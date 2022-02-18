Как завести биткоин-кошелек: выбираем лучший способ

И тут весьма кстати оказывается биткоин-кошелек. Предлагаем вспомнить, что они из себя представляют к 2022 году, как создать биткоин-кошелек и с помощью чего лучше это сделать.

Пока государства делают биткоин своей национальной валютой, Россия рвется в 2022 году определить статус криптовалют и отрегулировать этот рынок. Самое время подготовиться, тем более все так же актуален золотой совет инвесторов — хранить сбережения в разных местах.

Содержание

Что такое биткоин-кошелек?

Цифровой биткоин-кошелек — это программа, которая необходима для работы с криптовалютами и хранения в них сбережений через блокчейн. При операциях с ним вы можете не зависеть от режимов банковских систем, быстро переводить средства по всему миру в любое время и сохранять анонимность.

Несмотря на название, биткоин-кошелек предназначен для хранения и операций с самой разной криптовалютой, а не только с традиционными биткоинами (BTC), которым периодически пророчат устаревание и смерть.

Каждый кошелек имеет открытый публичный и закрытый приватный ключи.

Первый — адрес кошелька, набор символов, который виден всем, кто отправляет на него средства, будь то пополнение или переводы.

Приватный ключ сгенерирован из случайных чисел, закрыт от посторонних и используется для подписи транзакций.

Восстановить приватный ключ при потере поможет запомненная владельцем сид-фраза — такая же случайная последовательность слов.

Виды кошельков

Десктопные

Создать биткоин-кошелек можно при помощи загруженной на жесткий диск программы и базы — например, взятой с сайта bitcoin.org. Облегченный вариант — использовать вместо полной выгрузки и ручного режима установки специальный софт типа Jaxx или Exodus.

Мобильные приложения

Завести биткоин-кошелек онлайн помогут специальные сервисы и приложения. Например, Bitcoin Wallet, Blue Wallet, Samourai.

Аппаратные

Создать кошелек для криптовалют можно с помощью физического носителя. Среди них выделяются такие модели, как Trezor, Keepkey и семейство Ledger.

Бумажные

Еще один «физический» способ заполучить биткоин-кошелек — воспользоваться бумагой, распечатав сид-фразу и QR-код с приватным ключом.

Какой кошелек для криптовалюты выбрать?

Чтобы эффективнее выбрать кошелек, стоит ознакомиться с конкретной криптовалютой, посмотрев на ее сайте перечень рекомендуемых приложений. Разные виды кошельков — разные достоинства и недостатки.

Десктопный считается безопасным, но сложным для пользователей. Ваш кошелек будет храниться только у вас, но вам понадобится выкачать базу и провести определенные настройки. Например, необходимый минимум конкретно для биткоина: быстрый SDD-диск, ядро Bitcoin core со списком транзакций, а также ключевой файл wallet.dat.

Более простой вариант — установка на компьютер вместо полной базы программ типа Jaxx или Exodus, но такие кошельки потребуют постоянного обновления через сеть, что делает их подверженными хакерским атакам и потому размывает сам плюс этого вида кошельков.

Мобильные приложения помогут завести биткоин-кошелек онлайн, они легкодоступны и приятны интерфейсом, с ними удобно переводить и проверять счет. Но и взломать созданные с их помощью кошельки относительно легче — доступ к кошельку есть не только у вас, но и у платформы. Кроме того, вы привязываетесь к своему смартфону, который можно просто потерять в повседневном использовании. С такими плюсами и минусами мобильные кошельки рекомендуются как для операций с небольшими суммами, так и для весьма внушительных.

Аппаратный кошелек безопасен и не требует интернета, но за него придется немало заплатить. Это физические устройства, похожие на флэш-накопители, куда устанавливается программное обеспечение для хранения криптовалют. Автономность делает их отличным вариантом как для долгосрочного хранения, так и для путешествий — достаточно закинуть валюту на устройство и взять его с собой в любую точку мира. Помимо дороговизны, недостатки соответствующие: такую флэшку легко потерять, а восстановить средства при потере будет невозможно, если вы забыли сид-фразу.

Бумажный кошелек считается очень безопасным, но и очень неудобным. Для их использования нужно печатать ключи на бумаге и интегрировать их в онлайн-кошелек. Среди плюсов то, что бумажный пароль нельзя выкачать через сеть и он обычно хранится в защищенном месте, наподобие сейфа. Однако, технически важный минус бумажного кошелька — переводить можно с него можно лишь сразу все средства на балансе.

Этапы создания биткоин-кошелька

В случае с десктопным кошельком рассмотрим традиционный и показательный в своей сложности пример с ядром биткоина, которое можно скачать с bitcoin.org. Bitcoin core содержит всю историю транзакций с биткоинами в мире, устанавливается на диск SSD и весит порядка 1000 гигабайт, но если перезаписывать данные при выгрузке, итоговый объем сократится примерно до 5 гигабайт. Сам кошелек и его адрес появляется в файле wallet.dat. Уже этот файл можно перемещать в любое место и на других устройствах, а вместе с ним переместится ваш счет. Конечно, такой файл жизненно важно защитить надежным паролем.

С мобильными приложениями все проще. Скачиваете приложения в Google Play или App Store, проходите регистрацию, получаете ключи, которые далее хранятся у вас на устройстве, переводите средства благодаря QR-кодам. Стоит защитить гаджет пин-кодом и очистить его от сомнительных приложений.

Для аппаратных кошельков, которые генерируют приватные и публичные ключи автоматически, процесс сходен с десктопными, но включает дополнительный уровень безопасности. Вы так же устанавливаете пин-код на самом устройстве, который вводится при любых транзакциях вместе с подключением флэшки. Кроме того, в автономном режиме у вас остается храниться приватный ключ.

Наконец, бумажный кошелек потребует скачать программу-генератор для создания бумаги с QR-кодом, которую затем нужно положить в надежное место. При генерации важно отследить уязвимости: убедиться в полной чистоте устройства от вирусов и невозможности хакеров подключиться к принтеру, с которого вы распечатываете бумагу.

Как перевести средства на биткоин-кошелек?

Средства переводятся на кошелек по его публичному ключу, который вы отправляете контрагентам или вставляете в строку сервис-обменника. Вместо ключа можно для удобства пользоваться и сгенерированным QR-кодом.

Источником средств могут стать разные варианты обмена обычных валют на криптовалюту. Какой предпочтительнее, решать вам. Это может быть сайт-обменник, Telegram-бот для обмена, аналогичный онлайн-обменнику терминал-криптомат, криптовалютная биржа, внебиржевая торговля. В последнем случае вы самостоятельно договариваетесь с контрагентам, чтобы он перевел вам на кошелек криптовалюту в обмен за передачу обычных денег.

Как вывести Bitcoin на кошелек Webmoney, «Яндекс.Деньги» или «Киви»

Конвертировать криптовалюту в обычные деньги можно теми же способами, что и приобретать ее для завода на кошельки. если же вы активно пользуетесь онлайн-кошельками Webmoney, «Яндекс.Деньги», «Киви», вам пригодятся платежные системы типа Capitalist или Payeer, которые поддерживают традиционные фиатные валюты наряду с криптой и позволяют выводить биткоины прямо в рубли. Самостоятельный вопрос — рассчитать комиссию за эти обмены. Для ее отслеживания и выбора оптимальной можно пользоваться специальными сервисами.

Лучшие биткоин-кошельки в 2022 году

Выбирая кошелек для криптовалюты, помните, что их преимущества для вас завязаны на ваших целях.

Нужны активная торговля и постоянный доступ к средствам — подбирайте мобильные приложения и их десктоп-версии, нужны спокойствие и консервативная работа с повышенная безопасностью — используйте аппаратный или бумажный носитель. Наконец, выгоден гибридный вариант — дополнить активный мобильный кошелек с небольшими суммами более защищенным аппаратным, где хранить основные средства.

есть вариант рейтинга от Veriphi, который поделил все существующие кошельки на 4 группы по десяткам параметров, от удобства до безопасности. В топ-группу вошли Bitcoin Core, Green, Wasabi, Blue Wallet, Samourai, BTC Pay, Electrum.

Также напомним про самые известные бренды физических кошельков.

Ledger Nano S, выглядящий как маленькая флэшка, имеет несколько уровней защиты. С ним можно как хранить валюту, так и делать транзакции. Ledger отличают простота, скорость транзакций и уровень безопасности. Сид-фраза защитит активы, а OLED-дисплей устройства отображает их в реальном времени. Однако у этого кошелька нет аккумулятора и его необходимо подключать к компьютеру.

его конкурент Trezor от создателей первого пула для криптовалют способен поддерживать большое число криптовалют. Эти модели полностью мобильны при использовании через Android, если у вас есть кабель OTG. Такой кошелек прост в применении и поддерживает двухфакторную аутентификацию, но все это обусловлено его высокой стоимостью.

Текст: Владислав Рыженков