Новый мэр Нью-Йорка получит зарплату в биткоинах

Новоизбранный мэр Нью-Йорка по собственной инициативе согласился получить первые несколько зарплат за свою работу в биткоинах. Это, по его мнению, должно символизировать светлое криптовалютное будущее вверенного ему мегаполиса.

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс получит в биткоинах свои первые три зарплаты. Об этом он сам написал в твиттере.

«В Нью-Йорке всегда мыслим широко, так что я собираюсь получить в биткоинах свои первые три зарплаты в качестве мэра. Нью-Йорк станет центром криптовалютной индустрии и других перспективных и инновационных отраслей! Вот увидите!», — пообещал Адамс.

Этот твит он опубликовал в ответ на заявление мэра Майами Фрэнсиса Суареса — тот объявил, что свою первую после недавнего переизбрания зарплату он получит от города в биткоинах.

Адамс решил стать опередить его и стать первым государственным служащим США, чья работа будет официально оплачена криптовалютой. Должность он займет 1 января 2022 года.

Впрочем, в твиттере это решение приняли скептически. Многие пользователи заметили, что криптовалюты не легализованы в США, к тому же, чаще всего их используют, чтобы обойти закон.

Недавно биткоин подорожал до $66,6 тыс., побив собственный исторический рекорд. Это случилось после того, как первый биржевой биткоин-фонд начал торговаться на Нью-Йоркской бирже.

Также в сентябре Сальвадор стал первым государством, признавшим биткоин в качестве законного платежного средства, хотя пока что внедрение криптовалюты в повседневные расчеты продвигается с трудом.

Люди продолжают зарабатывать состояния благодаря биткоину, причем многие из них обретают богатство почти не прилагая к этому усилий. Например, на днях один из сотен биткоин-кошельков, считавшихся «мертвым», активировали после 11 лет простоя. В кошельке хранятся 50 биткоинов, а их стоимость за эти годы выросла с $4 до $3 млн, или в 750 тысяч раз.

Также до сих пор не использован владельцем забытый кошелек на 80 тыс. биткоинов, то есть, на $5 млрд.

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Фото: lev radin/Shutterstock