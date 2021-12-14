Криптовалюты в 2022 году: 13 прогнозов от экспертов

Текущий год стал очень насыщенным для криптовалютной индустрии. В преддверии нового года издание Insider пообщалось с экспертами с целью выяснить, какие перемены ждут цифровые валюты и все, что с ними связано. Оказалось, что боты могут стать распространенным способом покупки NFT, а криптоэкономика — достигнуть $7,5 трлн.
События в криптовалютной сфере развиваются с невероятной скоростью. Этим направлением заинтересованы крупные бизнесы, блокчейны совершенствуют свою технологию, а сфера становится более доступной для новичков. Поэтому ожидается, что этот темп развития сохранится и в следующем году.
Вот что произошло в 2021 году.
- Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством.
- Все больше людей начали вкладываться в криптовалюты.
- Китай запретил любые операции с криптовалютами.
- Facebook направила все свои силы на развитие собственной метавселенной.
Вот что думают эксперты по криптовалютам о положении этой сферы в следующем году.
- После перехода на модель «доказательство доли владения» стоимость Ethereum будет расти гораздо быстрее, чем у биткоина. (Том Хиггинс, CEO платформы для управления активами Gold-i).
- В 2022 году биткоин может превзойти акции. (Майк МакГлоун, главный криптоаналитик Bloomberg Intelligence).
- Криптовалютная компания из списка Fortune 500, работающая полностью в удаленном режиме, откроет главный офис в одной из метавселенных. (Брэндон Арванаги, CEO криптостартапа Meow).
- Метавселенная станет новой областью для взаимодействия людей с интернетом и друг с другом. (Джастин Бэнон, сооснователь децентрализованной сети Boson Protocol).
- Между метавселенными, запущенными криптовалютными компаниями, и теми, которыми управляют игровые и копроративные организации, такие как Meta, возникнет большая конкуренция. (Брок Пирс, председатель Bitcoin Foundation).
- В 2022 году рыночная капитализация криптоэкономики вырастет с максимума в $3 трлн (2021 год) до $7,5 трлн. (Рохит Талвар, CEO исследовательской компании Fast Future).
- В следующем году, в связи с развитием децентрализованных финансовых сервисов, произойдет первая в мире хакерская атака, ущерб от которой составит миллиард долларов. (Бенджамин Уитби, специалист по нормативным вопросам в межсетевом протоколе Qredo).
- К концу 2022 года как минимум в 25 странах мира появится официальная цифровая валюта — либо собственная, либо выпущенная другой страной, как, например, цифровой юань Китая. (Талвар из Fast Future).
- Инвесторы будут использовать ботов, чтобы приобретать NFT — потенциально это способно ограничить возможности менее продвинутых пользователей. (Итан МакМахон, экономист аналитической компании Chainalysis).
- Часть повседневных задач большинство людей будут выполнять в метавселенной. (Шейн Молидор, директор по доходам из криптобиржи AscendEx).
- Чтобы выявлять тенденции в мошеннической деятельности, банки будут обращать внимание на события, происходящие в криптовалютной сфере. (Крис Стивенс, руководитель по анализу мошенничества и безопасности Callsign).
- Initial Game Offerings (IGO, первичное предложение игровых токенов) наберет популярность. Крупные организации, такие как GameStop и Epic, скорее всего, последуют за этой тенденцией. (Ник Сапонаро, сооснователь и CEO децентрализованной платежной экосистемы Divi Project).
- Если страны будут настроены враждебно по отношению к криптовалютам, то их распространение значительно замедлится. (Витек Радомски, сооснователь и CTO блокчейн-платформы Enjin).
Фото на обложке: loveyousomuch /
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