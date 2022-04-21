Binance ограничит доступ пользователям из России с активами более €10 тысяч

Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тем пользователям, которые проживают в России и владеют активами общей стоимостью более €10 тыс. Эти клиенты смогут только вывести свои средства, говорится в сообщении биржи.

Учетные записи российских пользователей, сумма активов на которых превышает €10 тыс., переведут в режим «только для вывода средств». Такие клиенты не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.

В Binance отмечают, что пока не будут прекращать работу в России, но поддержат новые санкции, если того будет требовать международное сообщество. Нынешние меры приняты в соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС в отношении России, сообщили в Binance.

Всем пользователям с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает €10 тыс., дадут 90 дней на закрытие позиций.

Счета россиян, проживающих за пределами страны, общая стоимость которых не превышает €10 тыс. евро, останутся активными.

Фото на обложке: Unsplash