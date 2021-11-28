В Казахстане из-за криптомайнеров начались перебои с электричеством

Казахстан столкнулся с неожиданной проблемой: фермы майнеров криптовалюты потребляют слишком много электроэнергии, и местные электростанции банально не справляются с их аппетитами. Из-за этого в казахстанских городах регулярно происходят отключения электричества.

Из-за криптомайнеров энергопотребление в Казахстане выросло так сильно, что местные электростанции не выдерживают нагрузок, из-за чего многие города регулярно остаются без электричества, пишет The Verge.

В сентябре власти Китая запретили любые операции с криптовалютой внутри страны, поэтому многие криптомайнеры перевезли свое оборудование в соседний Казахстан, где закон относится к ним гораздо более лояльно.

По данным издания The Financial Times, из Китая в Казахстан переправили почти 88 тыс. энергозатратных установок для майнинга криптовалют.

Таким образом Казахстан оказался вторым в рейтинге стран с самыми активными майнерами (на первом месте США).

Расплачиваться за это приходится инфраструктуре страны: за последний год потребление электричества там выросло на 8% при среднем значении роста в 1-2% в предыдущие годы.

Казахстанские электростанции оказались не готовы к такому, и теперь власти вынуждены срочно регулировать деятельность майнеров.

Сейчас в Казахстане официально работают 50 лицензированных майнинговых ферм, однако эксперты утверждают, что львиная доля потребляемого электричества приходится на нелицезированных майнеров.

Всех лицензированных майнеров со следующего года обложат дополнительной пошлиной размером 1 тенге (примерно 17 копеек) за каждый потребляемый киловатт-час.

Таких образом власти планируют хоть как-то компенсировать затраты инфраструктуры страны на поддержание деятельности криптоэнтузиастов.

Кроме того, Казахстан заключил контракт с российским холдингом «Интер РАО» о дополнительных поставках электроэнергии из России.

Казахстан — не единственная страна, столкнувшаяся с подобными проблемами. В мае, например, в Иране на четыре месяца запретили майнинг из-за перебоев с электроэнергией, масштабные отключения электричества происходят и в США, конкретно в Техасе, который привлекает криптомайнеров дешевыми ценами на электричество и лояльным относительно криптовалют законодательством.

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Фото: Artie Medvedev/Shutterstock