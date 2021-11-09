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Биткоин преодолел отметку в $68 тыс., установив новый исторический максимум

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, впервые достигнув отметки $68,5 тыс. на 06:59 мск 9 ноября 2021 года, следует из данных CoinMarketCap.

Биткоин преодолел отметку в $68 тыс., установив новый исторический максимум

За сутки цена биткоина увеличилась на 4,82%. На 9:28 мск биткоин торгуется на отметке $67,9 тыс.

Прошлый рекорд биткоин установил 20 октября 2021 года, когда криптовалюта достигла $67 тыс. До этого максимальная отметка находилась на уровне в $64,8 тыс., достигнутом в апреле 2021 года. В октябре цена биткойна выросла почти на 40% — с $43,7 тыс. до $61,3 тыс.

Аналитики прогнозируют, что стоимость криптовалюты способна перешагнуть и порог $100 тыс., однако подчеркивают, что после такого роста последует коррекция, поскольку многие инвесторы будут фиксировать прибыль.

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Фото на обложке: Hi my name is Jacco / Shutterstock

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