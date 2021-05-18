Fox запустит сериал на основе блокчейн-технологий

Американская телекомпания Fox запустит комедийный анимационный сериал «Кракополис». В компании заявляют, что новый проект станет первым анимационным сериалом, который будет «полностью курироваться на блокчейне».

Продюсером «Кракополиса», действие которого развернётся в Древней Греции, выступит Дэн Хармон, известный по работе над сериалами «Сообщество» и «Рик и Морти». Для продвижения сериала Fox и анимационная студия Дэна Хармона Bento Box планируют совместно выпускать токены, в том числе NFT, сообщает The Hollywood Reporter.

Fox и Bento Box создадут цифровой магазин для поклонников сериала, в котором будут продаваться «единственные в своем роде NFT, фоновые рисунки и гифки, а также токены, которые дают уникальные социальные впечатления», заявляют в компании.

Для управления NFT, токенами и цифровыми предметами Fox создаст отдельную компанию Blockchain Creative Labs. В ходе презентации «Кракополиса» генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер заявил, что Fox «поможет брендам держать прямую связь с фанатами и энтузиастами посредством NFT».

Ранее RB.RU сообщал о буме на рынке NFT: за последние 4 месяца он вырос на 800%.

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