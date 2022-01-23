Мэр Нью-Йорка получил первую зарплату в криптовалюте, несмотря на падение курсов

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс не стал отказываться от обещания получить зарплату в биткоинах и Ethereum даже в разгар падения мирового рынка криптовалют. На этой неделе политик получил первую выплату, которая была конвертирована в цифровую валюту через биржу Coinbase.

Адамс, 22 года отработавший в полиции Нью-Йорка, вступил в должность мэра 1 января этого года. Как сообщает The Verge, зарплата политика составляет около $5,9 тысяч в две недели. Пока неизвестно, в какой пропорции эта сумма распределяется между двумя главными криптовалютами.

Эрик Адамс заявил о том, что он получит первые три зарплаты в криптовалюте, в ноябре прошлого года. Между ним и его коллегой из Майами Фрэнсисом Суаресом произошла публичная переписка в Twitter: Суарес пообещал получить свою первую зарплату в биткоинах, на что Адамс решил повысить ставки и получить в подобном виде три первых зарплаты. Новоиспеченный мэр Нью-Йорка пообещал превратить свой город в центр криптовалютной индустрии.

Это произошло незадолго до того, как стоимость биткоина достигла исторического максимума в $69 тысяч. Сейчас же цена на крупнейшую по капитализации цифровую валюту упала почти вдвое относительно максимума.

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Фото: lev radin / Shutterstock