5 стран с самыми благоприятными условиями для ведения криптобизнеса

Когда-то криптосфера считалась полностью свободным рынком, но в последнее время правительства по всему миру начинают задумываться о ее регулировании. Рассказываем о странах, где можно легально зарегистрировать криптобизнес, заручившись поддержкой властей и доверием потребителей.
Юридический статус криптовалют значительно отличается в разных юрисдикциях. Если одни государства ужесточают законодательство, другие поддерживают развитие блокчейн-проектов. В некоторых странах криптовалюты уже имеют статус биржевого товара или инвестиционного актива и облагаются налогом.
Задумываетесь, где зарегистрировать криптобизнес? Обратите внимание на эти страны.
Литва
В стране довольно дружелюбное легальное поле для запуска финтех-бизнеса, сервиса обмена криптовалют или криптокошелька.
Центробанк Литвы обеспечивает полную поддержку в развитии финансовых технологий, криптостартапов и небанковских услуг для выполнения платежей.
Получить лицензию на управление криптовалютами довольно просто. Вот что для этого требуется.
- выработать политику противодействия отмыванию денег и определить, как она будет применяться в деятельности компании;
- проводить безошибочную верификацию каждого клиента в соответствии с принципами KYC, в том числе получать данные о происхождении средств;
- иметь собственный веб-ресурс;
- получить разрешение от органов финансового мониторинга.
Лицензия Литвы на запуск криптовалютной биржи подразумевает, что вся операционная деятельность компании и соответствующая документация готовятся под управлением регуляторов.
Сальвадор
Это первая страна, которая признала биткоин государственной валютой. Теперь клиенты из разных стран могут вести бизнес, покупать продукты и услуги, инвестировать в биткоины, а также законным образом продавать криптовалюты и получать с них доход. В этом отношении криптовалютная лицензия Сальвадора – оптимальный выбор для инвестора.
Преимущества Сальвадора для регистрации криптовалютного бизнеса:
- быстроразвивающаяся экономика;
- низкие налоги;
- финансовая демократия: переход на цифровую валюту сделал электронные транзакции доступнее;
- возможность прямого взаимодействия с иностранными инвесторами: компания, зарегистрированная в Сальвадоре, может привлечь инвестиции от создателей известных платежных платформ или майнеров биткоина.
Юрисдикция Сальвадора позволяет иностранным инвесторам свободно вести бизнес, легально зарабатывать на криптовалюте и тратить ее.
Эстония
За последние годы Эстония неоднократно признавалась одной из лучших стран для ведения бизнеса в сфере блокчейна и криптовалют. Получив лицензию в Эстонии, компания может предоставлять следующие услуги:
- электронные кошельки,
- криптовалютные биржи,
- криптовалютные платежные системы,
- платежные терминалы для криптовалют.
Стоит отметить, что Эстония ужесточает «Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (MLTFPA)».
Новые поправки расширят определение «услуг, связанных с виртуальными валютами» и список требуемых документов, повысят уставной капитал, лицензионные и операционные сборы, а также обяжут поставщиков собирать данные об отправителях и получателях средств.
Великобритания
В Соединенном Королевстве каждый, кто хочет предоставлять услуги, связанные с криптоактивами, получает соответствующую лицензию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA).
Надзорный орган контролирует все стороны, участвующие в приобретении и покупке криптовалют, в соответствии с принципами KYC. Также применяется процедура дью-дилидженс для оценки рисков и устранения обнаруженных проблем. Эти меры предназначены для того, чтобы препятствовать отмыванию денег и финансированию незаконных операций.
Канада
Согласно последним изменениям в канадском законодательстве, местные и иностранные криптоплатформы и компании, использующие в своей деятельности криптовалюты, имеют статус MSB (money service business, оператор денежных средств). Это подразумевает ряд обязательств, включая реализацию программы полного соответствия и регистрацию в Центре анализа и отчетности финансовых транзакций Канады (FINTRAC).
При создании компании в Канаде регистрация в FINTRAC обязательна для следующих видов деятельности:
- майнинг криптовалют, получение и продажа распространенных монет;
- трейдинг (по канадским законам, криптовалютами можно торговать так же, как биржевыми товарами);
- платежные сервисы;
- криптовалютные платежные терминалы (в Канаде разрешено устанавливать банкоматы для криптовалют);
- криптовалютные биржи.
Также лицензия FINTRAC требуется для всех, чья деятельность связана со сферой финансовых услуг, в том числе оказываемых резидентам Канады из-за рубежа, вне зависимости от провинции.
Еще один популярный вариант — получить криптолицензию в оффшоре. ОАЭ, Лабуан, Каймановы острова, Филиппины, Маврикий и Вануату сделали значительные шаги в этом направлении.
Ожидается, что в 2022 году к криптосообществу официально присоединятся и многие другие страны. Регулирование новой отрасли позволяет государствам эффективно контролировать обращение криптовалют, противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма, а также создавать безопасную среду для инвестирования средств.
Получив лицензию и работая в легальном поле, криптобиржи и другие поставщики сервисов могут заручиться доверием пользователей. Стоит отметить и позитивный тренд: по мере развития законодательства все больше традиционных финансовых учреждений и сервисов могут присоединиться к криптосфере.
Фото на обложке: Unsplash
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