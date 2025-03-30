Вьетнам войдет в десятку туристических направлений у россиян — АТОР

Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует резкий рост спроса на туры во Вьетнам у россиян. Как рассказала РИА глава ассоциации Майя Ломидзе, азиатская страна точно войдет в десятку самых популярных летних направлений.

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место», — рассказала Ломидзе.

Как рассказала глава АТОР, туроператоры наблюдают «взрывной спрос» на поездки во Вьетнам не только в традиционный сезон осень–зима, но также летом и на майские праздники.

Ломидзе объяснила тренд тем, что «у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну», а возобновление прямых рейсов и укрепление рубля «мгновенно подстегнули этот спрос».

При этом глава ассоциации подчеркнула, что рост популярности этого туристического направления никак не отразился на Таиланде, который также находится в Юго-Восточной Азии и пользуется спросом у российских туристов.

«Спрос на Таиланд растет параллельно», — отметила Майя Ломидзе.

В начале марта Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян до 14 марта 2028 года. Туристы из России и других 11 стран могут находиться на территории страны без визы в течение 45 дней с даты въезда.

С 8 мая вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. На первом этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю.

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