АСИ назвало число ИП, занятых в сфере креативных индустрий

В России каждый восьмой индивидуальный предприниматель (ИП) занят в сфере креативных индустрий. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя клуба продюсеров Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В креативный сектор входят около 700 тыс. юрлиц, среди которых две трети составляют ИП. По данным АСИ, в этой области трудятся 485,5 тыс. ИП, что составляет 12,5% от общего числа ИП по всей стране.

В АСИ также рассказали, что количество самозанятых в креативных индустриях с 2020 года выросло в 10 раз. На данный момент креативной работой занимаются свыше 600 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход.

Большинство ИП и самозанятых занимаются маркетингом, консалтингом, рекламой и исследовательской деятельностью. Также среди них много мастеров рукоделия и тех, кто создает уникальные изделия в категории «сделай сам». Кроме того, ИП и самозанятые работают в области фото- и видеопродакшена.

Ранее, в феврале, исследование сервиса для сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк» показало, что самозанятые в возрасте до 25 лет начали чаще регистрировать ИП. Эксперты отмечали, что статус ИП позволяет им получать более высокий доход и открывать расчетный счет.

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