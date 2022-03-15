5 стран с самыми благоприятными условиями для ведения криптобизнеса

Когда-то криптосфера считалась полностью свободным рынком, но в последнее время правительства по всему миру начинают задумываться о ее регулировании. Рассказываем о странах, где можно легально зарегистрировать криптобизнес, заручившись поддержкой властей и доверием потребителей.

Юридический статус криптовалют значительно отличается в разных юрисдикциях. Если одни государства ужесточают законодательство, другие поддерживают развитие блокчейн-проектов. В некоторых странах криптовалюты уже имеют статус биржевого товара или инвестиционного актива и облагаются налогом.

Задумываетесь, где зарегистрировать криптобизнес? Обратите внимание на эти страны.

Литва

В стране довольно дружелюбное легальное поле для запуска финтех-бизнеса, сервиса обмена криптовалют или криптокошелька.

Центробанк Литвы обеспечивает полную поддержку в развитии финансовых технологий, криптостартапов и небанковских услуг для выполнения платежей.

Получить лицензию на управление криптовалютами довольно просто. Вот что для этого требуется.

выработать политику противодействия отмыванию денег и определить, как она будет применяться в деятельности компании;

проводить безошибочную верификацию каждого клиента в соответствии с принципами KYC, в том числе получать данные о происхождении средств;

иметь собственный веб-ресурс;

получить разрешение от органов финансового мониторинга.

Лицензия Литвы на запуск криптовалютной биржи подразумевает, что вся операционная деятельность компании и соответствующая документация готовятся под управлением регуляторов.

Сальвадор

Это первая страна, которая признала биткоин государственной валютой. Теперь клиенты из разных стран могут вести бизнес, покупать продукты и услуги, инвестировать в биткоины, а также законным образом продавать криптовалюты и получать с них доход. В этом отношении криптовалютная лицензия Сальвадора – оптимальный выбор для инвестора.

Преимущества Сальвадора для регистрации криптовалютного бизнеса:

быстроразвивающаяся экономика;

низкие налоги;

финансовая демократия: переход на цифровую валюту сделал электронные транзакции доступнее;

возможность прямого взаимодействия с иностранными инвесторами: компания, зарегистрированная в Сальвадоре, может привлечь инвестиции от создателей известных платежных платформ или майнеров биткоина.

Юрисдикция Сальвадора позволяет иностранным инвесторам свободно вести бизнес, легально зарабатывать на криптовалюте и тратить ее.

Эстония

За последние годы Эстония неоднократно признавалась одной из лучших стран для ведения бизнеса в сфере блокчейна и криптовалют. Получив лицензию в Эстонии, компания может предоставлять следующие услуги:

электронные кошельки,

криптовалютные биржи,

криптовалютные платежные системы,

платежные терминалы для криптовалют.

Стоит отметить, что Эстония ужесточает «Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (MLTFPA)».

Новые поправки расширят определение «услуг, связанных с виртуальными валютами» и список требуемых документов, повысят уставной капитал, лицензионные и операционные сборы, а также обяжут поставщиков собирать данные об отправителях и получателях средств.

Великобритания

В Соединенном Королевстве каждый, кто хочет предоставлять услуги, связанные с криптоактивами, получает соответствующую лицензию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).

Надзорный орган контролирует все стороны, участвующие в приобретении и покупке криптовалют, в соответствии с принципами KYC. Также применяется процедура дью-дилидженс для оценки рисков и устранения обнаруженных проблем. Эти меры предназначены для того, чтобы препятствовать отмыванию денег и финансированию незаконных операций.

Канада

Согласно последним изменениям в канадском законодательстве, местные и иностранные криптоплатформы и компании, использующие в своей деятельности криптовалюты, имеют статус MSB (money service business, оператор денежных средств). Это подразумевает ряд обязательств, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Центре анализа и отчетности финансовых транзакций Канады (FINTRAC).

При создании компании в Канаде регистрация в FINTRAC обязательна для следующих видов деятельности:

майнинг криптовалют, получение и продажа распространенных монет;

трейдинг (по канадским законам, криптовалютами можно торговать так же, как биржевыми товарами);

платежные сервисы;

криптовалютные платежные терминалы (в Канаде разрешено устанавливать банкоматы для криптовалют);

криптовалютные биржи.

Также лицензия FINTRAC требуется для всех, чья деятельность связана со сферой финансовых услуг, в том числе оказываемых резидентам Канады из-за рубежа, вне зависимости от провинции.

Еще один популярный вариант — получить криптолицензию в оффшоре. ОАЭ, Лабуан, Каймановы острова, Филиппины, Маврикий и Вануату сделали значительные шаги в этом направлении.

Ожидается, что в 2022 году к криптосообществу официально присоединятся и многие другие страны. Регулирование новой отрасли позволяет государствам эффективно контролировать обращение криптовалют, противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма, а также создавать безопасную среду для инвестирования средств.

Получив лицензию и работая в легальном поле, криптобиржи и другие поставщики сервисов могут заручиться доверием пользователей. Стоит отметить и позитивный тренд: по мере развития законодательства все больше традиционных финансовых учреждений и сервисов могут присоединиться к криптосфере.

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