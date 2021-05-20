Ethereum Foundation предсказал грядущую «смерть» майнинга

В блоге Ethereum Foundation появилась запись о грядущем переходе протокола блокчейна от майнинга к стекингу. Это поможет сократить потребление электроэнергии и «похоронит» майнинг.

В фонде рассказали о работе сети Beacon Chain, созданной в рамках перехода Ethereum 2.0. Сеть позволяет оценить энергозатраты операций с помощью PoS (proof of stake). Метод, получивший название «шардинг» (sharding) увеличит скорость транзакций с 15 операций в секунду до 1000 и даже до 100 000 в перспективе.

Ethereum Fondation считает, что энергоэффективность работы сети в семь тысяч раз превышает добычу биткоина. Если сейчас сеть Ethereum потребляет столько же энергии, сколько небольшая страна, то после перехода на PoS она будет «сжигать» энергию, эквивалентную потреблению 2100 американских домохозяйств.

Фото в тексте: Ethereum Foundation.

Переход с Proof of Work на Proof of Stake уменьшил бы потребление энергии сетью Ethereum в расчете на транзакцию с 84 000 Вт·ч до 35 Вт·ч; сейчас затраты блокчейн-сети на одну транзакцию оцениваются в 1 135 000 Вт/ч. По мнению авторов блога, после перехода на PoS работа сети станет более экологичной.

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