составить такой рейтинг, используют понятие «паритет покупательной способности населения» (ППС). Этот показатель считается мерой обеспеченности жителей — чем выше отношение стоимости полученной в сети криптовалюты к ППС на душу населения страны, тем выше ее позиция в рейтинге.
По факту это значит, что если взять две страны, в которых траты в крипте одинаковые, первое место займет более бедное государство.
|Страна
|Общий рейтинг индекса
|Рейтинг по общей активности криптовалюты, происходящей на централизованных биржах
|Рейтинг по активности розничных пользователей криптовалюты
|Рейтинг объема торгов на P2P-биржах
|Рейтинг по стоимости криптовалюты, полученной по протоколам DeFi
|Рейтинг розничной стоимости DeFi
|Вьетнам
|1
|5
|5
|2
|7
|6
|Филиппины
|2
|4
|4
|66
|13
|5
|Украина
|3
|6
|6
|39
|10
|14
|Индия
|4
|1
|1
|82
|1
|1
|США
|5
|3
|3
|111
|3
|2
|Пакистан
|6
|10
|10
|50
|22
|16
|Бразилия
|7
|7
|7
|113
|8
|7
|Таиланд
|8
|12
|12
|61
|5
|3
|Россия
|9
|8
|8
|109
|11
|12
|Китай
|10
|2
|2
|144
|6
|4
|Нигерия
|11
|18
|18
|17
|20
|17
|Турция
|12
|9
|9
|121
|19
|15
|Аргентина
|13
|13
|13
|26
|21
|25
|Марокко
|14
|19
|19
|21
|33
|18
|Колумбия
|15
|23
|23
|10
|27
|29
|Непал
|16
|17
|17
|19
|34
|41
|Великобритания
|17
|14
|14
|71
|12
|11
|Эквадор
|18
|37
|37
|6
|45
|56
|Кения
|19
|43
|43
|5
|9
|34
|Индонезия
|20
|16
|16
|129
|18
|13
Топ-20 Глобального индекса внедрения криптовалют за 2022 год по данным chainalysis
Где можно легально расплачиваться криптовалютой
В мире всего несколько государств официально утвердили биткоин как платежное средство. Еще десятки стран разрешают пользоваться криптой как единицей для денежных расчетов.
Вот где и за что можно платить криптовалютой совершенно легально:
- В Америке много магазинов, которые работают с криптой, а отдельные штаты даже принимают ее через Paypal для оплаты налогов.
- В Японии уже можно расплачиваться биткоином и эфириумом, а в 2023 году правительство легализует и стейблкоины, выпущенные лицензированными банками.
- В Германии биткоин принимают в обычных магазинах, а остальные виртуальные деньги разрешено майнить, владеть и торговать ими.
- В Испании криптовалюту используют в основном для электронных платежей и переводов.
- В Италии и Канаде ею расплачиваются в магазинах, хоть она и не приравнена к официальной валюте.
- В Иране криптовалютой платят за поставки горючего, электричества и полезных ископаемых из-за рубежа.
- В Центральноафриканской республике и Сальвадоре биткоин — такие же обычные деньги, как и национальная валюта.
Правовой статус криптовалюты в России
Правительство и ЦБ разработали дорожную карту, чтобы регулировать криптовалюты, но говорить об их полной легализации пока рано.
Закон «О цифровых финансовых активах», принятый в 2021 году:
- содержит только понятия регуляции цифровых финансовых активов;
- определяет некоторые особенности их выпуска в оборот.
В РФ криптовалюту не признали ни денежной единицей, ни средством платежа.
Налоговое регулирование криптовалюты
В России
Есть ситуации, в которых владелец криптовалюты в РФ не должен платить на нее налог. Например:
- когда он копит крипту на виртуальном счете и не совершает с ней никаких операций;
- когда владелец продает токены по убыточному курсу;
- если до момента продажи человек владел криптовалютой больше трех лет.
В остальных случаях криптовалюту в России классифицируют в качестве имущества, к которому применяют соответствующий налоговый режим.
При продаже крипты на сумму меньше 5 млн. рублей физическое лицо будет уплачивать от этой прибыли 13% НДФЛ. Если сумма дохода от сделки купли-продажи токенов больше 5 млн. рублей, налог составит 15%.
Компании и ИП тоже должны указывать в структуре доходов прибыль от криптовалютных сделок. Ее включают в состав суммы, с которой платят налог на прибыль.
В Евросоюзе
Внутри Евросоюза нет единого подхода к налогообложению криптовалют. Каждая страна самостоятельно определяет, как взимать налог с доходов в цифровых монетах:
- Люксембург в 2015 году стал первым государством ЕС, которое постановило взимать налог на добавленную стоимость с крипты.
- В Германии считают, что налоги на криптовалюту нужно платить при оплате товаров и услуг и получении прибыли от криптовалютных вкладов на сумму свыше 600 евро. Майнинг, торговля и обмен не подлежат обложению налогами.
- В Эстонии действует налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в отношении крипты.
- В Словении облагают налогом доходы от продажи крипты физическими и юридическими лицами. Ставка налога варьируется от 16% до 50% и зависит от суммы годового дохода. А вот инвесторы налог не платят.
- В Дании нет налога на продажу криптовалют частными лицами, но есть налог за аналогичную деятельность для компаний.
- В Испании рассматривают возможность ввести налоговые льготы для предприятий, которые пользуются криптовалютами и добывают их.
В США и Канаде
США — один из ключевых участников рынка криптовалют, и налоговое регулирование токенов в этой стране хорошо продумано. Большинство виртуальных валют здесь приравнивают к имуществу, а некоторые квалифицируют как ценные бумаги.
Инвестиции в крипту облагают налогом, размер которого зависит от срока владения токенами. Если актив в собственности меньше 1 года, налог варьируется от 10% до 37%. Некоторые штаты ввели собственные налоги, размер которых зависит от статуса плательщика и суммы его доходов.
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В Канаде криптовалюту не считают легальным средством платежа, но используют ее для покупок через интернет или в обычных магазинах. Все доходы от криптовалютных операций квалифицируют в местной налоговой как доход на прибыль. Федеральный налог составляет от 10% до 38%, региональные налоги — от 8% до 16%. НДС на криптовалюту в Канаде не применяют.
В странах Азии
Некоторые страны Восточной Азии заявили, что необходимо вводить налоги на криптовалюту, но процессы еще не отлажены.
В Японии местные власти планируют изменить налоговое законодательство и брать налог с каждой транзакции в крипте.
В Южной Корее планируют обложить операции с криптовалютой 20%-ным налогом, наравне с получением денежных призов в лотереях и розыгрышах.
Где россиянину можно расплачиваться криптой
Криптовалютой в РФ можно расплатиться только в некоторых интернет-сервисах и на криптовалютных биржах. Еще из РФ доступны сделки с цифровой валютой с партнерами из-за рубежа.
Магазины и другие локации, где возможно заплатить за товар или услугу криптовалютой, указаны на карте сервиса Coinmap.
Карта на сервисе Coinmap
На карте мира к 1 февраля 2023 года было нанесено больше 30 тыс. мест, где действует оплата в криптовалюте.
Среди таких точек есть:
- фитнес-клубы,
- банкоматы,
- магазины,
- кафе и рестораны,
- отели и хостелы.
Жаль, что абсолютное большинство подобных мест и сервисов услуг находятся за границей.
Как платить криптовалютой в любой стране
Чтобы купить что-то за криптовалюту, придется искать магазин, который принимает к оплате цифровые активы. Но не факт, что там продается нужный вам товар. Оплатить криптой любую покупку в другой стране вы сможете при помощи посредника, обладающего оборотными средствами.
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Как это работает
Посредник принимает криптовалюту и оплачивает за счет своих оборотных средств вашу покупку или инвойс в валюте, которую принимает продавец. Либо посредник совершает перевод со своих счетов эквивалент полученной суммы получателю, в какой бы точке мира тот не находился. Такими посредниками сейчас выступают сервисы международных денежных переводов. Например, мы принимаем USDT через две сети TRC 20 и ERC 20.
При поиске посредника для оплаты криптовалютой рекомендуем:
- Изучить отзывы реальных людей, которые уже попробовали услугу «в деле»;
- Начать с отправки небольших сумм, чтобы не рисковать деньгами;
- Отдать предпочтение сервисам с подтвержденной положительной репутацией в сети. Их заработок связан с переводами, а не сомнительными аферами.
Так вы сможете совершить покупку за биткоины — от бронирования отеля и покупки сервера до заказа дорогого авто из-за рубежа.
Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney
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