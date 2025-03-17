Vietnam Airlines возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Ханоем
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines с 8 мая возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 787.
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На первом этапе рейсы будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам. К июлю 2026 года Vietnam Airlines планирует увеличить количество еженедельных рейсов до трех.
Пассажиропоток. По данным авиакомпании, по итогам 2024 года пассажиропоток между Россией и Вьетнамом превысил 220 тыс. человек, что в 2,3 раза больше, чем в позапрошлом году. При этом нынешний объем пассажиропотока составляет лишь 26% от допандемийного.
В 2025 году Vietnam Airlines также планирует запустить либо возобновить 15 международных маршрутов, в том числе в Италию, Данию, Китай, Индию, Японию и другие страны.
- В начале марта правительство Вьетнама продлило безвизовый режим для россиян до 14 марта 2028 года. Россияне могут находиться в стране без визы в течение 45 дней с даты въезда, независимо от типа паспорта и цели прибытия.
Фото на обложке: Helmar Baechlev / Unsplash
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