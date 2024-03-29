Что такое DeFi? Все, что нужно знать о децентрализованных финансах

С постепенным массовым принятием Web3 становится все более ясно, что будущее платежей и финансов лежит в децентрализации. Но что такое DeFi и чем они отличаются от привычных централизованных финансов? Отвечаем на популярные вопросы.

Каждый читатель этой статьи так или иначе пользуется банками: переводы, вклады, кредиты. В казалось бы надежной банковской системе есть несколько узких мест, которые сильно снижают уровень доверия к ней и негативно сказываются на сохранности средств. Обрабатывающее денежный перевод учреждение может заблокировать его по своему усмотрению, внезапно повысить комиссию или вовсе закрыться. Если вас пугают подобные риски, самое время погрузиться в DeFi.

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Что такое Децентрализованные Финансы (DeFi)?

Децентрализованные финансы (DeFi) представляют собой экосистему приложений и услуг, которые работают на блокчейне без посредников в виде банков и бирж. В отличие от традиционных финансовых инструментов, которые обычно контролируются централизованными организациями, DeFi основаны на принципах Web3, поэтому принятие решений распределяется между участниками сети.

Популярные DeFi

Вопреки распространенному мнению, не все криптопроекты по определению децентрализованы. Крупнейшие биржи и кошельки вроде Binance, Coinbase и Crypto.com подобно банкам контролируют пользовательские транзакции и при необходимости блокируют аккаунты. Что же тогда можно назвать настоящим DeFi?

Uniswap — это децентрализованная биржа (DEX), которая позволяет пользователям обменивать токены напрямую между собой через смарт-контракты на блокчейне Ethereum.

Aave — это протокол кредитования, который позволяет пользователям зарабатывать проценты на своих депозитах или брать займы в криптовалюте.

Yearn.Finance — это платформа, которая автоматизирует процесс поиска и инвестирования в наиболее выгодные DeFi-решения.

Curve Finance — это площадка, которая предоставляет ликвидность для торговли стейблкоинами и другими цифровыми активами на базе Ethereum с минимальными потерями.

Avalanche — это блокчейн-платформа, специально разработанная для создания и запуска децентрализованных приложений (DApps).

Размер рынка сегмента DeFi

Несмотря на криптозиму и снижение интереса к Web3 у массового пользователя, рынок DeFi значительно вырос за последние 5 лет. По данным сервиса аналитики DefiLlama, на данный момент общая стоимость всех активов в DeFi превышает $98 млрд при ежедневном объеме торговли в $8 млрд.

Количество раундов инвестиций по категориям / Cryptorank.io

Помимо этого, DeFi-проекты стабильно держатся в топе по количеству полученных инвестиций среди всех секторов криптоиндустрии. Как отмечается в отчете Cryptorank.io, с ними могут посоперничать только Web3-стартапы и инфраструктурные решения.

Применения DeFi

DeFi-инструменты могут существовать в различном виде. В частности, под эту категорию попадают децентрализованные биржи (DEX), кредитные протоколы, страховые и инвестиционные криптоплатформы, а также смарт-контракты (программируемые контракты на блокчейне, которые автоматически выполняются при определенных условиях).

Что касается применения в реальном мире, из-за высокого уровня безопасности и скорости обработки транзакций DeFi-решения часто используются для совершения международных платежей. В данном случае традиционные аналоги (SWIFT и SEPA) значительно проигрывают блокчейну по многим параметрам.



Также DeFi популярны среди инвесторов, которые заинтересованы в менее рискованных способах вложения средств. Стейкинг, майнинг ликвидности и долевое участие в различных фондах зачастую работают на базе децентрализованных протоколов.

Преимущества и недостатки

Централизованные и децентрализованные финансы отличаются доступностью инструментов широкому кругу пользователей и скоростью. Для того, чтобы начать инвестировать через DeFi-площадки, достаточно завести криптокошелек — DEX не просят получать статус квалифицированного инвестора или тратить большие суммы для открытия счета. При этом все транзакции в децентрализованной системе проходят мгновенно и без участия посредников.

Более того, следуя заветам Web3-экономики, вся информация о транзакциях и операциях в DeFi доступна на блокчейне. Это обеспечивает высокую степень прозрачности и оставляет меньше возможностей маневра для мошенников и недобросовестных пользователей.

Впрочем, у децентрализованных финансов есть и минусы. В частности, как и любая другая технология, DeFi подвержены риску кибератак, которые в теории могут привести к потере средств. Например, только за первую половину 2023 года криптобиржа Upbit пережила 159 тысяч хакерских атак — к счастью для пользователей, ни одна из них не оказалась успешной.

Стоит отметить, что многие DeFi-сервисы не приспособлены для массового пользователя. Технически, чтобы начать использовать DEX, нужно лишь подключить кошелек, но на самом деле потенциальному инвестору также необходимо разобраться в сложном интерфейсе и целом ряде терминов.

Кому выгодна децентрализация?

Децентрализация дает пользователям больший контроль над своими данными и активами, а также полную свободу от цензуры и ограничений. DeFi исключают возможность дискриминации и позволяют беспрепятственно участвовать в экономике нового поколения. Для бизнеса децентрализация означает уменьшение риска от вмешательства со стороны регулирующих органов и государства.

Как инвестировать в DeFi?

Прежде чем вкладывать средства в DeFi, нужно определиться с форматом инвестиций. В мире децентрализованных финансов пользователям доступны стейкинг, фарминг, покупка индекс-токенов, долевое владение и многие другие инструменты.

После этого потенциальному инвестору нужно зарегистрировать криптокошелек. Чтобы оставаться в децентрализованной среде, кошелек стоит выбирать соответствующий. Например, MetaMask, Ledger или Trust Wallet.

Подключив свой криптокошелек к выбранной площадке (Uniswap, Yearn.Finance, SushiSwap или любой другой), пользователь получит доступ к упомянутым выше DeFi-инструментам. Все, что ему останется сделать, — это приобрести криптовалюту на P2P-рынке и начать ей пользоваться.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Изображение на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.