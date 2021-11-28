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Инвестиции россиян в криптовалюту выросли за год в шесть раз

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

За этот год значительно объем российского рынка криптовалютных инвестиций. Интерес к криптовалюте уже выше, чем к традиционным и считающимся более стабильным ценным бумагам, валюте или недвижимости. При этом почти половина неквалифицированных инвесторов в стране оценивает ее как возможный защитный актив.

Инвестиции россиян в криптовалюту выросли за год в шесть раз

Объем инвестиций россиян в криптовалюту за год вырос в шесть раз, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ресурса Investing.com.

При этом 46% неквалифицированных трейдеров считают, что в будущем такие вложения могут оказаться их защитным активом.

Наибольшей популярностью пользуется биткоин, хотя растет и интерес инвесторов к альткоинам (стоимость и капитализация которых бьет все рекорды).

В Центробанке сообщили, что россияне — одни из самых активных криптоэнтузиастов.

Регулятор относится к криптовалютам с осторожностью: его представители отмечают, что их часто используют для легализации доходов или даже спонсирования терроризма благодаря защищенности транзакций и анонимности участников сделок.

Кроме того, волатильность криптовалют может ударить по личному финансовому благополучию неосторожных или неопытных трейдеров.

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Капитализация мирового рынка криптовалют за год выросла на 400% и к ноябрю достигла $3 трлн

Биткоин, самая старая и известная криптовалюта, постепенно проникает в повседневную жизнь (правда, пока, в основном, в США): первый биржевой биткоин-фонд начал торговаться на Нью-Йоркской бирже, Walmart, крупнейший в мире ритейлер, установил в своих магазинах биткоин-обменники, а крупнейшая же в мире сеть кинотеатров AMC теперь принимает биткоины и альткоины для онлайн-оплаты билетов.

Кроме того, в сентябре Сальвадор стал первым государством, признавшим биткоин в качестве законного платежного средства, хотя пока что внедрение криптовалюты в повседневные расчеты продвигается с трудом.

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Фото: Scharfsinn/Shutterstock

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