Российская платформа «Атомайз» выпустила первый индустриальный токен

Российская платформа для токенизации активов «Атомайз», одним из инвесторов которой является «Интеррос» Владимира Потанина, приступила к выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) на драгоценные металлы. Об этом говорится в сообщении компании.
Первые сделки прошли в рамках выпусков ЦФА на палладий.
«Инвестиционная новизна продукта реализована в праве на денежное требование, эквивалентное рыночной стоимости палладия. Палладий не являлся общедоступным активом на рынках в России, а на платформе "Атомайз" представлен в формате нового вида финансовых инструментов, позволяющих как закупки, так и инвестирование», — сообщила компания.
Первым эмитентом стало ООО «ДжиПиЭф Инвестментс» — российская «дочка» фонда Global Palladium Fund (GPF, создан «Норникелем» для стабилизации палладиевого рынка). Первыми инвесторами на платформе стали «Росбанк» и брокер «Вектор Икс».
Перечень и разнообразие выпускаемых ЦФА будет расширяться по мере роста интереса со стороны инвесторов и эмитентов, говорится в пресс-релизе.
ООО «Атомайз» была создана в России два года назад. В феврале 2022 года платформа первая в России получила от ЦБ РФ статус оператора информационной системы по управлению ЦФА.
Фото на обложке: concept w /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервис цифровых документов HRlink привлек 100 млн рублей от HeadHunter
- 2 Маркетплейс для страховых агентов Inssmart привлек $600 тыс.
- 3 Образовательный стартап 19-летней Фроловой привлек инвестиции от российского разработчика Redmadrobot
- 4 Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной
- 5 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июля 2022
20 июля 2022
24 июля 2022
27 июля 2022