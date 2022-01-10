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Истории

«Представьте себе корпорацию без CEO»: Почему концепция DAO набирает популярность в деловом мире

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

До недавних пор понятие дао было известно лишь в контексте восточной философии. Однако теперь в мейнстрим выходит аббревиатура DAO. Первоначально она обрела популярность среди криптоэнтузиастов, но сейчас начинает привлекать представителей других сфер. В основе концепции лежит отказ от традиционной вертикальной иерархии, прозрачное и гибкое управление, спрос на которое только вырос за время пандемии.

«Представьте себе корпорацию без CEO»: Почему концепция DAO набирает популярность в деловом мире

В ноябре 2021 года СМИ по всему миру писали о криптоэнтузиастах, которые собирались приобрести на аукционе Sotheby's копию Конституции США. Для участия в торгах более 17 тыс. доноров собрали $47 млн в эфирах, криптовалюте, которая занимает второе место по рыночной капитализации. Попытка была неудачной, и лот был выкуплен за $43,2 млн наличными. Впоследствии некоторые из участников группы также пытались собрать средства на покупку команды НБА. 

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В июле 2021 года PleasrDAO, организация, которая собирает средства для покупки NFT, приобрела единственный в своем роде альбом Once Upon A Time In Shaolin группы Wu-Tang Clan за $4 млн.

Теперь концепция DAO (decentralized autonomous organization, децентрализованная автономная организация) распространяется в других сферах, обещая новую бизнес-модель, особенно привлекательную для тех, кто ищет более честную альтернативу вертикальной иерархии и неравенству, которое усугубил кризис коронавируса.

Первопроходцы в этой области занимаются модой, играми, информационными рассылками, HR и социальными проектами.

«DAO — это организация, которая может работать самостоятельно, используя код, без чьей-либо ответственности за принятие решений, — объясняет блокчейн-энтузиаст Трэвис Миллер. — Представьте себе корпорацию без CEO».

Чтобы объяснить, как работают DAO, Миллер приводит в качестве аналогии вендинговый аппарат. «На первый взгляд нам кажется, что он работает автоматически. Но чтобы поддерживать его работу, все еще требуются люди. Кто-то должен пополнять запасы закусок. Кто-то должен выгрузить и заменить сдачу. Кто-то должен чинить его, если потребуется ремонт».

По его словам, DAO может поддерживать деятельность исключительно с помощью кода и смарт-контрактов. В результате наем, повышение зарплат и прочие функции, необходимые для работы организации, могут совершаться автоматически, без вмешательства человека.

Совместное и прозрачное управление

Павел Матвеев, CEO децентрализованной финансовой компании Wirex, приводит в качестве известных и успешных DAO-организаций MakerDAO, DASH DAO и Metacartel. По его мнению, этот подход предлагает решение, которого хотят многие: отказ от традиционных централизованных бизнес-моделей. За последние два года этот запрос только вырос. Кроме того, они отвечают требованиям управленческого критерия (G, governance) в подходе ESG.

«С начала пандемии мы видели, как многие предприятия и организации стремятся изменить подход к операциям, поскольку большее внимание уделяется гибкости, — отмечает он. — Одна из причин, по которой DAO стали настолько популярными за последний 21 месяц, — подход, который они применяют к сотрудничеству и прозрачности, которые долгое время были отличительными чертами криптосообщества».

Он считает, что по мере того, как компании приближаются к внедрению более прозрачных и гибких операционных моделей, может произойти переход от традиционных организационных структур в пользу плоской, демократизированной системы, которую предоставляют децентрализованные автономные организации.

распределенная организация, команда

Фото в тексте: Unsplash

«В то время как DAO в основном рассматриваются в крипто- и блокчейн-отраслях, из-за акцента на децентрализацию, многие другие сферы, которые хотят уделять приоритетное внимание сообществу и прозрачности, определенно могли бы использовать эту структуру», — добавляет он.

Миллер также уверен, что DAO станут нормой, но в 2022 году появится гораздо больше возможностей для их развития — и помимо поклонников блокчейна и криптографии в других отраслях.

«Мы уже видим, как появляются DAO, которые управляют всеми видами организаций, включая искусство, музыку и игры, — говорит он. — С организационной точки зрения у них очень много операционных преимуществ. Они устраняют большую часть бюрократии современных корпораций, обеспечивая гораздо большую эффективность. В будущем мы увидим больше DAO, как  небольших, так и крупных», — добавляет Миллер.

Концепции требуется больше зрелости

Израильтянка Грейс Рахмани, которая основала организационную консультацию DAO Leadership в 2019 году, призывает относиться к этому подходу осторожнее. Впервые она заинтересовалась альтернативными формами управления десять лет назад, во время Арабской весны.

«Я начала работать над системами распределенной и совместной демократии, и когда появились DAO, я подумала, что эта технология может помочь реализовать некоторые из этих идей. До сих пор они не оправдали этого обещания, но это еще только начало», — говорит она.

Учитывая, как DAO могут повлиять на будущее работы, она считает, что они будут развиваться, особенно в сфере занятости и найма.

Однако для этого потребуется время.

«На данный момент я не рекомендую большинству запускать DAO. Люди надеются, что они создадут среду сотрудничества или равенства, в которой разделят ответственность. Например, НКО рассматривают возможность принимать совместные решения с помощью DAO. Однако нынешняя технология ограничена и основана только на разделении средств, поэтому неясно, принесет ли этот формат какую-либо пользу бизнесу», — отмечает Рахмани.

Вероятно, это хороший совет. Тем не менее, многие организации за пределами криптосферы будут внимательно следить за прогрессом DAO в 2022 году.

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Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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