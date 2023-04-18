Binance отменила лимит в €10 тыс. для аккаунтов россиян

Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян, сообщает РБК со ссылкой на техподдержку биржи. Официального объявления об отмене ограничений площадка не делала.
Ограничения ввели в апреле весной 2022 года на фоне пятого пакета санкций Евросоюза.
Учетные записи пользователей, которые проживают в России и владеют активами общей стоимостью более €10 тыс., перевели в режим «только для вывода средств». Эти клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.
В ответ на запросы российских пользователей техподдержка сообщает, что на аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств».
Можно внести сумму более €10 тыс. и проведить операции.
Между тем, для россиян сохраняется ограничение на покупку и продажу евро и долларов через p2p-сервис Binance. Запрет касается не только граждан России, но и лиц, проживающих на территории страны. Также в числе ограничений — запрет для европейских граждан приобретать и продавать российскую валюту через p2p.
Фото на обложке: Unsplash
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