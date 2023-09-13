Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд машин с российскими номерами

Эстония вслед за Латвией и Литвой запретила въезд на свою территорию автомобильного транспорта с российскими номерными знаками, передает «Интерфакс».
С 10 утра автомобили со знаками РФ больше не могут въезжать в страну. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, Эстония вводит такие меры в соответствии с разъяснением ЕС по санкциям в отношении РФ. Согласно этому разъяснению, машины с регистрационными знаками РФ больше не могут въезжать на территорию Евросоюза.
Как добавил министр, решение принято по согласованию с Латвией и Литвой. Накануне, 12 сентября, эти страны запретили въезд российских автомобилей. Литва заявила, что такие машины при пересечении границы ждет конфискация.
При въезде на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет проверку. Если у машины госзнак РФ, владельцу придется или пересечь границу без нее, или вернуться в Россию.
Фото на обложке: M-Production /
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