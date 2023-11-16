Платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» сменила генерального директора впервые с момента основания — им стал Алексей Илясов, который ранее занимал пост замгендиректора по IT и цифровизации «Интерроса». Об этом сообщается в пресс-релизе «Атомайз».

Платформа ЦФА «Атомайз» назначила на пост гендиректора бывшего топ-менеджера «Интерроса»