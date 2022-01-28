«Сделает IT-отрасль неконкурентоспособной»: в Минцифры назвали риски от запрета криптовалют в России

В Минцифры посчитали запрет криптовалют в России рискованным предприятием. Ограничения в этой сфере приведут к оттоку специалистов по блокчейну из страны и другим неприятным последствиям, что идет вразрез с госполитикой в области поддержки разработчиков программного обеспечения, полагают в ведомстве.
Свое отношение к вопросу о будущем сферы криптовалют в России Министерство цифрового развития выразило в статье, опубликованной на сайте Минцифры.
В министерстве считают, что полный запрет криптовалют несет определенные риски, в частности это приведет к оттоку IT-специалистов из страны и сделает IT-отрасль неконкурентоспособной. В Минцифры отметили, что у многих международных проектов в сфере криптовалют российские корни.
Ограничения в отрасли блокчейна приведут к тому, что эта отрасль перестанет развиваться, уверены в министерстве. В условиях, когда государство поддерживает разработчиков программного обеспечения, запрет на операции с криптовалютами будет идти вразрез с политикой государства, считают в Минцифры.
Минцифры поддерживает идею Минфина и предлагает не запрещать криптовалюты в России, а ввести регулирование этой сферы в соответствии с утвержденной дорожной картой. За полный запрет операций с криптовалютой и майнинга ранее выступил Банк России. Владимир Путин негласно поддержал идею налогооблажения и регулирования майнинга в России и отверг предложение ЦБ о полном запрете криптовалют.
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Фото на обложке: rawf8 /
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