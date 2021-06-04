Блокчейн Algorand: малоизвестный игрок, за которым стоит следить

Возможно, вы еще не слышали об Algorand — невероятно быстром блокчейне с очень низкой стоимостью транзакций. Он входит в топ-50 криптовалют с рыночной капитализацией в размере $4 млрд. Подробно знакомим с его преимуществами и отличиями от других платформ.

Команда Algorand состоит из высококлассных специалистов, а сам блокчейн окружает растущее сообщество разработчиков. Число проектов, построенных на Algorand, растет ежедневно.

Основатель Algorand — Сильвио Микали. Он получил степень доктора философии в области компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли и работает профессором факультета Электротехники и информатики в МИТ с 1983 года.

CEO Algorand — Стив Кокинос. Ранее он был одним из основателей облачной платформы для совместной работы Fuze и запустил инструмент для автоматизации сети BladeLogic.

Сеть Algorand

Algorand стремится решить трилемму блокчейна, а именно достичь баланса между тремя следующими элементами.

Децентрализация: сеть не должна контролироваться из одной точки. Масштабируемость: блокчейн должен масштабироваться, чтобы охватывать огромное количество пользователей. Безопасность: система должна быть устойчива к ошибкам, атакам вредоносного кода и прочим проблемам.

Для этого Algorand использует протокол под названием чистое доказательство доли владения (Pure Proof-of-Stake, PPoS). Все подробности о нем указаны на сайте блокчейна.

Преимущества транзакций через легковесный протокол Algorand:

быстрые — обычно завершаются менее чем за пять секунд;

небольшие — можно переводить от 0,0001 ALGO;

дешевые — комиссия от 0,001 ALGO ($0,0014 по текущему курсу).

Благодаря этим качествам Algorand отлично подходит для того, чтобы стать национальной цифровой валютой. Более того, государство Маршалловы острова уже использует сеть Algorand для своей национальной цифровой валюты SOV.

NFT

Невзаимозаменяемые токены сейчас очень популярны, и многие компании применяют их для различных целей. Algorand является ведущей платформой для NFT. Крупнейшее агентство по авторским правам Италии, SIAE, создает NFT, представляющие права авторов, на блокчейне Algorand.

Algorand также поддерживает технологию Fractional NFT, с помощью которой токенизированными активами могут владеть несколько человек.

Децентрализованные приложения (Decentralized Applications, DApps)

Algorand поддерживает разработку децентрализованных приложений и предоставляет API и SDK для JavaScript, Python, Java и Go. И все это сопровождается отличной документацией от сообщества.

На Algorand разработано уже множество DApps — от приложений для краудфандинга до трекера COVID-19 — и их количество постоянно растет.

Токеномика Algorand

Как было сказано выше, на блокчейне Algorand можно создавать собственные криптотокены. Однако у платформы есть и нативная валюта — ALGO. Это утилитарный токен, который позволяет оплачивать комиссии за транзакции и вычисления DApp, а также получать вознаграждения за стекинг.

Вот несколько ключевых показателей ALGO.

Максимальный запас: 10 млрд.

10 млрд. Текущее число в обращении: 5,5 млрд.

5,5 млрд. Дата выпуска всех токенов: 2030 год.

2030 год. Вознаграждение за стекинг: около 6% в год.

около 6% в год. Отсутствие минимального и фиксированного стекинга.

Поскольку выпущены еще не все токены, ALGO подвержен инфляции. То, как это повлияет на стоимость валюты, вызывает много споров. Однако стоит уточнить, что для повышения цены спрос должен превысить предложение.

В традиционных блокчейнах, использующих доказательство доли владения, запас ограничен фиксированным стекингом. В свою очередь, в Algorand каждый пользователь может поставить любое число токенов на любой период времени.

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