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Binance отменила лимит в €10 тыс. для аккаунтов россиян

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Криптобиржа Binance отменила лимит в €10 тыс. для учетных записей россиян, сообщает РБК со ссылкой на техподдержку биржи. Официального объявления об отмене ограничений площадка не делала.

Binance отменила лимит в €10 тыс. для аккаунтов россиян

Ограничения ввели в апреле весной 2022 года на фоне пятого пакета санкций Евросоюза.

Учетные записи пользователей, которые проживают в России и владеют активами общей стоимостью более €10 тыс., перевели в режим «только для вывода средств». Эти клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета.

В ответ на запросы российских пользователей техподдержка сообщает, что на аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств».

Можно внести сумму более €10 тыс. и проведить операции.

Между тем, для россиян сохраняется ограничение на покупку и продажу евро и долларов через p2p-сервис Binance. Запрет касается не только граждан России, но и лиц, проживающих на территории страны. Также в числе ограничений — запрет для европейских граждан приобретать и продавать российскую валюту через p2p.

Фото на обложке: Unsplash

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