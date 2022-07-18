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Российская платформа «Атомайз» выпустила первый индустриальный токен

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российская платформа для токенизации активов «Атомайз», одним из инвесторов которой является «Интеррос» Владимира Потанина, приступила к выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на драгоценные металлы. Об этом говорится в сообщении компании.

Российская платформа «Атомайз» выпустила первый индустриальный токен

Первые сделки прошли в рамках выпусков ЦФА на палладий.

«Инвестиционная новизна продукта реализована в праве на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости палладия. Палладий не являлся общедоступным активом на рынках в России, а на платформе "Атомайз" представлен в формате нового вида финансовых инструментов, позволяющих как закупки, так и инвестирование», — сообщила компания.

Первым эмитентом стало ООО «ДжиПиЭф Инвестментс» — российская «дочка» фонда Global Palladium Fund (GPF, создан «Норникелем» для стабилизации палладиевого рынка). Первыми инвесторами на платформе стали «Росбанк» и брокер «Вектор Икс».

Перечень и разнообразие выпускаемых ЦФА будет расширяться по мере роста интереса со стороны инвесторов и эмитентов, говорится в пресс-релизе.

ООО «Атомайз» была создана в России два года назад. В феврале 2022 года платформа первая в России получила от ЦБ РФ статус оператора информационной системы по управлению ЦФА.

Фото на обложке: concept w / Shutterstock

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