Бешеные деньги, хайпкоины и группы поддержки: как устроены сообщества вокруг криптовалют

Некоторые хайпкоины позволяют быстро стать миллионером. А другие — обанкротиться. Почему бы не рискнуть? Так решил Дэвид Сигал, лондонский репортер New York Times. Сигал подробно исследовал криптомир: познакомился с его участниками, приобрел хайпкоин и даже создал собственный. Приводим перевод его статьи.
Хайпкоины — спекулятивная часть криптобизнеса. Как правило, их названия звучат необычно и заманчиво, например Cookie, Pluto или даже AstroCake. Ежедневно разработчики со всего мира создают десятки таких монет и обещают потенциальным инвесторам быстро разбогатеть.
Обычно ничем хорошим это не заканчивается. Подавляющее большинство этих токенов обесценивается в течение пары недель. А вот их создатели могут заработать десятки тысяч долларов или даже больше.
Несмотря на это, миллионы людей продолжают вкладываться в хайпкоины. В основном это мужчины после 30 лет или моложе, убежденные, что вся экономическая система работает против них. А некоторые — те же трейдеры, что скупали акции GameStop и AMC Entertainment.
Для этих инвесторов криптовалюта — не только надежда на предстоящее богатство, но и возможность завести знакомства (у многих монет есть так называемые «группы поддержки» в Telegram).
Трудно представить подобное финансовое безумство, когда столь огромное количество людей вкладывает крупные средства в организации с низкой реальной стоимостью. Лишь немногие хайпкоины можно использовать: с их помощью не получится расплатиться за обед. При этом многие выпускаются в огромных количествах — триллионы и квадриллионы — и это обрекает их на ничтожно низкую стоимость.
Со стороны ажиотаж вокруг криптовалют кажется загадкой. Чтобы ее понять, нужно присоединиться к клубу.
И это на удивление довольно просто. Вероятно, вы слышали, что биткоин добывается очень мощными компьютерами. Однако создать хайпкоин так же просто, как заказать пиццу. Весь процесс проходит быстро и автоматически. Вам нужно лишь придумать название, а также указать количество монет и подобные детали.
Поэтому в мае я создал собственную криптовалюту. Мне помогал Дэн Арреола, 36-летний житель Тайваня, который разместил на YouTube руководство о том, как создавать и продвигать скамкойн — «мошенническую монету». Видео набрало более 240 тысяч просмотров.
«Наименьшая стоимость запуска токена — $8», — сообщил Арреола во время разговора в Zoom. Это если воспользоваться сайтом для тех, кто технически подкован. А для всех остальных есть Cointool. Настройка заняла несколько минут, а комиссия составила $300. Я нажал на кнопку, и в одну секунду было выпущено 21 млн монет. Я назвал их Idiot.
Такое название — один из множества знаков, говорящих о том, что покупать валюту не стоит. Я хотел, чтобы она с треском провалилась. Цель — показать, что создание хайпкоина не требует опыта, а многие из них ненадежны и даже опасны. Idiot должен был стать манекеном для краш-теста, который подтвердит необходимость пристегивать ремень.
Законы ограничивают подобные инвестиции, но по большей части они игнорируются, а деятельность разработчиков практически не контролируется. Их основная забота — это маркетинг, который поможет убедить людей в том, что монета их обогатит. Я скопировал каждый элемент продвижения типичного хайпкоина, но добавил свою изюминку.
Я создал сайт, и в разделе «Как покупать» указал: «Шаг 1. Не покупайте монету Idiot». Затем написал объявление для CryptoMoonShots, раздела Reddit, в котором анонсируются новые криптовалюты. 2 июля я начал кампанию по продвижению. А затем принялся наблюдать и ожидал худшего.
В идеале никто не должен был превзойти по уровею энтузиазма того человека, который оставил следующее сообщение под анонсом на CryptoMoonShots: «Мой любимый болливудский фильм называется “Три идиота”. Поэтому я куплю три монеты Idiot».
Отсутствие контроля
Желание быстро разбогатеть существует столь же долго, сколько и деньги. Меняется лишь источник обогащения — теперь им стали криптовалюты. Тем, кто не увлекается этой темой, может показаться, что существует лишь пара десятков цифровых монет. Однако по данным Token Sniffer, их число приближается к 70 тысячам, и около 100 новых создаются ежедневно. Многие из них уже обесценились.
Однако рыночная капитализация около 80 криптовалют превышает $1 млрд, и они известны не только в кругу обычных инвесторов.
Данные PitchBook показывают: в 2021 году американские венчурные капиталисты вложили $4,2 млрд примерно в 280 криптовалютных сделок.
В конце июня венчурный фонд Andreessen Horowitz привлек $2,2 млрд для своего третьего по счету фонда, ориентированного на криптовалюты.
Некоторым хайпкоинам удалось достичь успеха. В частности, «мемная» валюта DogeCoin в этом году выросла на 14000% за пять месяцев, и теперь ее рыночная капитализация составляет $26 млрд.
Однако существование большинства из них заканчивается, когда разработчики обналичивают свои токены после того, как их стоимость достигает пика благодаря продуманной рекламе. На Coinopsy размещен список из нескольких тысяч «мертвых монет». Наиболее частые причины их «смерти» — «мошенничество» и «прекращение обслуживания».
С середины мая 2021 года стоимость всего криптовалютного рынка снизилась на одну треть, а большинство хайпкоинов упало на 90%. Во многом это связано с новыми финансовыми ограничениями Китая.
Но это не останавливает истинных энтузиастов. Они считают, что рост криптовалют неизбежен, и он даст отпор банковской системе, которой они не доверяют. К тому же хайпкоины в некотором смысле напоминают зрелищный вид спорта. Кажется, что чем громче кричат поклонники валюты в социальных сетях (которые играют роль трибун), тем богаче они станут.
Фанатичное продвижение монет в сети известно как «шиллинг». Этим занимался и Джайшил Толиа, 31-летний студент стоматологического факультета, живущий на севере Англии. 18 апреля, спустя несколько часов после выпуска хайпкоина под названием Bonfire, он вложил в него $30 тысяч, в основном потому что ему нравился его логотип и энергетика сообщества в Telegram.
Затем Толиа и другие держатели распространили #BonfireToken и прочие хештеги, посвященные монете, по всему интернету.
The Bonfire App is now available for download on the iOS App Store and Android Play Store. https://t.co/EZgW4hcdyjhttps://t.co/bZTtYCRZLO pic.twitter.com/fQU0HnpmbS— Bonfire Token (@bonfiretoken) August 9, 2021
На следующий день доля Толиа оценивалась уже в $1,4 млн. «Когда-то я уже получал миллион долларов, но в течение трех или четырех дней, — заявил он. — Но я никогда не получал миллион долларов за одну ночь».
Путь к богатству посредством криптовалют полон опасностей. И дело не только в том, что в любой момент они могут упасть в цене, а разработчики оказаться мошенниками. Криптомир часто сравнивают с Диким Западом. Однако во втором были шерифы и судебные органы, а в первом отсутствует какой-либо контроль.
Если кто-либо украдет ваши сбережения, вы ничего не сможете с этим сделать.
В криптомире важны друзья и союзники. Я познакомился со своими в марте, когда присоединился к группе энтузиастов в WhatsApp, проживающих в Чингфорде, пригороде Лондона. Ежедневно около 200 человек из Crypto Crew (так назывался чат) обменивались рекомендациями. Они помогали друг другу разобраться в архитектуре и терминологии криптовселенной. Они радовались, когда монеты росли в цене, и призывали к терпению при их падении.
До текущего спада примерно раз в неделю кто-нибудь из Crypto Crew упоминал название новейшего хайпкоина и спрашивал мнение других. При этом кто-нибудь обязательно спрашивал, как его купить. В начале мая таким новичком стал Bonfire, который вырос на 700%. Я решил попробовать.
Со стороны криптомир может показаться блестящим и точным, как швейцарские часы. Но на деле он скорее напоминает болото с грунтовыми дорогами и указателями, написанными безумцами. Большинство сайтов работают медленно, часто выдают ошибки и совершенно неудобны для использования. Чтобы пройти практически каждый шаг, нужно обращаться к руководству на YouTube.
Криптомир переполнен мошенниками.
- Некоторые ждут, когда вы нажмете не на ту клавишу, чтобы перехватить ваши деньги.
- Другие делают копии приложений, которые при скачивании откроют доступ к вашим ресурсам.
- А третьи создают имитации известных криптовалют. Так, например, у биткоина есть десятки копий.
Сложно подсчитать потери пользователей криптомира: они варьируются от сотен миллионов до миллиарда долларов в год. Директор по безопасности MyCrypto Гарри Денли сообщает, что ежедневно с ним связываются до 50 человек, которые потеряли от $500 до $1,2 млн. Он ищут способы вернуть средства, но практически во всех случаях Денли ничем не может помочь.
«Если вы попросите помощи у тех, кто продал вам монету, они скажут, что вы глупы, так как купили ее», — рассказывает он.
Впервые я столкнулся с мошенником при покупке Bonfire. Я прошел долгий путь и, наконец, остановился на децентрализованной финансовой бирже PancakeSwap, где можно приобрести валюту без посредников. Когда я нажал на кнопку «Купить», показалось, будто монеты просто исчезли. Прошел час, а затем еще один.
Я перешел по ссылке на Telegram-аккаунт, указанный на странице PancakeSwap. Там я встретил администратора под ником Cake Johnson и объяснил ему, что произошло. «Возникла проблема со строкой внутри узла», — ответил он и предоставил ссылку, которая это «исправит».
Открывшаяся страница, запрашивала пароль (seed-фразу) от криптокошелька, состоящий из 12 слов. Это стандартный и важнейший элемент безопасности в криптомире. Поэтому важно никогда и нигде не указывать эти слова.
Я вновь обратился к Cake Johnson, и он ответил: «Информация, которую вы вводите, видна только вам. Мы используем шифрование 365 для защиты конфиденциальности». Я представился репортером New York Times и попросил адрес электронной почты пресс-службы PancakeSwap. После этого Cake Johnson не выходил на связь.
На письмо, которое я отправил на почту PancakeSwap, в концов концов ответил человек по имени Chef Hops. Он сообщил, что Cake Johnson — не администратор, а просто притворился им. «Это, к сожалению, частое явление», — написал он.
Оказалось, что мои монеты Bonfire просто задерживались из-за перегрузки сети. Путешествие от биржи PancakeSwap до криптокошелька заняло 4,5 часов. Это еще одна особенность криптомира — он невероятно медленный. Вскоре после покупки стоимость Bonfire, как и всех остальных криптовалют, начала падать.
Оптимистичное сообщество
На самом деле Bonfire был близок к смерти уже во второй раз. Впервые это произошло в апреле, спустя несколько дней после его запуска, когда стало ясно, что разработчик запускал Bonfire по мошеннической схеме. При первом повышении его стоимости он продал практические все свои активы.
Однако Толиа и его команда решили спасти монету. К тому моменту еще никто ничего не заработал, но это было не важно: они уже поставили себе цель. В то время рыночная капитализация Bonfire превышала $26 млн, и спустя несколько недель число держателей валюты приблизилось к 200 тысячам.
Толиа откровенно рассказывал на YouTube и в Telegram, что все они попались на удочку мошенников. Однако теперь, утверждал он, Bonfire можно превратить в сообщество, а при должном терпении — в процветающий бизнес. Согласно его идее, монета станет альтернативой Facebook с реальной конфиденциальностью и без рекламы.
Это показалось заманчивым большинству держателей. Толиа был просто счастлив. В течение нескольких лет он изучал стоматологию, отчасти потому что многие другие члены его семьи выбирали эту профессию. Но это не было его призванием. «Я всегда хотел сделать нечто грандиозное, что-то с футуристическим видением», — рассказывал он во время интервью в мае.
Однако из-за запрета Китая в отношении криптовалют стоимость Bonfire начала падать. К июню многие держатели уже продавали свои доли. Их обвиняли в том, что они распространяют FUD (Fear, Uncertainty & Doubt — страх, неуверенность и сомнение). Если такое часто повторяется, то участника исключают из Telegram-канала.
К июню 7,7 млн монет Bonfire стоили всего $1. Это неприятно для ранних владельцев, однако привлекает многих поклонников хайпкоинов. К примеру, первые биткоины стоили меньше цента. Если цена монеты, подобной Bonfire, когда-либо достигнет цента, держатели станут невероятно богаты.
Но, к сожалению, это невозможно, так как обычно они выпускаются в огромных количествах. В случае Bonfire, 650 трлн. Если бы каждая из них стоила один цент, рыночная капитализация Bonfire была бы намного выше, чем у Apple и Amazon вместе взятых (и даже Walmart).
Однако основную аудиторию хайпкоинов это, похоже, не беспокоит. «По этой цене я купил 35 млрд токенов», — написал в июне кто-то под ником Hodler в Telegram-канале Bonfire. «Ты легенда, — ответила Rosie. — Покупай еще».
Фото в тексте: spyarm /
Несмотря на масштаб убытков, настроение в чате оставалось по большей части позитивным. Пользователи бесконечно говорили о силе сообщества Bonfire и о том, как проекты, намеченные в его «дорожной карте», станут настоящим феноменом. Это лишь вопрос времени.
Оптимизм вызывал недоумение. Он имел гораздо больше смысла, когда несколько недель назад я наткнулся на Telegram-канал, посвященный токену FEG (Feed Every Gorilla). Одним июльским днем более 100 человек участвовали в групповом голосовом чате в Telegram.
Это были активные сторонники Bonfire: они увлеченно обсуждали сообщество FEG и были убеждены, что токен изменит мир. Среди его преимуществ — децентрализованный обмен, который, как утверждалось, безопаснее других. Они считали, что из истории FEG выйдет отличный документальный фильм.
В мае стоимость FEG резко упала со своего максимума. К началу июля 148 млн монет FEG оценивались в $1. Но это не испугало его сторонников. По данным Coinmarketcap.com, рыночная капитализация FEG по-прежнему составляла $176 млн, а число его держателей приближалось к 600 тысячам. Многие участники голосового чата были от этого в восторге.
Я представился. Участники были удивлены, что к ним присоединился репортер, но вскоре дружелюбно и с радостью отвечали на вопросы. Я спросил, зачем инвестировать в криптовалюту. Заговорил парень под ником Богдан Данси.
«Я живу в Нидерландах, и банки, вся централизованная система, разрушилась в 2008 году, и мы потеряли много денег, — рассказал он. — Почему мы должны платить игрокам банковской системы? Они обокрали всю нашу нацию. Поэтому я перешел в это пространство».
Многие считают, что инфляция поглощает фиатную валюту, а рынок акций — опасный пузырь. Остальные уверены, что бумеры и другие старшие поколения ухватились за мировое богатство и никогда его не отдадут. Криптовалюта поможет покончить с этой проблемой.
«Чтобы понять, почему молодые люди покупают криптовалюты, стоит обратить внимание на неравенство», — рассказал Трэвис Клинг из Ikigai, компании по управлению криптоактивами в Остине, Техас. Он добавил, что после пандемии «богатые стали еще богаче», а последователи криптовалют «ощущают, что финансовая система не работает в их интересах».
Криптовалюты — это не только регулярные инвестиции. Чем больше времени вы проводите в криптовалютном чате, тем больше он кажется похожим на религиозную секту. Вера здесь необходима, а несогласные исключаются. И если пробыть здесь достаточно долго, то начинается обращение в веру.
«Как только вы увидите потенциал этого проекта для всего мира, вы сами захотите его продвигать», — сообщил Данси. А один из участников рассказал, что проводит в чате FEG около 10 часов в день: «Я разговариваю с этими людьми больше, чем с друзьями, с которыми вырос».
Запуск хайпкоина
Прежде чем создавать хайпкоин, нужно было узнать, нарушает ли это закон. Я собирался выпустить нечто, напоминающее ценную бумагу, и выставить это на продажу для всей планеты. Такая деятельность может привлечь нежелательное внимание со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США или регуляторов Великобритании, где я живу.
На данный момент никто из участников хайпкоин-бизнеса не беспокоится о юридических проблемах. Член команды Bonfire Эндрю Каннингем рассказал, что компания наняла адвокатов, но лишь для изучения таких вопросов, как товарные знаки.
Я проконсультировался с двумя юристами, имеющими опыт в этой области: Филипом Мустакисом из Манхэттена и автором книги по международному криптовалютному праву Дэном Хайдом из Лондона. Оба сказали, что регуляторы любой страны могут подать в суд на создателей монет.
В США это может произойти, если монета соответствует юридическому определению «инвестиционного контракта». Это значит, что она создается с ожиданием прибыли, которую привлекут усилия промоутера. По мнению юристов, лучше всего было сделать монету Idiot совершенно безнадежной. Без проблем: она потерпит настоящий провал.
Арреола, автор видео о том, как создать мошенническую монету, не стремился предоставить настоящее руководство. Это лишь предупреждение для инвесторов, доказывающее, что для изготовления новой криптовалюты нужны лишь компьютер и немного терпения.
Я отправил Арреоле несколько электронных писем, и мы созвонились в Zoom. Я выставил на продажу 7 млн из 21 млн монет Idiot на децентрализованной бирже под названием BakerySwap и вложил криптовалюту BNB на сумму $30 в пул ликвидности Idiot. С помощью этих денег покупатели будут обменивать BNB на монеты Idiot. После каждой операциии стоимость Idiot будет расти.
Но это лишь в теории. Большинство разработчиков наполняют пулы ликвидности $10 тысячами и больше. Вложив такую ничтожно малую сумму, я обрекал монету на провал. Тем не менее я все же собирался ее продвигать.
Во-первых, с помощью Cointool я создал видимость, будто множество инвесторов уже приобрели Idiot. Кнопка «Сгенерировать пакет кошельков» мгновенно создала 100 криптокошельков, каждый из которых защищен отдельной фразой из 12 слов. Примерно за $70 я разместил по 100 монет в каждый из них. Невозможно было определить, что они открыты самим создателем монеты.
Теперь нужно было продвигать Idiot покупателям. А значит, нанять популярного пользователя TikTok. На Collabstr я нашел подходящего исполнителя с аудиторией в 5 млн подписчиков — Самуэля Малки, который выпускает ролики под ником Malki Means King.
Малки пародирует роскошь: читает реп, обмахиваясь фальшивыми купюрами в $100, в золотой короне и с накладными зубами. «На самом деле я живу с родителями», — рассказал он во время видеозвонка в Instagram.
Я нанял веб-дизайнера, чтобы создать сайт для новой монеты. В разделе «Знакомство с командой» разместил фото бультерьера друзей. Помимо этого, добавил «Белую книгу», в которой обычно рассказывается, зачем миру и инвесторам нужна эта монета. Моя книга настоятельно просит держаться от нее подальше.
И наконец, я написал тот самый анонс для CryptoMoonShots. На Fiverr я нашел человека под ником Expert Troll, который разместил его за оплату, так как мне не хватало «кармы» на Reddit, чтобы опубликовать его. Чтобы анонс высветился в топе, я приобрел 100 голосов «за» для Reddit на сайте под названием Soar.
В целом, монета и этот искусственный ажиотаж обошлись в $1 тысячу. Чтобы проверить монету на уязвимость для хакеров, я обратился в украинскую аудиторскую компанию Zokyo. Наконец, 2 июля вышел анонс на CryptoMoonShots, Малки разместил ролик в TikTok, и запустился сайт Coinforidiots.com.
@malkimeansking
Idiot Coin ❗️ Go to CoinForIdiots.com 🪙 Song called “Idiot Coin” 🎶♬ Idiot Coin Song - Malki Means King
Ничего не произошло. Вернее, практически ничего. Четыре человека (или бота) купили всего 73 монеты, что принесло лишь доли центов. К счастью, это был полный провал. Никто не пострадал финансово, но одна группа пользователей, похоже, была разочарована.
Я нанял еще одного исполнителя из Нигерии, который разместил ссылки на Telegram-канал Idiot в социальных сетях. В него вступило около 300 человек со всего мира. Многие из них были в недоумении. Другие призывали не относиться столь пессимистично к этой монете.
Но я отказывался обещать этим людям богатство. «Так нужно покупать или нет?», — спросил Pro Developer_1. «Нет», — ответил я. «Неужели я попал не в ту группу?», — написал Geogae Mike.
Разочарование и новые начинания
В начале июля, во время интервью, Толиа находился в замешательстве. Сменилось руководство команды Bonfire (которое все еще работало бесплатно) — маркетологи, графические дизайнеры, разработчики приложений и так далее. Сделка с потенциальным инвестором не состоялась.
Держатели, недовольные стоимостью монеты, угрожали крупному инвестору Bonfire (детали не разглашались). Толиа предполагал, что другие могут потребовать, чтобы он вложил больше средств в маркетинг.
Стоматологическая карьера все еще для него открыта. Возможно, он не будет испытывать подобного рвения к этой работе. Однако дантистам не приходится беспокоиться о том, что они могут пострадать от рассерженных криптоинвесторов.
Спустя неделю Толиа объявил на YouTube о том, что Каннингем, член команды Bonfire, станет новым исполнительным директором токена Bonfire. Казалось, он был рад этой новости. В тот вечер они представили первый продукт Bonfire — площадку для запуска новых токенов Firestarter.
Каннингем провел онлайн-тур: Firestarter выглядела довольно элегантной. Согласно концепции, разработчики монет будут платить за доступ держателям Bonfire и его управленческой команде. Новые монеты будут проверяться, чтобы отсеять мошенников.
Несколько комментаторов на YouTube поставили под роликом отметку «не нравится». Возможно, они увидели недостаток в этой новой платформе, которая будет оценивать выпущенные монеты. Кто же будет тратиться на то, чтобы получить одобрение, в бизнесе, где доминируют мошенники?
Но это было мнение меньшинства. Большинство поддержало идею. В тот же вечер человек под ником G написал в Telegram-чате, посвященном Bonfire, что не будет продавать монету «несмотря ни на что до самого конца».
Фото на обложке: Doucefleur /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter