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Платформа ЦФА «Атомайз» назначила на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Интерроса»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» сменила генерального директора впервые с момента основания — им стал Алексей Илясов, который ранее занимал пост замгендиректора по IT и цифровизации «Интерроса». Об этом сообщается в пресс-релизе «Атомайз».

Платформа ЦФА «Атомайз» назначила на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Интерроса»

В числе первоочередных задач Илясова — актуализация бизнес-стратегии, развитие продуктовой фабрики и автоматизированных платформенных решений для рынка ЦФА.

Алексей Илясов

Алексей Илясов. Фото: «Атомайз»

Екатерина Фроловичева, возглавлявшая «Атомайз» с момента его основания, «сосредоточится на новых высокоуровневых проектах, связанных с масштабированием бизнеса Атомайз в дружественных регионах», говорится в сообщении компании.

  • В феврале 2022 года «Атомайз» первая в России получила от ЦБ РФ статус оператора информационной системы по управлению ЦФА. Одним из инвесторов платформы для токенизации активов является «Интеррос» Владимира Потанина.
  • В 2022–2023 гг. на платформе состоялось около 90 выпусков совокупным объемом около 8,3 млрд рублей. Сейчас «Атомайз» занимает 17% рынка ЦФА по объему и 44% по количеству выпусков.
  • Компания создала около 10 классов цифровых инструментов, включая первые в России «цифровые металлы», гибридные цифровые права на золото, «цифровые квадратные метры», «цифровое искусство», первую мотивационную программу на базе ЦФА, а также «цифровой долг» и «цифровой факторинг».

Фото на обложке: Unsplash

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