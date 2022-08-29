Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений

В подборке — популярные и простые в использовании инструменты ИИ для создания изображений.

Влияние искусственного интеллекта распространяется на разные области — от бизнеса и рекламы до здравоохранения. Благодаря алгоритмам, создающим креативный контент, растет его роль и в творческих индустриях.

NightCafe

Это один из самых популярных ИИ-генераторов в мире. Он известен тем, что имеет больше алгоритмов и опций, чем аналоги, при этом чрезвычайно прост для начинающих пользователей. NightCafe основан на системе кредитов, но в нем есть бесплатный уровень с щедрыми условиями. Кроме того, он предлагает разнообразные способы «заработать» эти кредиты, участвуя в жизни сообщества.

Некоторые из самых интересных особенностей NightCafe:

права владения на произведения принадлежат пользователю;

больше алгоритмов, чем у других генераторов;

больший контроль для продвинутых пользователей;

заработок кредитов за участие в сообществе;

социальные функции и живое, отзывчивое сообщество;

возможность собирать свои творения в коллекции;

массовая загрузка изображений;

создание видеороликов;

покупка принтов с созданными изображениями.

DALL-E 2

Позволяет создавать очень реалистичные изображения с помощью ИИ всего за несколько минут.

DALL-E 2 демонстрирует невероятный потенциал. Согласно OpenAI, этот инструмент можно использовать для создания иллюстраций, дизайна продуктов и генерации новых идей для бизнеса.

Простой в использовании интерфейс позволяет любому пользователю создавать высококачественные изображения с помощью ИИ. Это означает, что он будет ценен не только для профессиональных художников, но и для любителей.

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Один из лучших инструментов DALL-E 2 — кисть, которая позволяет добавлять к изображению тени, блики и многие другие детали. Таким образом, можно создавать сложные арты с несколькими слоями, для каждого из которых можно задать уникальные свойства.

Некоторые из самых интересных особенностей DALL-E 2:

сверхреалистичные изображения за считанные минуты;

генерация иллюстраций;

дизайн продуктов;

простой интерфейс;

настройка нескольких слоев изображения.

Deep Dream Generator

Еще один из лучших ИИ-генераторов — Deep Dream Generator от Google. Это популярнейший инструмент на рынке, который позволяет создавать реалистичные изображения с помощью искусственного интеллекта.

Он основан на нейросети, которая обучалась на миллионах изображений. При этом он прост в использовании: требуется только загрузить изображение, прежде чем инструмент создаст новую картинку на его основе.

Одно из основных применений Deep Dream — создание художественных работ, поскольку он использует различные изобразительные стили, характерные для разных мест или исторических периодов.

Он позволяет выбрать категорию, например, животных или пейзажи, прежде чем создавать реалистичное изображение. Вдобавок ко всему этому, Deep Dream позволяет вам выбрать три стиля: Deep Style, Thin Style или Deep Dream. После выбора стиля можно включить предварительный просмотр изображения.

Некоторые из самых интересных особенностей Deep Dream:

создание реалистичных изображений с помощью ИИ;

нейросеть, обученная на миллионах изображений;

различные стили живописи;

категории изображений;

три различных стиля.

Artbreeder

Этот инструмент позволяет создавать различные варианты изображения с помощью машинного обучения.

На одной платформе можно сгенерировать пейзажи, аниме-фигурки, портреты и прочие произведения искусства. Некоторые из инструментов включают возможность изменять черты лица, например цвет кожи, волос и глаз. Также он позволяет превратить фотографии в анимированные изображения.

Еще одна важная особенность Artbreeder — возможность создать тысячи иллюстраций и распределять их по папкам. Результаты можно загрузить в формате JPG или PNG.

Некоторые из самых интересных особенностей Artbreeder:

повышение качества изображения;

создание различных вариантов изображения;

стили пейзажа, аниме, портретов;

распределение иллюстраций по папкам;

форматы JPG и PNG.

Big Sleep

Еще один ИИ генератор создает реалистичные изображения с нуля. С ним может легко управиться любой человек.

Big Sleep основан на Python и использует нейросеть для создания изображений. После предоставления входных данных программе, она выводит изображение. Это происходит благодаря порождающей состязательной сети (generative adversarial network, GAN).

С ее помощью генератора создает изображение, а модель дискриминатора различает реальное и поддельное. Это помогает Big Sleep со временем создавать очень реалистичные изображения.

Некоторые из самых интересных особенностей Big Sleep:

реалистичные изображения с нуля;

простота в использовании;

основан на Python;

использует GAN.

DeepAI

DeepAI создан в 2016 году с целью сделать ИИ демократичнее. Для этого инструмент использует ПО с открытым исходным кодом. Он предлагает различные функции для создания реалистичных изображений.

DeepAI позволяет создавать сколько угодно изображений, каждое из которых будет уникальным. Он легко настраивается, позволяя изменять количество деталей, цвета, текстуры и многое другое. Если указать среди параметров иллюстрацию, DeepAI немедленно сгенерирует векторное изображение, не зависящее от разрешения.

Некоторые из других инструментов, предлагаемых DeepAI, включают StyleGAN и BigGAN, которые также могут создавать реалистичные изображения. Инструмент CartoonGAN позволяет превращать изображения в мультфильмы.

Некоторые из самых интересных особенностей DeepAI:

программа с открытым исходным кодом;

различные инструменты для создания реалистичных изображений;

изменение деталей для каждого изображения;

создание мультфильмов с помощью CartoonGAN.

StarryAI

Одно из главных преимуществ StarryAI в том, что он дает полное право собственности на созданные изображения для личного или коммерческого использования. Он действует как бесплатный генератор NFT. Технология постоянно совершенствуется, но уже есть невероятные примеры искусства, созданные с помощью приложения.

Некоторые из самых интересных особенностей StarryAI:

автоматический генератор изображений;

не требуется участие пользователя;

преобразование текста в изображение;

бесплатная генерация NFT.

Fotor

Fotor — еще один из лучших инструментов искусственного интеллекта для создания NFT-искусства. Он требует минимальных усилий и предлагает продвинутые возможности для создания произведений искусства за считанные минуты. Это также один из самых удобных инструментов для создания NFT-рисунков.

Все, что требуется, это загрузить изображение и выбрать стиль рисунка, который вы хотите применить. Вы также можете быстро и легко создавать слои или добавлять индивидуальные штрихи. Он не требует создавать учетную запись для использования программы или загрузки произведений искусства.

Некоторые из самых интересных особенностей Fotor:

быстрое создание NFT;

простота в использовании;

различные стили и варианты редактирования;

не требуется регистрация.

Runway ML

Позволяет генерировать изображения путем обучения и применения моделей МО. С помощью этого инструмента пользователь создает модели, которые добавляют реалистичные стили изображений. Кроме того, он позволяет рисовать анимацию и 3D-модели.

Также Runway ML включает в себя инструмент видеоредактора, который умеет заменять фон на видео.

Некоторые из инструментов, используемых Runway ML, включают анализ относительного движения, который позволяет ему анализировать то, что вы пытаетесь сделать. Он также имеет готовое распознавание объектов, которое помогает легко идентифицировать объекты на изображениях или видео.

Некоторые из самых интересных особенностей Runway ML:

совместная работа над проектами;

генерация реалистичных изображений;

создание анимации и 3D-моделей;

инструменты для редактирования видео;

анализ движения.

WOMBO Dream

Список завершает WOMBO Dream — приложение для создания NFT, разработанное канадским стартапом WOMBO. Его часто называют лучшим универсальным приложением для создания NFT.

Dream может превращать существующие фотографии в карикатуры или имитации картин, а также использовать сложный алгоритм для превращения слов и фраз в уникальные произведения искусства. Инструмент позволяет выбрать для картины один из множества художественных стилей или создать футуристичный пейзаж.

Некоторые из самых интересных особенностей WOMBO Dream:

сюрреалистичные дизайны;

бесплатный для использования;

создание NFT;

превращение фотографий в мультфильмы;

различные стили.

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