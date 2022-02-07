Блокчейн-платформа Atomyze планирует выпускать токены на покупку квартир в Норильске

Портфельная компания «Интерроса» президента «Норникеля» Владимира Потанина планирует выпускать токены на покупку квартир в Норильске. Блокчейн-платформа Atomyze ранее первой в России получила лицензию Банка России на управление цифровыми финансовыми активами.

О планах Atomyze по выпуску цифровых токенов на покупку недвижимости в Норильске и обмен жилья рассказал Владимир Потанин в интервью Bloomberg.

Цифровые токены можно будет использовать для приобретения квартир в Норильске, а также для обмена этих квартир на недвижимость в другом городе.

Президент «Норникеля» не уточнил сроки запуска программы, но отметил, что партнером в запуске токенизированной ипотеки на недвижимость планирует стать «Росбанк».

Инвестором блокчейн-платформы Atomyze является инвестиционная компания «Интеррос», принадлежащая миллиардеру, президента «Норильского никеля» Владимиру Потанину. В интервью он также высказался, что цифровые токены и рубли вскоре вытеснят криптовалюту.

Atomyze 3 февраля получила лицензию Банка России, став первой в России платформой с законным правом на управление цифровыми финансовыми активами.

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