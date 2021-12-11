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Хешрейт биткоина полностью восстановился после запрета на майнинг в Китае

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Майнинг биткоинов снова использует те же мощности, что и до полного запрета криптовалюты в Китае. Многие майнеры перевезли оборудование в Северную Америку, преимущественно в США, но некоторые остались в Китае и ушли «в подполье».

Хешрейт биткоина полностью восстановился после запрета на майнинг в Китае

Хешрейт биткоина полностью восстановился после падения на 50% пять месяцев назад, когда в Китае запретили любые операции с криптовалютой, сообщает CNBC со ссылкой на данные Blockchain.com

Запрет вступил в силу в июле, когда на Китай приходилось 46% мирового хешрейта (сложности вычисления биткоина).

Майнеры перевезли оборудование, в основном, в США, Канаду, Россию и Казахстан, значительно увеличив их криптовалютный потенциал и менее чем за полгода хешрейт биткоина вырос на 113%.

Мировым центром майнинга оказались именно США, хотя эта тенденция прослеживалась еще до запрета криптовалюты в Китае, о чем мы подробно писали летом.

Вторым после США по активности майнеров остается сосед Китая, Казахстан, в городах которого уже начались перебои с электричеством из-за неожиданно возросшей нагрузки на соответствующую инфраструктуру.

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Фото: Fatiha and DN/Shutterstock

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