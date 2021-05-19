Блокчейн не защищен от хакеров: с 2017 года было украдено более $2 млрд в криптовалюте

До недавнего времени блокчейн считался полностью защищённой от взлома технологией. По данным MIT Technology Review, с 2017 года хакеры украли более $2 млрд в криптовалюте, атакуя уникальные уязвимости блокчейна. Таким образом, тот факт, что информация или валюта находится в цепочке блоков, не означает, что они в большей безопасности.

Недавно хакеру удалось получить контроль над сетью Ethereum Classic и переписать историю транзакций. В результате злоумышленник смог применить принцип двойной траты, украв в общей сложности около $1,1 млн.

Уникальные особенности, которые гарантируют безопасность блокчейна, также могут быть и источником уязвимостей. Несмотря на ажиотаж, криптовалюты могут быть также нестабильны, как и другие банковские системы.

До инцидента с Ethereum Classic целью хакеров в основном становились биржи, где пользователи торгуют и хранят криптовалюты.

С помощью аренды дополнительных вычислительных мощностей, хакер смог обмануть других пользователей. Он отправил им платежи, а затем переписал существующий реестр блокчейна, чтобы скрыть следы. Эта схема называется «атака 51%».

Процесс взлома популярных криптовалют обходится недешево, но мелкие валюты атаковать гораздо проще. Эксперты считают, что в ближайшем будущем нам следует ожидать гораздо больше подобных атак.

Большинство взломов, связанных с кражей криптовалюты — это по-прежнему фишинговые и вредоносные атаки, которые нацелены на доверчивых пользователей, заставляя их передать свои учетные данные. Также хакеры могут красть ключи от кошельков с криптовалютой.

Фишинг, вредоносное ПО и кража ключей, в отличие от «атаки 51%», нацелены на биржи, а не на сам блокчейн.

В ответ на происходящее появляется все больше стартапов, которые заявляют, что могут повысить безопасность блокчейна. Например, AnChain.ai использует искусственный интеллект для отслеживания любых подозрительных транзакций в заданном реестре с целью обнаружения вредоносной активности ботов.

Но с развитием технологий безопасности совершенствуются и сами хакеры: находя все больше уникальных уязвимостей, они могут похищать миллиарды долларов.

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