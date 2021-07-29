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Биткоины на $79 млн забрали у наркобаронов и продадут в пользу бюджета

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Таможенная служба изъяла у наркобаронов биткоины на сумму $79 млн и собирается продать их на бирже – объявила о поиске брокера. Доходы от продажи пойдут в пользу бюджета. Примечание – это не в России.

Биткоины на $79 млн забрали у наркобаронов и продадут в пользу бюджета

О поиске брокера для продажи 1981 биткоинов сообщила таможенная служба Финляндии, пишет Bloomberg. Монеты, хранящиеся на таможне, хотят конвертировать в твердую валюту.

Таможня объявила, что готова заключить контракт с двумя брокерами с гонораром $250 тысяч для проведения сделки с криптоактивами. При этом, согласно условиям, сумма может корректироваться в большую или меньшую сторону из-за волатильности криптовалюты.

Большая часть выставляемых на продажу биткоинов была изъята у деятеля наркобизнеса при аресте в 2016 году. Ведомство планировало продать их в 2018-ом, но не стало. Сегодня, когда котировки биткоина значительно выросли, бюджет Финляндии может получить сумму значительно больше.

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Фото: Shutterstock.com

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