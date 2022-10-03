Китайская версия блокчейна. Как в стране, где запрещены криптовалюты, готовят специалистов будущего

Китай стремится стать мировым лидером в области блокчейна. Профильные курсы уже преподают в десятках китайских вузов, а местные чиновники слушают лекции, посвященные технологии. Однако в стране запрещены криптовалюты — самое популярное из его применений. О перспективах китайского блокчейна и спросе на специалистов в этой области — в пересказе материала Coindesk.

24 октября 2019 года стало началом тектонических изменений в образовании по блокчейну в Китае.

В тот день, выступая перед политбюро Коммунистической партии Китая в Пекине, Си Цзиньпин заявил, что стране необходимо «воспользоваться возможностью», предоставляемой технологией блокчейн. Эти слова обозначили амбициозные планы добиться лидерства Китая в глобальном развитии этой технологии.

Университеты Китая услышали это сообщение. В 2020 году 14 китайских колледжей учредили программы бакалавриата в области блокчейна вслед за Университетом информационных технологий Чэнду, который основал первый в стране специализированный колледж за несколько месяцев до выступления Си Цзиньпина.

Но в этих амбициях кроется противоречие. В то время как китайцы восхищаются блокчейном, криптовалюты, самое популярное применение технологии, в настоящее время запрещены законом.

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За последнее десятилетие Китай запретил криптовалютные транзакции (2013), первоначальные предложения монет (2017), криптомайнинг (постепенно с 2019-2021 годов) и, наконец, торговлю криптовалютами в 2021 году.

В результате сама идея блокчейна в Китае отличается от общемировой.

«Обсуждая блокчейн, мы не можем рассматривать его с точки зрения криптовалюты», — комментирует Цзяньхай Чен, доцент Колледжа компьютерных наук Чжэцзянского университета.

Как китайские университеты обучают студентов блокчейну и одновременно выполняют пожелания правительства? Преподаватели, студенты и работодатели отмечают, что те, кто вдохновился потенциалом технологиии, за пределами учебного заведения сталкиваются с разочарованием и вынуждены искать собственный путь.

Поощрение со стороны правительства

По данным Национального бюро статистики Китая, в стране с населением 1,4 млрд человек, по состоянию на декабрь 2021 года было около 40 млн государственных служащих. После выступления Си Цзиньпина в 2019 году массы чиновников сразу узнали о блокчейне.

По словам Чена, за последние три года он прочитал сотни трехчасовых лекций о блокчейне руководителям из различных областей, включая местные органы власти, управляющих банками и преподавателей других колледжей. Лекции были посвящены преимущественно базовым темам: что такое технология блокчейн, зачем она нужна и какие варианты использования имеет.

Постепенно министерства начали открывать вакансии, связанные с блокчейном, а знание этой технологии вошло в список навыков, ожидаемых от выпускников.

В 2020 году Министерство человеческиъ ресурсов и социального обеспечения объявило о двух новых профессиях — специалист по блокчейн-технологиям и оператор блокчейн-приложений, которые устанавливают критерии навыков в области блокчейна, необходимых Китаю.

Технические специалисты занимаются проектированием архитектуры блокчейна, работают над серверной частью с базовой технологией, системными приложениями, тестированием, развертыванием, эксплуатацией и обслуживанием. Операторы используют технологию блокчейн и инструменты для запуска системных приложений в правительстве, финансах, медицине, образовании и других сценариях.

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Местное новостное издание Guangzhou Daily сообщает, что в июле этого года правительство Шэньчжэня в провинции Гуандун провело первый экзамен по подтверждению уровня профессиональных навыков оператора блокчейн-приложений.

Любой, кто сдал экзамен на 4 уровень, получил сертификат от правительства, а также сертификат об образовании, выданный Tencent, многонациональной технологической и развлекательной компанией, которая предоставляла учебные материалы. Владельцы сертификатов имеют право на получение государственных субсидий из провинции Гуандун.

Также они помогают получить хукоу — регистрацию, которая обеспечивает доступ к государственным услугам, в том числе школам, медицинскому страхованию и соцобеспечению. Такую регистрацию особенно сложно получить в густонаселенных крупных городах. Для примера, в Шанхае резидент может годами жить и работать, но без хукоу не сможет купить дом.

Все студенты колледжей в Шанхае должны сдать экзамен по компьютерным навыкам, который включает технологию блокчейн и ее применение в качестве предмета по выбору. Сертификаты, выданные студентам, сдающим экзамены, дают им баллы при подаче заявления на хукоу.

«После выступления президента Си местные органы власти ввели множество стимулирующих мер, чтобы поощрять развитие блокчейна», — говорит Цзе Ху, профессор финтеха и блокчейна в Шанхайском передовом институте финансов (SAIF).

Образовательные рамки

Блокчейн — это технология постоянной записи данных, которая действует как неизменяемая квитанция, устойчивая к изменению или вмешательству правительства.

Существуют блокчейны без разрешений и разрешенные блокчейны. Наиболее распространенные блокчейны не имеют разрешений, без какого-либо централизованного контроля или контролера, который записывает данные публично и неизменно.

Но в Китае дозволены только разрешенные блокчейны. Это означает, что если правительство не хочет, чтобы определенные данные были общедоступными, оно не может их изменить, но имеет право удалить всю цепочку.

«Блокчейн в Китае — это децентрализация в условиях централизации. Это китайская версия блокчейна», — комментирует Чэнь из Чжэцзянского университета.

Однако вместо того, чтобы обсуждать варианты блокчейна, большинство преподавателей сосредотачиваются на технических аспектах, на самом программировании, что и профессора и студенты одинаково считают ограничивающим и контрпродуктивным.

«Если блокчейн-образование в Китае фокусируется только на технических талантах, вы готовите аутсорсинговые кадры для США», — комментирует Хан Тан, недавно бросившая магистерскую программу в области финтеха. С такими ограничениями, добавляет она, Китаю не создать громких имен в области Web3.

Хан Тан — соучредительница Tanlianjiazhi, новостной организации, специализирующейся на блокчейне и финтехе. Она утверждает, что первой представила в Китае невероятно популярную коллекцию NFT CryptoPunks. Однако, желая быть создателем, а не наблюдателем, она поступила на двухлетнюю магистерскую программу по финтеху в Пекинском университете, одном из ведущих учебных заведений Китая.

В материковом Китае прохождение стандартизированного вступительного теста в аспирантуру обязательно для поступления во все высшие учебные заведения. Когда Тан сдавала экзамен в 2020 году, в нем было зарегистрировано 3,41 млн человек.

Попасть на программу стоило огромных усилий, но Тан бросила учебу всего через шесть месяцев, потому что, по ее словам, учебная программа и преподавание не соответствовали современным тенденциям.

«Преподаваемый контент по-прежнему был посвящен одноранговому кредитованию (P2P), в то время как индустрия финтеха уже вступила в эпоху децентрализованных финансов», — говорит она.

Однако дело не только в устаревшей программе: это слишком узкий взгляд на преподавание блокчейна.

«В каждом ведущем университете Китая кто-то должен проводить исследования в области блокчейна, но на занятиях мы фокусируемся на том, чтобы ознакомить студентов всех специальностей с основами», — говорит Байсян Лю, главный технический специалист Шанхайского исследовательского центра инженерных технологий блокчейна и соавтор книги «Основы и практика технологии блокчейн».

«Мы рассказываем студентам о токенах, но в то же время даем понять, что определенные операции в Китае запрещены», — добавляет Лю.

На самом деле, в китайском Web3-сообществе популярна шутка: если спросить студентов с направления блокчейна, что такое MetaMask, они затруднятся сказать, что это самый популярный криптокошелек.

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Тот факт, что учебная программа игнорирует такие популярные области применения и концепции, как криптовалюты и децентрализация, — слишком серьезное препятствие.

«По разным причинам образование в Китае не может говорить об аспекте культуры в Web3. Блокчейн-образование в Китае претендует на то, чтобы сократить культурную часть и сохранить только технический аспект», — говорит Тан.

Поэтому она предпочла учиться на практике. Тан бросила учебу в марте 2021 года, чтобы основать SeeDAO, децентрализованную автономную организацию, которая поощряет создание кадров для части мира, говорящей на китайском. Ее стартап провел раунд финансирования серии А с такими инвесторами, как гонконгская HashKey Capital, и сейчас оценивается в $30 млн.

Рабочие места

За несколько месяцев до того, как Президент Си объявил о цели добиться лидерства в области блокчейна, Университет информационных технологий Чэнду в провинции Сычуань учредил Колледж блокчейн-технологий. На следующий год подобные программы бакалавриата появились уже в 14 учебных заведениях Китая.

На первый курс бакалавриата колледжа Чэнду поступили более 700 человек. В его учебную программу входят основы компьютерного программирования, криптография и распределенные системы, развертывание смарт-контрактов и разработка цепочек консорциумов, которые являются разрешенными блокчейнами. Такой подход концентрируется исключительно на технических аспектах.

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«В 2019 году насчитывалось более 1 тысячи блокчейн-компаний. Видя растущий спрос на таланты, мы решили запустить новую программу бакалавриата», — говорит Фей Ли, профессор колледжа, специализирующийся на безопасности интернета вещей.

Действительно, перспективы для технических рабочих мест на блокчейне в Китае выглядят очень радужно. По состоянию на конец июля 2022 года, согласно данным Администрации киберпространства Китая, в материковом Китае было зарегистрировано более 2100 организаций, предоставляющих информационные услуги на базе блокчейна.

Ожидается, что совокупный годовой темп роста блокчейн-рынка Китая за пять лет (2020-2024 годы) достигнет 54,6% — самого быстрого показателя в мире, свидетельствуют данные International Data Corporation.

Gartner прогнозирует, что дефицит специалистов по блокчейну в Китае превысит 750 тысяч человек.

Ифань Хэ, CEO Red Date Technology и технический архитектор поддерживаемой государством сети блокчейн-сервисов Китая, отмечает, что пока спрос на такие кадры относительно невелик по сравнению с его потенциалом.

«Нынешний блокчейн в Китае похож на интернет 1992 года, когда считали, что интернет можно использовать только для электронной почты», — говорит Ифань Хэ, CEO Red Date Technology.

Между тем, блокчейн по-прежнему воспринимается преимущественно в контексте криптовалют. Он прогнозирует, что через пять лет вырастет спрос на специалистов по разрешенным областям блокчейна, не связанным с криптовалютами.

Но за этот срок многое может измениться, особенно в технологической отрасли, где один день равен неделе, а неделя — году. Другие представители отрасли сомневаются, насколько возможно развитие с учетом таких ограничений.

«Иногда мы склонны срезать углы, чтобы догнать Запад, — говорит Сяо Чжан, преподаватель информатики из Шаньдунского университета технологий и бизнеса. — Однако в Web3 нет коротких путей».

Чжан был амбассадором Polkadot в Китае в 2020 году и внес вклад в сообщество протоколов взаимодействия блокчейна, а затем основал zCloak Network, вычислительную платформу, обеспечивающую конфиденциальность. Его точка зрения выглядит уникальной — это преподаватель высшей школы, который работает над Web3-проектами. «Кажется почти невозможным, что мы получим результаты, если будем находиться только за пределами мира Web3», — говорит он.

Несмотря на запреты, студенты находят способы проникнуть в мир Web3 и криптовалют. Хотя языковой барьер трудно преодолеть, они используют западные социальные сети и мессенджеры вроде Twitter, Discord и Telegram.

Чтобы получить реальное представление о блокчейне, студенты неофициально обращаются к выпускникам и частным предприятиям.

Так, в августе THUBA DAO, децентрализованная автономная организация участников Студенческой блокчейн-ассоциации Университета Цинхуа, провела свое первое мероприятие в Twitter совсестно с Uniswap Labs, компанией, стоящей за децентрализованной биржей Uniswap на Ethereum.

В том же месяце THUBA DAO провела глобальный хакатон, открытый для всех студентов университетов, на который поступило более 60 проектов.

«Политика оказывает влияние на всю отрасль. Если мы не сможем объективно понять токены и обеспечить надлежащее регулирование, это фактически станет узким местом для развития блокчейна в Китае», — комментирует Ху из SAIF, который также является соучредителем metaverse-стартапа на ранней стадии. Но он задумывается о долгосрочных перспективах.

«Возможно, после того, как было затрачено столько ресурсов, пройдет еще несколько лет, прежде чем мы увидим значительные результаты», — говорит он.

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