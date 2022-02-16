Легальная сторона криптовалют: где можно купить биткоин по закону?

Юрий был соавтором трех федеральных законов, связанных с криптовалютами и токенами, а также консультировал госорганы Южной Кореи, Бразилии, Турции и Китая по легализации цифровых активов.

Легальны ли криптовалюты в России на самом деле, как простому человеку законно купить биткоин, а также где лучше открывать криптостартап, рассказывает Юрий Гугнин, основатель инвестплатформы «Карма» (в реестре ЦБ по 259-ФЗ) и нью-йоркского хедж-фонда Evita, предоставляющего доступ к инвестированию в реновацию недвижимости с помощью легальных security-токенов.

Видеозапись доклада Елизаветы Олеговны из ЦБ про риски-ириски криптовалют стала виральным мемом, поэтому интересно разобраться подробнее: легальны ли криптовалюты в России на самом деле и как простому человеку честно купить биткоин.

Легальный статус криптовалют в России сегодня

В России, как и в большинстве стран, те или иные цифровые активы трактуются государством в зависимости от их реальной природы. Например, если токен обещает доход без участия держателя — это ценная бумага.

А если это просто «монета», которую можно только купить и продать — это криптовалюта.

Виды цифровых активов, описанные законами России сегодня

Криптовалюта

Согласно 259-ФЗ от 31.07.2020, это цифровое средство платежа, у которого нет единого эмитента. Запрета на майнинг, покупку или продажу криптовалюты за рубли в законах нет.

Единственное, чего нельзя делать — покупать за криптовалюту товары и услуги на территории РФ. Стоит отметить, что это нельзя делать даже за доллары США. Т. е. по сути криптовалюты приравнены к иностранным валютам.

Цифровые финансовые активы (ЦФА)

На крипто-жаргоне это называется security-токены, потому что весь мир ориентируется на американский SEC и его определение ценной бумаги (security). Суть ЦФА также описана в 259-ФЗ от 31.07.2020 — это ценные бумаги плюс денежные требования (например, договора факторинга или займа).

Выпускать и организовывать торговлю ЦФА в РФ можно только с участием регулируемых участников рынка. Только через полтора года существования закона ЦБ выбрал платформу Atomyze на роль первого оператора для выпуска ЦФА.

Цифровые утилитарные права

В краудфандинговом законе 259-ФЗ от 02.08.2019 есть глава про выпуск цифровых утилитарных прав. По сути это токены, которые можно выпускать на инвестплатформах, и они могут описывать право требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или выполнения работ и оказания услуг.

Интересно, что в законе добавлено ограничение о том, что нельзя выпускать токены поверх всего, что требует нотариальной или госрегистрации, что исключает из токенизации рынки недвижимости и авто.

Комментарий по легальности сделок с криптовалютами в РФ

Мы еще в 2018 проводили полностью легальные сделки по импорту товаров из Южной Кореи за криптовалюту.

Наше ООО купило криптовалюту у ИП, затем купило в Корее физические товары за эту криптовалюту. Мы получили на таможне коносаменты, сдали налоговую декларацию в Москве, и все прошло спокойно.

Комментарий по докладу ЦБ о рисках криптовалют

Суть доклада была в том, что ЦБ планировал запретить использовать российскую инфраструктуру (банки, брокеры и иные регулируемые ЦБ организации) для купли-продажи криптовалют. При этом ЦБ РФ собирался подготовить соглашения об обмене информацией об операциях с криптой с ЦБ других стран.

По-простому:

Россияне не могут купить криптовалюту у российского банка или брокера.

Но могут это сделать у заграничных участников рынка.

В соцсетях и СМИ, как обычно, исказили сообщение и навели панику в формате «теперь в России всех посадят за крипту», но подобный тезис неверный.

Кроме того, сейчас готовится законопроект о регулировании криптовалют в России. Концепцию разрабатывает Минфин.

Где легально купить биткоин?

В мире много стран, которые отрегулировали оборот криптовалют и дают возможность легально купить и продать биткоин, эфир и другие активы: Швейцария, Люксембург, Германия, Латвия, Япония, Южная Корея и США — лишь наиболее заметные примеры.

Если говорить про налоги, то:

В США вы их вообще не заплатите, не будучи резидентом Штатов;

В Швейцарии, Лихтенштейне для физлиц торговля криптовалютой не облагается налогами, потому что биткойн приравнен к обычной иностранной валюте.

В Германии, если вы держите криптовалюту больше года или заработали внутри года менее 600 EUR, — налогов тоже не будет. Интересно, что в Германии довольно много ETF, которые держат на балансе «натуральный» биткоин, в отличие от ETF в других странах, которые держат фьючерс на биткоин или иные деривативы.

В Латвии криптовалюта облагается налогами как имущество и влечет 20% налога с курсовой разницы при купле-продаже (если вы получили прибыль в EUR).

А в Японии и Южной Корее россиянам просто не дадут ничего купить, потому что тамошние крипторынки доступны только местным.

В любом случае, эта статья не является налоговой консультацией, и за конкретными актуальными данными лучше обращаться к профильному адвокату интересующей вас страны.

Где лучше делать криптостартап?

Предпринимателям наверняка интересно, в каких странах лучше делать бизнес, связанный с блокчейном и криптовалютами. По статистике от CB Insights, в 2021 году во всем мире было поднято $25B венчурных раундов на продукты, связанные с блокчейном, из которых $14B — в США. Лидером среди городов оказался Нью-Йорк с $6.5B финансирования.

Из перечисленных выше стран, дружественных к криптовалютам, в США проще всего открыть юридическое лицо и банковский счет, даже не находясь в стране и не будучи ее резидентом. Поэтому стоит присмотреться к американской экосистеме повнимательнее.

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