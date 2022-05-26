Почему Вьетнам — самый горячий рынок для финтех-стартапов

За последнее десятилетие в США появились такие финтех-гиганты, как Coinbase, Stripe и Square. Но похоже, что в мире появился новый очаг инноваций, который уже дал старт 4 единорогам и привлек внимание Y Combinator. Эксперт по финтех-индустрии Николь Касперсон рассказала, почему Вьетнам ждут успехи в этой сфере.

41% людей во Вьетнаме владеют криптовалютой — это больше, чем в Индии, Бразилии и Норвегии. Плюс инвесторы активно вкладываются в блокчейн. В 2021 году финансирование в криптовалюты выросло в четыре раза, достигнув $15 млрд. Но криптовалюты — не единственный финтех-сектор, процветающий во Вьетнаме.

Молодое, энергичное, технически подкованное поколение Вьетнама может превратить страну в полноценную цифровую экономику. Во Вьетнаме около 64 млн пользователей интернета — это 6 место в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 13 место в мире.

Согласно опросу Visa, 57% вьетнамских пользователей финтех-сервисов имели до трех приложений для электронных кошельков, а 55% предпочитают приложение, которое может выполнять все транзакции.

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По этим причинам исследователи оценивают Вьетнам как наиболее привлекательный развивающийся рынок для финтеха.

Это довольно значительный прогноз, учитывая, что за минувший год финтех-компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе получили $27,5 млрд инвестиций и заключили рекордные 1165 сделок. Это почти в два раза больше, чем $14,7 млрд в 2020 году.

И такие инвесторы, как Y-Combinator, активно вкладываются в рынок.

В стране уже работает более 100 финтех-стартапов, в том числе 4 единорога: Momo, VNG, VNPay и Sky Mavis. У этих стартапов появляется масса неиспользованных возможностей.

69% всего населения Вьетнама не имеют доступа к традиционным банковским услугам. Это означает огромные темпы роста для вьетнамских финтех-стартапов, работающих в сфере P2P-кредитования и инвестиций.

И только 3% из 100 млн населения Вьетнама имеют брокерский счет. Все это добавляет особую привлекательность стартапам на ранних стадиях развития, работающим в секторе. Приведем пару ярких примеров.

Infina: приложение для розничного инвестирования, стремящееся стать вьетнамским аналогом Robinhood. AnFin: еще одно приложение для торговли акциями, которое делит их на доли и позволяет начать инвестировать всего за $0,5.

Вот почему так полезно изучать тренды других рынков — эта информация может иметь решающее значение в вашей сфере. Мы должны быть осведомлены о том, как живут другие и как может выглядеть будущее финтеха во всем мире.

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Фото на обложке: CravenA / Shutterstock



