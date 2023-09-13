Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд машин с российскими номерами

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Эстония вслед за Латвией и Литвой запретила въезд на свою территорию автомобильного транспорта с российскими номерными знаками, передает «Интерфакс».

Эстония вслед за Литвой и Латвией запретила въезд машин с российскими номерами

С 10 утра автомобили со знаками РФ больше не могут въезжать в страну. По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, Эстония вводит такие меры в соответствии с разъяснением ЕС по санкциям в отношении РФ. Согласно этому разъяснению, машины с регистрационными знаками РФ больше не могут въезжать на территорию Евросоюза.

Как добавил министр, решение принято по согласованию с Латвией и Литвой. Накануне, 12 сентября, эти страны запретили въезд российских автомобилей. Литва заявила, что такие машины при пересечении границы ждет конфискация.

При въезде на погранпункт Налогово-таможенный департамент проведет проверку. Если у машины госзнак РФ, владельцу придется или пересечь границу без нее, или вернуться в Россию.

Фото на обложке: M-Production / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Юридическое лицо за границей: Гонконг, Эстония и БВО
  2. 2 Как санкции повлияют на российский рекламный бизнес: где искать пространство для новых возможностей
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Литва конфискует зарегистрированные в России автомобили
  5. 5 Великобритания запретит для россиян безвизовый транзит в нескольких аэропортах
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

14 сентября 2023

AI News Hack

15 сентября 2023

ПромТех 2.3

15 сентября 2023

«Рейтинг Рунета-2023»

Все ВОЗМОЖНОСТИ