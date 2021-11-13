Крупнейшая в мире сеть кинотеатров начала принимать криптовалюту

Американская сеть кинотеатров AMC Theaters, крупнейшая в мире, теперь принимает к оплате несколько криптовалют. Правда, пока только для онлайн-покупок.

С AMC Theaters теперь можно расплатиться с помощью биткоинов, эфириума, лайткоинов и Bitcoin Cash, сообщил в твиттере глава корпорации Адам Арон.

«Важные новости! Как и было обещано, многие новые способы оплаты теперь доступны в AMC. Мы с гордостью представляем... Барабанную дробь, пожалуйста... Биткоин, эфириум, лайткоин и Bitcoin Cash! А также Apple Pay, Google Pay, PayPal. <...> На очереди Dogecoin», – написал Арон.

Оплачивать услуги сети криптовалютами можно с помощью сервиса PayPal.

AMC Entertainment, основанная в далеком 1920 году, сейчас владеет примерно 1 тыс. кинотеатров в США и Европе и является крупнейшей в мире сетью кинотеатров.

В начале этого года из-за продолжающихся пандемийных ограничений (которые предполагают закрытие кинотеатров) компания оказалась на грани банкротства, однако ей удалось избежать его благодаря привлечению новых инвестиций.

Недавно биткоин подорожал до $68 тыс., побив собственный исторический рекорд.

До этого первый биржевой биткоин-фонд начал торговаться на Нью-Йоркской бирже, а Walmart, крупнейший в мире ритейлер и один из главных работодателей США, установил в своих магазинах биткоин-обменники.

Также в сентябре Сальвадор стал первым государством, признавшим биткоин в качестве законного платежного средства, хотя пока что внедрение криптовалюты в повседневные расчеты продвигается с трудом.

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Фото: Wirestock Creators/Shutterstock