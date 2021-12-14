Текущий год стал очень насыщенным для криптовалютной индустрии. В преддверии нового года издание Insider пообщалось с экспертами с целью выяснить, какие перемены ждут цифровые валюты и все, что с ними связано. Оказалось, что боты могут стать распространенным способом покупки NFT, а криптоэкономика — достигнуть $7,5 трлн.

Криптовалюты в 2022 году: 13 прогнозов от экспертов