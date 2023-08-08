Что такое фарминг? Полный гайд

Доходное фермерство (англ. yield farming) — один из методов инвестирования криптовалюты. Его название связано с особенностями стратегии криптоинвесторов: они «сеют» свои активы туда, где они принесут максимум пользы, и стараются вовремя «собрать урожай» в виде дохода.

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Как работает фарминг?

Фарминг является одним из самых популярных способов пассивного заработка на криптовалюте. Его суть сводится в выдаче займов за определенное вознаграждение. Фармить можно двумя способами — напрямую и через посредников (пулы ликвидности).

Прямое кредитование

Один пользователь одалживает свои средства другому и получает за это вознаграждение. Соблюдение условий сделки гарантируют смарт-контракты — алгоритмы блокчейн-среды, созданные с помощью компьютерного кода.

Исходные коды смарт-контрактов открыты, что позволяет всем желающим убедиться в их работоспособности и отсутствии багов. Кроме того, заемщик оставляет залог в криптовалюте.

Примеры проектов для прямого кредитования:

Compound;

Aave;

C.R.E.A.M. Finance;

DeFiner.

Недостаток прямого кредитования — сравнительно высокий порог входа. Сумма зависит от запросов заемщиков.

Интерфейс криптобиржи C.R.E.A.M. Finance

Пулы ликвидности

Большинство инвесторов выбирают именно этот вариант, потому что он доступен даже с небольшим стартовым капиталом. Пулы ликвидности — это облачные хранилища токенов, обеспечивающие возможность совершения операций на крипторынке. Они содержат заблокированную криптовалюту, добровольно предоставленную инвесторами.

Сервисы блокчейн-среды используют эти активы для проведения транзакций.

Чаще всего для каждой валютной пары создается отдельный пул. Например, в пуле ETH/WBTC (Эфириум/Токенизированный Биткоин) находятся только эти две криптовалюты.

Когда трейдер покупает ETH за BTC, из пула в его кошелек поступают Эфириумы, а в пул уходят Биткоины. И все это происходит одновременно.

Пул ликвидности обеспечивает скорость и безопасность валютных операций, но за это участники сделки платят комиссию. Часть этой суммы уходит на выплаты инвесторам, предоставившим пулу свои криптоактивы.

Примеры проектов для инвестиций в пул ликвидности:

Pancake Swap;

Nominex;

Uniswap;

Yearn Finance.

Вход на платформы выполняется через криптокошелек. Далее нужно выбрать валютную пару и перевести средства на пул. Вознаграждение приходит с каждой торговой операции, в которой был задействован пул. Инвесторы делят его между собой в соответствии с долей своего вклада, поэтому доход зависит не только от того, как часто сервис использует криптоактивы, но и от количества участников проекта.

Некоторые платформы, например, Nominex, поддерживают «фарминг в один клик». Это так называемый «Простой режим» для новичков, которые не хотят тратить много времени на выбор пула ликвидности.

Платформа сама выбирает, куда вложить средства, а пользователю остается лишь определиться с суммой. Минус упрощенного режима — отсутствие возможности реинвестировать нафармленное при активном депозите. Эта опция доступна в «Продвинутом режиме». Можно нажатием одной кнопки добавить в пул вырученные средства, чтобы получить возможность увеличить свой доход.

Как выглядит биржа Nominex

Какую прибыль приносит фарминг?

Годовая доходность фарминга, варьируется от 4% до 1000% и более, в зависимости от выбранного проекта. Как правило, более высокий процент предлагают малоизвестные платформы или мошенники. Сотрудничество с ними связано с более высоким риском.

Доходность в сотни и тысячи процентов обычно держится недолго. Когда пул переполнен, ставка падает. Кроме того, вознаграждение делится между всеми фермерами, а их число в успешных проектах быстро растет. Поэтому для получения максимальной прибыли приходится переходить с одной платформы на другую. По данным платформы блокчейн-аналитики Nansen, в течение суток проект покидают 42% фермеров. А к третьему дню — 70%. С каждого из них платформа взимает комиссию за возможность забрать активы.

Риски доходного фермерства

Фарминг может принести как доход, так и убыток. Потеря вложенных средств бывает связана с такими факторами:

Высокие комиссии. Например, на платформе Ethereum стоимость транзакции достигает нескольких сотен долларов. Такая комиссия может обнулить прибыль, особенно если вложенная сумма была небольшой. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие и размер deposit fee — комиссии за внесение средств. Из-за нее фермер может уйти в минус уже на этапе перевода валюты в пул.

Например, на платформе Ethereum стоимость транзакции достигает нескольких сотен долларов. Такая комиссия может обнулить прибыль, особенно если вложенная сумма была небольшой. Кроме того, стоит обратить внимание на наличие и размер deposit fee — комиссии за внесение средств. Из-за нее фермер может уйти в минус уже на этапе перевода валюты в пул. Взломы. DeFi-протоколы периодически атакуют хакеры. Некоторые проекты после этого закрываются, а все активы переходят киберпреступникам. Чтобы снизить риски, стоит отдавать предпочтение пулам авторитетных компаний, которые заботятся о технической безопасности.

DeFi-протоколы периодически атакуют хакеры. Некоторые проекты после этого закрываются, а все активы переходят киберпреступникам. Чтобы снизить риски, стоит отдавать предпочтение пулам авторитетных компаний, которые заботятся о технической безопасности. Скам-проект. Создатель проекта может собрать деньги в пулах ликвидности, а затем закрыть его и исчезнуть вместе с токенами. В этом случае вернуть средства практически невозможно.

Создатель проекта может собрать деньги в пулах ликвидности, а затем закрыть его и исчезнуть вместе с токенами. В этом случае вернуть средства практически невозможно. Банкротство проекта. Не все стартапы выживают в конкурентной борьбе. И оценить перспективность очередного проекта бывает сложно. Можно выбирать только проверенные варианты, но они, как правило, предлагают более скромное вознаграждение.

Не все стартапы выживают в конкурентной борьбе. И оценить перспективность очередного проекта бывает сложно. Можно выбирать только проверенные варианты, но они, как правило, предлагают более скромное вознаграждение. Фишинг. Мошенники создают поддельные веб-сайты, копирующие дизайн платформ для фарминга. Ссылки на них часто размещают в telegram-каналах. Чтобы не попасться на эту уловку, следует проверять адрес веб-сайта перед авторизацией и использовать разные пароли для каждой учетной записи. Также существуют криптокошельки с антифишинговым фильтром, например, MetaMask.

Еще одна неприятность, с которой сталкиваются инвесторы — непостоянные потери. К моменту вывода денег курс токенов может измениться в десятки и сотни раз. Если сумма стала слишком крупной, а в пуле ликвидности недостаточно средств, возникнут проблемы с продажей активов.

Чем фарминг отличается от майнинга?

Иногда фарминг называют майнингом ликвидности, но ничего общего с классической добычей монет он не имеет.

Для майнинга необходимо приобретать специальное оборудование или модифицировать обычные компьютеры. Сам процесс добычи криптовалюты заключается в решении определенных математических задач.

Как отмечает сооснователь платформы Encry Foundation Роман Некрасов, в сети биткоина решение одной такой задачи занимает, в среднем, 9-10 минут. Вычислительная машина, которая справилась с этим первой, записывает в блокчейн новые транзакции. За это полагается вознаграждение — в виде криптомонет и комиссии за зафиксированные финансовые операции.

Что можно фармить?

Фарминг доступен для следующих криптовалют:

Ethereum (ETH) и токены ERC-20 — самый популярный вариант;

TRON (TRX) и токены TRC-20;

Binance Coin (BNB) и токены BEP-20 (Binance Smart Chain).

После того, как фарминг биткоинов стал недоступен, блокчейн-разработчики создали их токенизированную версию. Наиболее известная из них — Wrapped Bitcoin (WBTC). При ее инвестировании в пул зачисляется сумма, эквивалентная актуальному курсу Bitcoin.

Почему важно начать именно сейчас?

По мнению экспертов, фарминг, как вид заработка, проживет еще довольно долго. При этом медлить не стоит: по мере увеличения числа инвесторов доходность неизбежно падает.

Но спешка тоже опасна: как отмечает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Максим Зеленевский, чтобы получать стабильную прибыль от фарминга, необходимо изучить правила и тенденции этой сферы. Не стоит бездумно переводить деньги с банковских вкладов в первый попавшийся пул ликвидности — это может привести к потере средств.

Текст: Вера Жихарева

Фото на обложке: Andrew Will / Shutterstock