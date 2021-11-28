Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Казахстане из-за криптомайнеров начались перебои с электричеством

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Казахстан столкнулся с неожиданной проблемой: фермы майнеров криптовалюты потребляют слишком много электроэнергии, и местные электростанции банально не справляются с их аппетитами. Из-за этого в казахстанских городах регулярно происходят отключения электричества.

В Казахстане из-за криптомайнеров начались перебои с электричеством

Из-за криптомайнеров энергопотребление в Казахстане выросло так сильно, что местные электростанции не выдерживают нагрузок, из-за чего многие города регулярно остаются без электричества, пишет The Verge.

В сентябре власти Китая запретили любые операции с криптовалютой внутри страны, поэтому многие криптомайнеры перевезли свое оборудование в соседний Казахстан, где закон относится к ним гораздо более лояльно.

По данным издания The Financial Times, из Китая в Казахстан переправили почти 88 тыс. энергозатратных установок для майнинга криптовалют.

Таким образом Казахстан оказался вторым в рейтинге стран с самыми активными майнерами (на первом месте США).

Расплачиваться за это приходится инфраструктуре страны: за последний год потребление электричества там выросло на 8% при среднем значении роста в 1-2% в предыдущие годы.

Казахстанские электростанции оказались не готовы к такому, и теперь власти вынуждены срочно регулировать деятельность майнеров.

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Сейчас в Казахстане официально работают 50 лицензированных майнинговых ферм, однако эксперты утверждают, что львиная доля потребляемого электричества приходится на нелицезированных майнеров.

Всех лицензированных майнеров со следующего года обложат дополнительной пошлиной размером 1 тенге (примерно 17 копеек) за каждый потребляемый киловатт-час.

Таких образом власти планируют хоть как-то компенсировать затраты инфраструктуры страны на поддержание деятельности криптоэнтузиастов.

Кроме того, Казахстан заключил контракт с российским холдингом «Интер РАО» о дополнительных поставках электроэнергии из России.

Казахстан — не единственная страна, столкнувшаяся с подобными проблемами. В мае, например, в Иране на четыре месяца запретили майнинг из-за перебоев с электроэнергией, масштабные отключения электричества происходят и в США, конкретно в Техасе, который привлекает криптомайнеров дешевыми ценами на электричество и лояльным относительно криптовалют законодательством.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Artie Medvedev/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда идти стартапам в Казахстане
  2. 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  3. 3 Как я работала в рекламном агентстве в Казахстане: что удивило больше всего
  4. 4 «Казахстан – это Россия 15 лет назад». Как стартап из Караганды меняет местный рынок
  5. 5 Одиннадцать лайфхаков россиянина, который работает с Казахстаном
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Wildhack от КРОК

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ