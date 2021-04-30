Рынок NFT вырос на 800% за 4 месяца к году

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) за Q1 2021 вырос с $52 млн до $490 млн или на 800% к 2020-ому. Однако этот сегмент становится пузырем и вскоре может «эффектно лопнуть», считают аналитики.

В 2020 году было продано 53 663 NFT, в то время только за апрель 2021-ого – 151 977, что почти в три раза больше, следует из отчета блокчейн-компании ConsenSys. Львиную долю рынка занимают предметы коллекционирования и спорта – 39,7% и 31,4% соответственно. На предметы искусства приходится всего 10,8% рынка.

«Пандемия создала благоприятную среду для безработных художников, которые могут монетизировать свою работу», – говорят аналитики ConsenSys.

Интерес к NFT появился на фоне взрывного роста рынка криптовалют, считают аналитики Business Insider. Однако, сегмент становится похож на пузырь и вскоре может лопнуть, о чем свидетельствуют показатели апреля 2021 – общий объем продаж NFT снизился на 28% при кратном росте количества проданных токенов. Сильнее всего просел сегмент художественного NFT – на 42%, где средняя цена лота упала на 40%.

Художник Beeple – автор самого дорого NFT в истории, проданного за $69 млн, сравнивает сложившуюся ситуацию с пузырем на рынке доткомов в 1990-х годах, который в итоге привел к краху.

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