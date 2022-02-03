ЦБ выдал первую в России лицензию на управление цифровыми финансовыми активами блокчейн-платформе «Атомайз»

ООО «Атомайз», российское подразделение блокчейн-платформы Atomyze, первым в России получило от Центрального банка (ЦБ) статус оператора информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА), сообщила пресс-служба компании.

Регулятор предоставил права на выпуск, обращение и погашение ЦФА, а также на их хранение, ведение реестра держателей и обслуживание электронных кошельков и учетных записей.

«Atomyze Россия» стало первым отделением международной площадки для цифровизации активов на базе технологии распределенного реестра Atomyze, которое прошло проверку регулятора и получило разрешение. Экосистема по токенизации Atomyze создана в 2019 году. Среди инвесторов платформы швейцарский Global Palladium Fund, и «Интеррос» Владимира Потанина.

Разработчиком платформы стала российская Newity, взявшая за основу решение Hyperledger Fabriс, в котором участвует IBM. Юридическое обеспечение проекта оказывает Findustrial Consulting Group.

Цифровая платформа Atomyze предназначена для токенизации широкого спектра активов, включая финансовые обязательства, сырье, товары и услуги. Платформа предлагает линейку продуктов и сервисов для реального и финансового секторов экономики.

Экосистема Atomyze упрощает процессы торговли, оборота и инвестирования в ЦФА, пояснили в компании. Платформа уже предоставляет возможности инвестиций в ряд цифровых финансовых активов юрлицам и физлицам.

«Одно из преимуществ токенизации – это упрощение доступа к рынкам сбыта и к привлечению ликвидности. Уверена, что наша площадка послужит мощным катализатором для развития не только компаний участников эко-системы, но в конечном счете, поспособствует формированию цифровой продуктовой вертикали на рынках капитала всей страны, — отметила гендиректор ООО «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Фроловичева c 2013 по 2020 год занимала должности начальника управления апробации новых технологий ВТБ, директора департамента информационно-технологических инноваций «Газпромбанка» и директора департамента цифровых инноваций в «Сбербанке».

Под ее руководством проходила адаптация новых технологий, моделей и инструментов для работы с клиентами банков, а также интеграция с партнерами на базе API, автоматизация внутренних процессов и модернизация систем с использованием IT-технологий.

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