Их опыт: как регулируют криптовалюты за рубежом

В конце 2021 года капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $3 млрд. Однако в мире по-прежнему нет единого понимания, как регулировать цифровые валюты. В этом материале мы изучили страны, которые наиболее активно используют криптовалюты , и как их власти меняли позицию в отношении их регулирования.

США: «Вопрос национальной безопасности»

13% жителей страны когда-либо использовали криптовалюты или владели ими (данные Statista).

Власти США собираются проанализировать криптовалютную сферу и разработать нормативную базу для всех ее направлений — от биткоина до стейблкоинов и NFT. Соответствующее распоряжение появится в ближайшие недели. Как утверждают источники издания Bloomberg, документ уже находится на завершающей стадии разработки.

При этом правительство США также рассматривает возможность выпустить государственную цифровую валюту — Central Bank Digital Currency или CBDC. Федеральная резервная система США уже представила предварительный доклад по этому вопросу и отправила его на публичное обсуждение до 20 мая.

CBDC, вероятно, поможет США сохранить конкурентоспособность в условиях, когда все больше стран, в том числе Китай, задумываются о выпуске собственных монет. Однако окончательное решение по этому вопросу зависит от того, поддержит ли его Белый дом и Конгресс США.

В то же время некоторые штаты стремятся развивать криптовалюты, а их мэры даже получают зарплату в биткоинах.

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Так, например, Скотт Конгер, мэр Джексона, Теннесси, пообещал предоставить городских служащим возможность конвертировать часть зарплаты в биткоин и планирует организовать майнинговую сеть в заброшенном крыле мэрии (что неосуществимо, согласно текущим законам). По словам Конгера, он хочет превратить Джексон в юго-восточный технологический центр. А Эрик Адамс, новый мэр Нью-Йорка, уже получил первую зарплату в биткоине и эфире.

Сальвадор: биткоин — это «вопрос суверенитета»

Первая в мире страна, принявшая биткоин в качестве официального платежного средства.

В июне 2021 года президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о том, что планирует сделать биткоин официальным платежным средством в стране наравне с долларом.

Как заявляли сторонники идеи, это поможет жителям Сальвадора, не имеющим банковских счетов, а также повысит эффективность перевода денежных средств, стимулирует экономическое развитие и сделает страну независимой от мировых финансовых институтов. Ранее, в марте, Сальвадор запросил финансирование в размере $1,3 млрд у Международного валютного фонда (МВФ).

В июне 2021 года конгресс одобрил предложение Букеле. Предполагалось, что обменный курс биткоина к доллару будет устанавливаться рынком.

Несмотря на предостережения МВФ, в сентябре 2021 года биткоин становится официальным платежным средством в Сальвадоре. Вместе с этим был представлен электронный кошелек Chivo. Гражданам, скачавшим приложение, пообещали вознаграждение в размере $30. Тем не менее внедрение проходило медленно и сопровождалось техническими проблемами и протестами.

В ноябре 2021 года Букеле объявил о планах по строительству первого в мире криптовалютного города Bitcoin City.

В январе 2022 года МВФ призвал Сальвадор отказаться от использования биткоина в качестве платежного средства, указывая на риски для финансовой стабильности и защиты прав потребителей. Президент страны ответил на это мемом.

На данный момент Сальвадор потратил около $85,5 млн на биткоин, включая $15 млн за последнее приобретение 22 января. В среднем страна заплатила $47,5 тысяч за одну монету.

Нигерия: криптовалюты как способ спасти сбережения

По данным на октябрь 2021 года, 42% опрошенных из Нигерии владеют криптовалютами или используют их (Chainalysis).

В феврале 2021 года Центральный банк Нигерии запретил торговлю криптовалютами и приказал банкам «выявить людей и/или организации», проводивших такие транзакции или управляющих криптобиржами, и немедленно закрыть эти счета.

Это не дало особых результатов: нигерийцы продолжили использовать криптовалюты, чтобы защитить свои сбережения, поскольку стоимость найра, местной валюты, снижается. С их помощью они также отправляют платежи за границу — в Нигерии довольно сложно приобрести доллары США.

По данным Chainalysis, объем криптовалют в долларовом выражении, получаемый пользователями из Нигерии, непрерывно рос в 2021-2022 годах. В мае 2021 года Нигерия общая стоимость денежных переводов достигла $2,4 млрд, хотя еще в декабре 2020 года составляла $684 млн.

В октябре 2021 года ЦБ Нигерии также выпустил собственную цифровую валюту — eNaira, которая находилась в разработке в течение трех лет. Нигерия стала второй страной в мире (после Багамских островов), выпустившей собственную цифровую валюту.

Индия: окно возможностей для экспериментов

По данным на октябрь 2021 года, 15% опрошенных из Индиии владеют криптовалютами или используют их (Chainalysis).

В 2018 году Резервный банк Индии выпустил циркуляр, запрещающий банкам страны взаимодействие с криптовалютными организациями.

Уже в 2020 году запрет был снят: чиновники сочли, что эта позиция устарела и сформировали новую комиссию для изучения возможности регулирования криптовалют.

По-видимому, Индия наконец определилась с тем, как регулировать эту сферу: министр финансов Нирмала Ситхараман сообщила, что правительство скоро представит новый проект закона о криптовалютах, и сделала два важных заявления: центральный банк Индии представит цифровую валюту в 2022-2023 финансовом году, а доход от цифровых активов будет облагаться налогом в 30%.

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Введя налогообложение, Индия узаконила криптовалюты, что может привлечь биржи и инвесторов со всего мира для создания баз в стране, где находятся свыше 15 млн владельцев криптовалют. Однако это одна из первых стран в мире, которая не допускает компенсации убытков в криптовалютной торговле. С одной стороны, это может отпугнуть некоторых инвесторов, а с другой — сформировать рынок осторожной торговли.

При этом пока неясно, как будут отслеживаться транзакции и подсчитываться налоги.

Вьетнам: мировой лидер по принятию криптовалют

По данным на октябрь 2021 года, 27% вьетнамцев владеют криптовалютами или используют их (Chainalysis).

Еще с 2017 года во Вьетнаме действует полный запрет на на выпуск и использование криптовалюты в качестве платежного средства. Тем не менее правительство разрешает торговать биткоинами и хранить их в качестве активов.

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Несмотря на это, по данным Global Crypto Adoption Index, Вьетнам занимает первое место в мировом рейтинге по принятию криптовалют. Чаще всего они используются для денежных переводов, позволяя мигрантам, находящимся в стране, отправлять деньги домой без комиссии.

Пакистан: тщательный контроль со стороны государства

По данным на октябрь 2021 года, 14% опрошенных жителей Пакистана владеют криптовалютами или используют их (Chainalysis).

Центральный банк Пакистана предлагает запретить все виды криптовалют, утверждая, что риски, связанные с их торговлей, намного превышают возможную выгоду. При этом Пакистан не собирается выпускать собственную цифровую валюту. Более того, власти даже планируют заблокировать сайты, которые ведут деятельность, связанную с криптоактивами.

Ранее ЦБ не высказывал четкой позиции по этому вопросу, не считая циркуляра, выпущенного в 2018 году, который запрещает банкам работать с криптовалютными биржами.

Для многих пакистанцев криптовалюты — решение их финансовых проблем, поскольку страна страдает от высокой инфляции, имеет большие долги и владеет небольшими валютными резервами.

Однако в последнее время криптовалютная индустрия находится под пристальным вниманием властей: в январе 2022 года Федеральное агентство расследований Пакистана начало расследование в отношении местного подразделения криптобиржи Binance о предполагаемом мошенничестве, из-за которого несколько сотен инвесторов потеряли свыше $100 млн.

Китай: строгий контроль и запрет

До запрета страна занимала лидирующее место по майнингу криптовалют.

В 2021 году Китай полностью изменил свое отношение к криптовалютам всего за несколько месяцев. Раньше жители страны могли спокойно добывать цифровые монеты и торговать ими. Затем, в мае 2021 года, Китай запретил финансовым учреждениям проводить любые криптовалютные транзакции.

В июне уже нельзя было добывать криптовалюты, а их полный запрет вступил в силу в сентябре. Майнеры и владельцы криптобирж были вынуждены распродавать оборудование или покидать страну.

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По заявлениям правительства Китая, оно обеспокоено влиянием майнинга на окружающую среду, а также тем, что цифровые валюты могут использоваться для мошенничества и отмывания денег. Сейчас Китай разрабатывает и тестирует собственную централизированную цифровую валюту.

ЕС: постепенное принятие

Среди европейских стран по количеству владельцев и пользователей криптовалют лидирует Швейцария с 16% (Chainalysis).

В Европейский союз входят 27 стран, и осуществлять законодательство на таком уровне — дело сложное. Ранее большинство стран ЕС применяли довольно мягкие меры в отношении криптовалютной индустрии.

В сентябре 2020 года Европейская комиссия представила законопроект под названием Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Когда он вступит в силу, криптовалюты будут рассматриваться как регулируемые финансовые инструменты. Это поможет усилить защиту потребителей, определить деятельность криптовалютной индустрии и ввести новые требования к лицензированию.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Statista.com, Cryptoslate.com, Bloomberg.com, Thenextweb.com, Coindesk.com, Nytimes.com, Abcnews.go.com, Timesofindia.indiatimes.com, Theprint.in, Thenextweb.com, Theconversation.com, Qz.com, Techcrunch.com, Coindesk.com, Euronews.com, Economictimes.indiatimes.com, Asiatimes.com, Outlookindia.com, Fortune.com, Outlookindia.com