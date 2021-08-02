Отпуск за виртуальные деньги: как меняется сфера туризма в эпоху криптовалют

Криптовалюту можно использовать не только для покупки NFT или сомнительных товаров и услуг. Все больше организаций дают клиентам возможность расплачиваться виртуальными деньгами, и сфера туризма не стала исключением. Рассказываем, как туристические компании внедряют новые способы оплаты и в чем преимущества подобной модели.

Сайт авиабилетов Cheapair.com, латвийский перевозчик Air Baltic и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона уже давно принимают биткоины, а берлинский сайт бронирования туров и мероприятий GetYourGuide в июне начал принимать dogecoin.

Йоханнес Рек, CEO и соучредитель GetYourGuide, считает, что такие модели оплаты будут лишь набирать популярность, и в будущем его компания рассматривает возможность приема и других видов виртуальных денег.

«Людям нужно тратить имеющуюся криптовалюту, и путешествия — одна из самых крупных категорий для этого», — добавил Рек.

По словам представителей отрасли, криптовалюта также позволит привлечь молодых путешественников.

Алекс Саймон, соучредитель и CEO приложения для путешествий Elude, отметил, что отдыхающие нового поколения «ищут современные способы планирования и бронирования поездок».

«Несмотря на то, что индустрия туризма немного устарела, новые поколения путешественников будет требовать новых форм оплаты и альтернативных способов покупки путешествий», — добавил он.

В рамках партнерства с британской компанией по обмену криптовалютой Gemini, отели Resorts World в Лас-Вегасе в Неваде дают возможность клиентам оплачивать отдых криптовалютой.

Гости отеля Bobby в Нэшвилле, штат Теннесси, могут бронировать проживание и мероприятия с помощью dogecoin.

Крупное туристическое агентство Expedia прекратило прием биткоинов еще в 2018 году, однако с 2020 года через платформу Travala.com виртуальной валютой можно было оплатить 700 тысяч отелей и жилых помещений Expedia Group.

Благодаря сотрудничеству с компанией Viator, принадлежащей Tripadvisor, Travala.com сделала доступными для бронирования более 400 тысяч мероприятий с помощью криптовалют.

Travala.com принимает платежи в собственном нативном альткоине AVA, а также в 50 других криптовалютах. По словам Хуана Отеро, CEO Travala.com, 70% всех бронирований теперь осуществляется с помощью цифровых монет. Компания также заявила, что сумма таких платежей составляет более $1 млн в неделю.

«В общей сложности Travala.com предлагает более 3 млн различных продуктов и услуг для путешественников, что делает нас не только крупнейшим crypto-friendly онлайн-туристическим агентством, но и одним из крупнейших в целом», — сказал Отеро.

Бизнес стал децентрализованным?

Эта модель оплаты также начинает менять и саму туристическую индустрию. Отеро сказал, что именно это лежит в основе Dtravel, которую он описал как новую децентрализованную платформу совместного использования жилья, построенную на модели блокчейна.

«Там нет единого совета директоров, который бы принимал все решения, — сказал он. — Эта новая сеть управляется ее сообществом через "децентрализованную автономную организацию", в которой может поучаствовать любой владелец или просто гость».

Отеро также отметил, что технология блокчейна Dtravel облегчает «умные контракты» между владельцами и гостями. Данная платформа основана на TRVL, собственном криптовалютном токене.

Токен предоставляется всем зарегистрированным владельцам, а любой гость может также приобрести его отдельно. Владельцы TRVL являются членами организации Dtravel с правом голоса.

«Владельцы могут предлагать различные изменения в систему — например, структуру сборов, организационную политику, использование бюджета сообщества. Помимо этого у них есть право голоса, что позволяет им управлять судьбой платформы», — рассказывает Отеро.

По словам Хуана, в мире, где за первую половину 2021 года потребители вложили более $1 млрд в криптовалюту только в сети Visa, все это имеет смысл.

71% респондентов Travala.com планируют тратить на путешествия больше, чем до COVID-19. Четверть из них собирается использовать для оплаты криптовалюту.

Многие все еще считают использование виртуальных денег прерогативой особой группы населения. Но клиенты Travala.com с помощью криптовалют могут бронировать абсолютно все, от бюджетных путешествий до роскошных продуктов. И их любимые направления не сильно отличаются от тех, что бронируют люди, оплачивающие отдых традиционным способом.

«Поскольку все больше людей вкладываются в виртуальные деньги, сфера путешествий также не должна отставать», — отмечает Отеро.

Конечно, биткоин и конкурирующие валюты могут сильно колебаться в цене и именно поэтому поставщики туристических услуг, как правило, не используют нестабильные токены, а требуют от сторонних платежных систем конвертировать их в фиатную валюту.

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