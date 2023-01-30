Новые возможности или лишняя работа. Зачем традиционному бизнесу запускать криптокарты

40% держателей карт Mastercard хотят использовать токены для платежей. По криптокартам от Visa во всем мире они выросли на $1,5 млрд за год и достигли $2,5 млрд за первые три месяца 2022 года. Кто удовлетворит спрос криптоэнтузиастов и как это сделать? О перспективах криптовалютных карт на рынке СНГ рассказывает директор по маркетингу регулируемого криптообменника Whitebird Алексей Короленко.

Криптокарты ― переосмысленный финансовый инструмент, который возвращает криптовалюту к ее изначальной функции ― простым расчетам по всему миру. Еще в 2017 казалось, что биткоином можно будет платить за проезд в метро. Этого, как и тотального распространения криптовалюты, не случилось.

Свою роль сыграла сильная волатильность первых криптовалют, и к моменту возникновения стейблкоинов у общества уже сложилось мнение, что криптовалюта ― это способ быстро заработать на разнице курсов, а не платить ею изо дня в день. Платежным средством ее не признали и по закону многих стран.

Однако данные ведущих платежных систем показывают, что на сегодня платить в крипто хотели бы многие держатели монет. Путешественников криптокарты освобождают от обменных операций за рубежом: можно снимать наличные в местных банкоматах, рассчитываться через терминалы и иногда даже получать кэшбэк.

Более того, криптокарты стали решать, пожалуй, главную проблему пользователей — конвертацию криптовалюты. Все происходит автоматически в момент платежа и ровно в том объеме, который требуется.

Выходит, криптокарты можно рассматривать не только как инструмент платежа, но и своего рода обменник. Возможно, сегодня платить криптой хотели бы не все держатели крипто. Но если добавить тех, кому нужно ее обменять, то потенциальная аудитория этого продукта кратно возрастает.

Что могут дать криптокарты традиционному бизнесу?

Интерес криптопроектов в выпуске криптовалютных карт, на первый взгляд, очевиден ― заработок на комиссиях и популяризация собственных токенов. А что они могут дать бизнесу, который работает в фиатном мире?

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Диверсификация рисков

Мировая экономика не в лучшем состоянии. Потребительская инфляция в США на максимуме за последние 40 лет. В странах Еврозоны она на пике за последние 25 лет. Исследователи из Conference Board прогнозируют рецессию в США в 2023 году. Американские аналитики говорят о риске дефолта в нескольких странах.

Ввести в свой список проектов новый, из криптосферы — обоснованное распределение активов бизнеса и возможность компенсировать экономическую нестабильность в одной области за счет другой. Кажется, консервативные финансовые институты осознали это.

Компания New York Digital Investment Group продвигает проект по созданию криптоинфраструктуры для 650 банков в США, а платформа Bakkt заключила соглашения с рядом банков, чтобы пользователи могли проводить операции с цифровыми деньгами. Это крупные проекты, задающие мировые тенденции.

Дополнительный доход от транзакций и эмиссии карт

Банковский сектор заинтересован в криптокартах как в источнике денег от дополнительной эмиссии карт. Он также получает транзакционный доход от криптовалютных депозитов и вкладов, может выдавать кредиты под залог клиентской криптовалюты. Платежные системы тоже зарабатывают на росте числа транзакций.

Новый продукт ― кредит под залог криптовалюты

Дебетовые карты ― лишь один из вариантов упаковать криптовалюту в пластик. Постепенно на рынок выходят и кредитные проекты, предлагающие клиентам фиат под залог криптовалюты. Такое предложение может заинтересовать, например, майнеров, которые получат возможность пользоваться займами, чтобы, например, покрывать расходы на электроэнергию, не меняя для этого крипту (до лучшей ситуации с курсом).

Наконец, благодаря кредитным картам с залогом в крипте фиатную ликвидность смогут получить криптоинвесторы — не выходя при этом из цифровых активов.

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Как начать бизнес по выпуску криптокарт?

Криптокарты, как правило, запускают криптопроекты (биржи, обменники и т. д.). Реже — банки. В любом случае, одним не обойтись без других, поэтому банки и криптопроекты оформляют сотрудничество. За редким исключением им нужно заручиться поддержкой крупной платежной системы.

Кто уже зарабатывает на криптокартах?

В мире уже есть примеры, когда криптовалютные карты удерживались на рынке и были позитивно восприняты потребителями. Перечислю несколько кейсов, которые это доказывают.

В сотрудничестве с Mastercard и Visa одну из первых криптокарт в 2017 году выпустила Wirex. Всё началось с того, что компания захотела привлечь к сотрудничеству по проектам фрилансеров, а те хотели получать зарплату в биткоинах и тратить ее прямо со счета.

К тому моменту Wirex занималась мультивалютными счетами, переводами и обменом как фиатных, так и цифровых средств. Компания прошла лицензирование и, с трудом найдя банковских партнеров, выпустила свои криптокарты. Сейчас их больше 4,5 млн, а пользоваться ими можно в 130 странах.

Компания получила прибыль от добровольного финансирования криптоэнтузиастов, выпустила собственный токен, а в 2021 году привлекла $15 млн инвестиций.

Получить криптокарту с 2020 года могут и пользователи биржи Binance — крупнейшего игрока на рынке. Карта связана с биржевым кошельком клиента, поэтому Binance обошлась без сотрудничества с банками. Хватило договоренностей с платежными системами: сначала с Visa, а теперь с Mastercard. Держателям — правда, не из России и Беларуси (здесь Binance Card не поддерживается) — доступен кэшбэк до 8%.

Зарабатывать кэшбэк могут и пользователи MAXback Crypto Card. Это проект оператора кредитных карт MAX и криптобиржи, находящихся в Израиле. Клиенту прямо на его счет на бирже приходит вознаграждение в биткоинах за каждые 160 израсходованных шекелей. В Израиле это наиболее выгодный продукт для операций в крипте.

В 2019 году свою криптокарту представил американский стартап Crypto.com. Не обошлось без солидного партнера — им стал Metropolitan Bank. Идея понравилась пользователям: после анонса продукта стоимость токена Crypto.com взлетела на 15%.

Экономический кризис 2020 года подтолкнул компанию к более активному продвижению карты. В результате Crypto.com объединилась с платформой i2c и предложила свой продукт, чтобы застраховаться и защититься от инфляции. Для этого клиентам требовалось создать счет на Crypto.com, перевести деньги на карту и хранить их как в банке. Теперь преимущества карты, в том числе и кэшбэк, доступны при стейкинге от 350 евро.

Ниша свободна — пора занимать

Сфера криптовалют получает все большее признание. Центробанки работают над созданием CBDC — национальных криптоактивов, а парламентарии разных стран совершенствуют криптозаконы. Например, упрощают налогообложение для криптостартапов, как в Португалии, или отменяют НДС для операций с биткоинами, как в Германии.

Занять свое место в этой молодой сфере сейчас означает стать первопроходцем и лидером индустрии в будущем.

В СНГ криптопластик все еще не так распространен, как в США и ЕС. В Беларуси криптокарты могут начать выпускать в скором времени благодаря проработанному законодательству. Резиденты местного Парка Высоких Технологий уже готовят их запуск.

В России ниша не занята в принципе. Чтобы с этим поспорить, обычно вспоминают кейс 2018 года — кобрендинговый проект блокчейн-платформы BioCoin и банка Talkbank. Их партнерство позволило клиентам банка оплачивать покупки картой, а после получать кэшбэк в биокоинах. Но речь здесь идет не совсем о криптокарте, а o PR-инструменте. Проект большого развития не получил.

С моей точки зрения, с учетом ухода из России Visa и Mastercard, есть отличная возможность для системы МИР создать новый продукт для рынка. Но даже до санкций из-за неразвитого правового регулирования криптосферы выпустить российские карты было нельзя. Однако преодолеть трудности может партнерство с компанией из лояльной к криптовалютам юрисдикции, например, белорусской.

Для пользователя карта будет работать во многих странах, но операция будет проводиться в соответствии с законодательством той, в которой зарегистрирован криптопроект.

Итак, выпуск криптокарт может стать успешным бизнес-проектом. И вот почему:

Это новая ниша — в СНГ все только начинается. К тому же востребованная: спрос на криптокарты растет. Вложения в криптопроекты на фоне потрясений традиционной экономики можно рассматривать как диверсификацию финансовых рисков. В мире немало примеров удачных проектов по выпуску криптокарт, которые поддерживаются крупными банками и платежными системами. Традиционному бизнесу достаточно заручиться поддержкой сильного криптопартнера и получать выгоды от нового продукта.

Фото на обложке: Shutterstock / evgenii mitroshin