Россияне рассказали, почему не используют криптовалюту

Опрос криптовалютной платформы Bitbanker и Cupli Surveys показал, почему россияне не используют криптовалюту. Самая популярная причина — неумение пользоваться этим инструментом. Примерно треть просто не видит в ней необходимости, а четверть боится новостей о запрете и нелегальности электронных денег.

Bitbanker и исследовательская компанией Cupli Surveys опросили более 1,5 тыс. человек старше 18 лет по всей России и выяснили, как россияне относятся к криптовалюте, для чего используют электронные деньги и сколько в среднем хранят в своих сбережениях.

Почему россияне не используют криптовалюту:

не знают, как ей пользоваться — 43%;

нет необходимости — 32%;

пугают новости о запрете и нелегальности электронных денег — 24%.

Почти 40% респондентов отметили, что относятся к криптовалюте положительно. Более половины (55%) сказали, что относятся к электронным деньгам нейтрально, и только 8% настроены к криптовалюте негативно. Чаще всего положительно высказывались респонденты от 18 до 24 лет и от 55 лет (40% в обоих случаях).

Россияне готовы использовать криптовалюту, если им помогут разобраться, что это такое и как она работает и если это станет легально на государственном уровне. Другие причины для освоения криптовалюты — необходимость купить подписку или отправить деньги за границу. Четверть готовы освоить рынок, если работодатель решит выдавать заработную плату в криптовалюте.

Для чего опрошенные используют криптовалюту (множественный выбор):

хранение средств — 48%;

заработок на рынке криптовалют — 45%;

перевод денег на свои счета — 35%;

переводы на счета других людей — 27%;

оплата товаров и услуг — 25%.

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