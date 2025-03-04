Виды криптовалют: какие они бывают и чем отличаются

Представьте деньги, которые хранятся только в интернете, они не привязаны к кошельку и не зависят от банков. В статье узнаете, какие бывают виды криптовалют, как они работают, откуда взялись и почему о них так много говорят.

Что такое криптовалюта?

Углубимся в историю. Все началось в 2009 году со стартапа. Его создал загадочный Сатоши Накамото — человек (или, возможно, группа лиц) чья личность до сих пор покрыта тайной. Биткоин стал первым популярным токеном в истории криптовалюты. Сатоши хотел, чтобы люди переводили средства напрямую друг другу, и идея оказалась выигрышной.

Биткоин тут — не единственный игрок. Сегодня существуют тысячи других виртуальных монет: эфириум, рипл, лайткоин и даже мемкоины по типу догкоина, который возник из мема про собаку. Каждая из криптовалют чем-то уникальна, но все они — часть одного большого мира.

Криптовалюты находятся в блокчейне. Представьте себе большую книгу учета, где записаны все сделки: кто, кому и сколько отправил. Но книга эта не лежит в офисе — ее копии хранятся одновременно на тысячах компьютеров по всему миру. Каждый новый перевод добавляется в цепочку данных, и изменить его задним числом невозможно.

Чтобы транзакция была подтверждена, она должна пройти проверку. Майнеры используют мощные компьютеры для того, чтобы решать сложные математические задачи. Когда задача решена, блок с новой информацией добавляется в книгу, а майнер получает вознаграждение.

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В других вариантах, например, Ethereum, работает механизм Proof-of-Stake (Доказательство доли владения). Здесь пользователи занимаются тем, что подтверждают операции — замораживают часть своих монет в сети.

Каждая транзакция в блокчейне зашифрована. Чтобы отправить цифровые деньги, владелец использует закрытый ключ — это сложный код, который подтверждает право собственности на цифровые деньги. Без него никто не сможет получить доступ к средствам.

Виды криптовалют

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Криптовалюты — это цифровые деньги, которые живут в интернете и не подчиняются банкам. Их тысячи, и каждая чем-то отличается. Одни созданы для серьезных дел, другие — ради забавы. Далее рассмотрим, какие виды криптовалют существуют, чем они знамениты и зачем нужны.

Альткоины

Это все криптовалюты, которые появились после биткоина. Первый альткоин, Namecoin, был выпущен в 2011 году, за ним потянулись лайткоин, рипл, эфириум. Сегодня их больше 20 тыс.

Популярные альткоины:

Эфириум (ETH) — вторая по капитализации криптовалюта после биткоина, платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (dApps). Обновленный Ethereum 2.0 перевел сеть на механизм Proof-of-Stake и снизил энергопотребление добычи. Solana (SOL) — блокчейн, который известен высокой скоростью и низкими комиссиями. Использует уникальный механизм Proof-of-History — он позволяет обрабатывать тысячи транзакций в секунду, что полезно для DeFi и NFT-проектов. Uniswap (UNI) — децентрализованная биржа (DEX) на базе Ethereum. Позволяет пользователям обменивать токены без посредников. Управляется через собственный токен UNI. Toncoin (TON) — криптовалюта сети TON, изначально разработана для Telegram. Отличается высокой скоростью транзакций, используется для платежей и работы с цифровыми активами. Chainlink (LINK) — проект, который предоставляет децентрализованные оракулы для того, чтобы передавать данные между блокчейнами. Широко применяется в DeFi.

Токены

Представьте себе жетоны в метро, только виртуальные. Они находятся в интернете, дают доступ к цифровым вещам и не похожи на обычные деньги.

Токены — это цифровые активы, которые были созданы на блокчейне, той же технологии, что держит BTC или ETH. Но если биткоин — это валюта сама по себе, то токены — это инструменты. Они представляют права, услуги, доли в проекте. Их выпускают компании, разработчики, дизайнеры и художники, чтобы предложить людям что-то уникальное.

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Что такое криптовалюта

Токены появились с ростом блокчейна. В 2015 году эфириум добавил возможность создавать собственные активы. Эфириум стал фундаментом для токенов — их строят на его платформе. Сегодня таких монет миллионы, и каждый несет уникальную идею.

Виды токенов:

Утилитарные (полезные): Дают доступ к услугам. Например, токен Binance Coin (BNB) снижает комиссии на одноименной бирже. Токены безопасности: Они как акции, показывают, что у человека есть доля в компании или в проекте. В 2017 году Filecoin собрал $257 млн на рынке ICO, когда продал такие монеты.

Токены создают на блокчейне. Компания пишет код (смарт-контракт), выпускает жетоны и продает их на биржах или через сборы (ICO — как краудфандинг). Трейдер покупает токены за эфир, биткоин или реальные деньги, и может хранить их на кошельке или инвестировать.

Стейблкоины

Криптовалютный рынок славится волатильностью: сегодня цена токена может взлететь до небес, а завтра рухнуть в пропасть. Но есть цифровые активы, которые остаются надежными в любой шторм — это стейблкоины. Они созданы, чтобы объединить 2 вещи: стабильность традиционных денег и технологические возможности блокчейна.

Стейблкоины от англ. stable — «стабильный» и coin — «монета» — это виды валют криптовалюты, которые привязаны к стоимости реальных активов. Обычно их курс закреплен за фиатными деньгами, например, долларом, евро или золотом. Такой механизм защищает владельцев от резких ценовых скачков, которые характерны для других виртуальных денег.

Главная идея стейблкоинов — сохранять постоянную стоимость. Они широко применяются в сфере DeFi, при международных переводах и как запасная валюта в некоторых странах, где местные деньги подвержены инфляции.

Виды криптовалют различаются по способу обеспечения:

Фиатные (централизованные) — обеспечены резервами в различных валютах, которые хранятся на банковских счетах.

— обеспечены резервами в различных валютах, которые хранятся на банковских счетах. Криптовалютные (децентрализованные) . Например — DAI, который выпускает платформа MakerDAO.

. Например — DAI, который выпускает платформа MakerDAO. Алгоритмические — не имеют физического обеспечения, а их курс регулируют специальные алгоритмы, которые контролируют эмиссию.

— не имеют физического обеспечения, а их курс регулируют специальные алгоритмы, которые контролируют эмиссию. Обеспеченные драгоценными металлами — привязаны к золоту, серебру или другим ресурсам. Например, PAX Gold (PAXG), который эквивалентен одной тройской унции золота.

Благодаря устойчивости к волатильности, стейблкоины нашли широкое применение в:

Торговле — трейдеры используют стейблкоины как «цифровую наличность», чтобы зафиксировать прибыль или избежать потерь, если рынок падает. Развитии DeFi — большинство децентрализованных финансовых сервисов (кредиты, стейкинг, ликвидность) используют стейблкоины в качестве базового актива. Защите от инфляции — в странах с нестабильной экономикой и высокой инфляцией люди хранят сбережения в стейблкоинах.

DeFi

Децентрализованные финансы — это финансовые сервисы, которые работают без посредников. Они построены на блокчейне и позволяют проводить операции напрямую между пользователями.

В DeFi используются смарт-контракты — специальные программы, которые автоматически выполняют условия сделки.

Сервисы DeFi:

Лендинг и кредитование (Aave, Compound) — позволяют брать и выдавать кредиты в виртуальных средствах. Децентрализованные биржи (DEX) (Uniswap, SushiSwap) — работают без посредников, где обмен деньгами происходит напрямую между пользователями. Стейкинг (Lido, Rocket Pool) — возможность зарабатывать на том, что вы храните цифровые монеты, тем самым помогаете сети работать. Стейблкоины (DAI, USDC) — привязаны к доллару, о них мы писали выше. Они тоже относятся к подобным технологиям.

NFT

NFT «не взаимозаменяемый токен», от англ. Non-Fungible Token — это цифровой сертификат уникальности. Он подтверждает право владения каким-либо виртуальным объектом: картиной, музыкой, видео, игровым предметом.

Один биткоин равен другому биткоину, но два NFT могут сильно отличаться по ценности. Если обменять одну монету Ethereum на другую, ничего не изменится. А вот обменять один NFT на другой — это уже совсем другая сделка.

NFT создают на блокчейне с помощью смарт-контрактов. Каждый токен хранит информацию о владельце и историю покупок, что делает подделку невозможной.

NFT применяется в:

Искусстве — цифровые картины, фотографии, 3D-модели (например, работы Beeple). Играх — уникальные персонажи, скины и внутриигровые предметы (Axie Infinity, The Sandbox). Музыке и видео — эксклюзивные треки, клипы, альбомы. Метавселенных — покупка виртуальной недвижимости (Decentraland, Otherside).

Примеры криптовалют

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Виртуальные деньги добывают майнеры или покупают на биржах, хранят в кошельках с ключами. И все они — часть идеи: деньги могут быть свободными и цифровыми. Эти примеры криптовалюты, виды и названия которых заслуживают внимания трейдеров:

Биткоин — король цифровых монет. Появился первым — в 2009 году. Это как золото в виртуальном мире: дорогое, ограниченное (всего 21 млн монет) и все его уважают. Люди покупают биткоины, чтобы сохранить сбережения или заработать на скачках курса. В 2017 году он взлетел с 1 тысячи долларов до 20 тысяч. Подходит для платежей, инвестиций и стал символом свободы от банков. Эфириум — умные сделки. Эфириум родился в 2015 году благодаря Виталику Бутерину. Его фишка — «умные контракты»: сделки, которые выполняются сами, без бумаг и нотариусов. Например, вы покупаете машину, а деньги уходят продавцу только после того, как вы подпишете соглашение. Рипл — мост для банков. XRP создали в 2012 году, чтобы помочь банкам переводить деньги в другие страны быстро и дешево. Это не совсем «свободная» монета — компания Ripple Labs управляет частью монет. Зато переводы занимают секунды. Лайткоин — младший брат биткоина. Лайткоин запустил в 2011 году Чарли Ли, бывший инженер Google. Это копия биткоина, но легче и шустрее. Если биткоин — золото, то лайткоин — серебро: дешевле, быстрее в сделках и проще добывать. Догкоин — шутка, которая стала монетой. Догкоин появился в 2013 году как мем — с собакой-сибой на логотипе. Двое программистов хотели посмеяться над крипто хайпом, но монета взлетела. Илон Маск в 2021 году написал твит, и догкоин подскочил в цене на сотни процентов. Эта история про веселье и удачу. Стейблкоины — тихая гавань. Это монеты с привязкой к обычным деньгам, вроде доллара или евро. Самые известные — Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Их курс почти не скачет: 1 USDT = 1 доллар. Люди держат их, чтобы спрятаться от шторма на рынке или переводить средства без потерь. Монеты для приватности — тени блокчейна. Есть другие виды денег — криптовалюта, которая прячет ваши следы. Monero и Zcash — лидеры в этом секторе. Они шифруют сделки так, что никто не видит, кто, сколько и куда отправил. Это для тех, кто ценит конфиденциальность, но такие монеты часто критикуют за связь с теневым рынком.

Преимущества и недостатки различных видов криптовалют

Выше мы разобрали, чем отличается криптовалюта. Виды и характеристики разные: одна создана для быстрых платежей, другая — для смарт-контрактов, а третья — для стабильности. У каждой категории есть плюсы и минусы.

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Основные преимущества и недостатки:

Биткоин (Bitcoin, BTC). Тут высокий уровень децентрализации и безопасности. Из минусов — медленные и дорогие транзакции (из-за перегрузки сети) и ограниченные возможности — нет смарт-контрактов. Альткоины. Часто быстрее и дешевле. Используют новые технологии (смарт-контракты, DeFi, NFT). Но в этом способе заработка высокая конкуренция — не все альткоины выживают, а цена может резко меняться. Стейблкоины. Имеют стабильный курс , удобны для того, чтобы хранить и переводить деньги, используются в DeFi для кредитов и стейкинга. Стейблкоины зависят от компаний-эмитентов (не все полностью децентрализованы), а еще есть риски потери привязки к доллару (depegging). Токены. Дают доступ к сервисам и скидкам, представляют собой цифровые аналоги ценных бумаг и позволяют владельцам участвовать в проектах. Можно создать токен без запуска нового блокчейна. Они могут использоваться для того, чтобы голосовать, совершать платежи, и участвовать в программах лояльности. Из минусов — зависимость от блокчейна, если сеть Ethereum перегружена, комиссии растут. Тысячи токенов теряются на фоне более успешных проектов и многие создают только для спекуляций. DeFi. Из плюсов — сервисами можно пользоваться из любой точки мира и все операции видны в блокчейне. Но есть риски смарт-контрактов — ошибки в коде могут привести к взлому, а если потерять деньги — вернуть их почти невозможно. NFT. Каждый NFT содержит информацию о владельце. Но цены часто зависят от того, насколько популярен тот или иной NFT.

Как выбрать подходящую криптовалюту?

Это не просто вопрос популярности или цены. Важно понимать, какие цели у инвестора, какие риски он готов принять и какие факторы влияют на стоимость монеты. Разберем виды криптовалют и их особенности, а также основные шаги, которые помогут сделать осознанный выбор среди токенов.

Определите цель инвестирования. Перед покупкой криптовалюты важно понять, для чего она нужна:

Долгосрочные вложения — если цель купить монету и держать ее несколько лет, лучше выбирать проекты с сильной командой и полезной технологией, например, Bitcoin или Ethereum.

— если цель купить монету и держать ее несколько лет, лучше выбирать проекты с сильной командой и полезной технологией, например, Bitcoin или Ethereum. Краткосрочная спекуляция — если цель заработать на колебаниях курса, лучше выбирать активные монеты с высокой ликвидностью, например, Solana или Avalanche.

— если цель заработать на колебаниях курса, лучше выбирать активные монеты с высокой ликвидностью, например, Solana или Avalanche. Использование в бизнесе — некоторые криптовалюты удобны для расчетов и переводов, например, USDT или XRP.

Изучите технологию проекта. Перед покупкой криптовалюты важно разобраться, как она работает:

Что решает этот проект? Например, Ethereum позволяет создавать смарт-контракты, а Monero делает транзакции анонимными.

Например, Ethereum позволяет создавать смарт-контракты, а Monero делает транзакции анонимными. Какая команда стоит за проектом? Если разработчики известны и у них есть успешные проекты, доверие к криптовалюте выше.

Если разработчики известны и у них есть успешные проекты, доверие к криптовалюте выше. Как развивается экосистема? У популярных монет есть активное сообщество, разработчики и партнеры, которые продвигают проект.

Криптовалюта — это высокорисковый актив. Перед покупкой стоит учесть:

Волатильность — цены могут резко меняться, и не каждая монета выдерживает падения.

— цены могут резко меняться, и не каждая монета выдерживает падения. Регулирование — государство может ввести ограничения, что повлияет на спрос. Например, в некоторых странах запретили использование определенных монет.

— государство может ввести ограничения, что повлияет на спрос. Например, в некоторых странах запретили использование определенных монет. Ликвидность — если криптовалюта торгуется на крупных биржах и у нее большой объем торгов, ее легче продать.

Один предприниматель решил вложить часть прибыли в криптовалюту. Он рассматривал несколько вариантов и выбрал Bitcoin, так как этот актив проверен временем и широко используется.

Позже он решил попробовать спекулятивные сделки и купил несколько перспективных альткоинов, но их курс резко упал. Это показало, что важно учитывать риски и не вкладывать все деньги в один актив.

Выбор криптовалюты зависит от целей, технологий проекта и рисков. Перед покупкой важно изучить информацию, следить за новостями и не вкладывать деньги, которые не готовы потерять. Такой подход поможет минимизировать риски и увеличить шансы на прибыль.

Итоги

Перед покупкой проведите собственное исследование, разберитесь, какие есть виды криптовалюты и учитывайте риски, ведь рынок цифровых активов остается нестабильным.

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