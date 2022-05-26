Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу

Что делать российским держателям цифровых активов и как выбрать безопасное для хранения место, рассказывает Артем Шабанов, директор по маркетингу Matrixport в России.

Такое ограничение в мае ввела вторая по величине биржа Coinbase. Теперь пользователи, у которых больше $10 тыс. на счету, должны закрыть любые контракты в течение 90 дней и вывести собственные средства.

21 апреля крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о том, что ограничивает предоставление услуг для граждан России, а именно физических и юридических лиц, зарегистрированных в РФ.

Почему платформы вводят ограничения?

Криптоплатформы всегда привлекали инвесторов и энтузиастов своей независимостью от регуляторов, а также скоростью транзакций. Например, при совершении международного перевода банкам требуется несколько дней, а криптоплатформам — несколько секунд.

В связи с тем, что уже и широкие массы начинают пользоваться криптоинструментами, биржи, брокеры и банки вынуждены показывать максимальную прозрачность своей деятельности перед властями стран, где осуществляют деятельность, и следовать нормативной базе.

Как раз из-за сильного государственного влияния на отрасль Binance должна демонстрировать свою полную лояльность в тех странах, где находятся ее основные рынки.

Именно глубокая интеграция с традиционными финансовыми сервисами делает криптобиржи более сговорчивыми, когда речь идет о государственных запретах.

Так, четыре дисциплинированные южнокорейские биржи Upbit, Bithumb, Korbit и Gopax сразу откликнулись на рекомендации организации FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) и внесли российские IP-адреса в «черный список».

Поэтому россиянам, пользующимся платформами с регистрацией в недружественных странах, стоит ожидать ограничения со стороны криптоплатформ.

Как выбрать безопасную криптоплатформу?

Первое, на что стоит обращать внимание — юрисдикция, в которой зарегистрирована головная компания. Например, самыми первыми, кто закрыл доступ россиянам, стали биржи из Украины: BTC-Alpha, KUNA и CEX IO.

Американские Coinbase, FTX и Kraken заявили о том, что предпримут все необходимые действия для блокировки пользователей из России, если поступит юридический запрос.

Безусловно, есть и обратные примеры, когда платформы сообщают о том, что они находятся вне политических санкций и готовы предоставлять услуги гражданам из России и Беларуси в полном объеме.

Такие платформы как Matrixport, EXMO, Gate.io и ByBit не планируют вводить ограничения против пользователей из России.

Помимо критерия юрисдикции и реакции по поводу введения санкций против России, нужно еще учесть несколько деталей, которые помогут отличить надежный криптопроект от мошеннической пирамиды:

Размер и объемы. Необходимо, чтобы надежность биржи была подтверждена сроками ее работы и объемами торгов.

Лицензия. Криптобиржа должна иметь лицензию от финансового регулятора той страны, в которой она зарегистрирована.

Платежные партнеры . Важная характеристика биржи — наличие авторитетных платежных партнеров, занятых в процессах ввода и вывода фиатных средств.

. Важная характеристика биржи — наличие авторитетных платежных партнеров, занятых в процессах ввода и вывода фиатных средств. Доходность проекта в десятки процентов годовых на рынке криптовалют — обыденность.

Репутация. Биржи, как и другие компании, часто проводят инвестиционные раунды для развития и информируют во всех возможных каналах о больших сделках с крупными фондами.

Безопасность. Полезно проверить биржу на предмет ее репутации у трейдеров, а также истории взломов, информация о которых обычно попадает в СМИ.

Функционал. Очевидно, что биржа должна поддерживать в зависимости от потребности все нужные трейдеру инструменты, типы ордеров, торговлю «с плечом», торговлю нужными токенизированными активами и т. д.

И то, и другое легко проверить с помощью сервиса CoinMarketCap в разделе Exchanges или на Yahoo Finance Обычно платформы указывают ее на своем сайте.В то же время трехзначные проценты — признак пирамиды. Помимо этого, следует принимать во внимание, что доходность рассчитывается именно в цифровых активах, а не в фиатных деньгах.Поэтому лучше ознакомиться, какую информацию пишут о платформах надежные деловые и финансовые СМИ.Несмотря на то, что сам факт кражи не доказывает неблагонадежность площадки, учитывать его все же стоит. К тому же нужно посмотреть, какие требования KYC предъявляет биржа и обоснованны ли они.

Децентрализованные биржи

Радикально повысить безопасность своих цифровых активов, сохранив при этом возможность торговать ими, можно с помощью перехода на децентрализованные биржи (DEX).

Ключевым отличием DEX от централизованных (CEX) в том, что они не занимаются кастодиальным хранением средств. Иными словами, все сделки совершаются непосредственно из web3-кошелька пользователя, поэтому администратор DEX, работающей по принципу P2P, никоим образом не может заблокировать эти средства.

Еще из плюсов DEX можно отметить анонимность (нет необходимости проходить процедуру KYC), полную недоступность клиентских средств для хакеров, невозможность манипуляций с ценой актива со стороны владельца площадки и т. д.

Но в отличие от централизованных платформ, основной минус DEX в том, что они зависят от одного блокчейна. Так, например, если биржа Uniswap использует блокчейн Ethereum, то и торговать она позволяет только токенами, основанными на нем же или на тех, которые могут с Ethereum взаимодействовать.

Кроме того, DEX не поддерживают фиатные деньги, а значит, завести и вывести с них средства можно только в виде цифровых активов.

Что делать пользователям из России?

К сожалению, санкции сильно осложнили жизнь российским держателям криптовалют. При этом ситуация в мире пока не показывает признаков стабилизации.

Впрочем, вряд ли это станет препятствием для тех, кто верит в перспективность цифровых активов и считает их хорошим способом сохранения капитала в условиях жесткой инфляции.

Скорее всего, следствием санкций станет более высокая техническая грамотность инвесторов, а популярность децентрализованных бирж продолжит расти.

Вне зависимости от того, с какой биржей работает инвестор, не стоит забывать про основное правило: не хранить все в одном месте. Пользователи криптовалют не исключение, им также стоит разделить свои активы на несколько частей и держать на разных платформах: криптобиржах и инвестплатформах, децентрализованных площадках и холодных кошельках.

Фото на обложке: Shutterstock / Aleksandr Grechanyuk