Binance ограничит доступ пользователям из России с активами более €10 тысяч

Криптобиржа Binance ограничит доступ к своим сервисам тем пользователям, которые проживают в России и владеют активами общей стоимостью более €10 тыс. Эти клиенты смогут только вывести свои средства, говорится в сообщении биржи.
Учетные записи российских пользователей, сумма активов на которых превышает €10 тыс., переведут в режим «только для вывода средств». Такие клиенты не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.
В Binance отмечают, что пока не будут прекращать работу в России, но поддержат новые санкции, если того будет требовать международное сообщество. Нынешние меры приняты в соответствии с пятым пакетом ограничительных мер ЕС в отношении России, сообщили в Binance.
Всем пользователям с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает €10 тыс., дадут 90 дней на закрытие позиций.
Счета россиян, проживающих за пределами страны, общая стоимость которых не превышает €10 тыс. евро, останутся активными.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Хелло» sanctions: оператор новой платежной системы «Транскапиталбанк» попал под ограничения США
- 2 Санкции, компенсация работодателям на частичную оплату труда: главные новости для бизнеса 21 апреля
- 3 Wildberries инвестирует 100 млн рублей в снижение цен на электронику
- 4 Российские банки под санкциями не смогут выпускать карты UnionPay — РБК
- 5 «Альфа-банк» нашел покупателя на казахстанскую «дочку»
ВОЗМОЖНОСТИ
21 апреля 2022
21 апреля 2022
21 апреля 2022