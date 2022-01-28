Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сделает IT-отрасль неконкурентоспособной»: в Минцифры назвали риски от запрета криптовалют в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Минцифры посчитали запрет криптовалют в России рискованным предприятием. Ограничения в этой сфере приведут к оттоку специалистов по блокчейну из страны и другим неприятным последствиям, что идет вразрез с госполитикой в области поддержки разработчиков программного обеспечения, полагают в ведомстве.

«Сделает IT-отрасль неконкурентоспособной»: в Минцифры назвали риски от запрета криптовалют в России

Свое отношение к вопросу о будущем сферы криптовалют в России Министерство цифрового развития выразило в статье, опубликованной на сайте Минцифры.

В министерстве считают, что полный запрет криптовалют несет определенные риски, в частности это приведет к оттоку IT-специалистов из страны и сделает IT-отрасль неконкурентоспособной. В Минцифры отметили, что у многих международных проектов в сфере криптовалют российские корни.

Ограничения в отрасли блокчейна приведут к тому, что эта отрасль перестанет развиваться, уверены в министерстве. В условиях, когда государство поддерживает разработчиков программного обеспечения, запрет на операции с криптовалютами будет идти вразрез с политикой государства, считают в Минцифры.

Минцифры поддерживает идею Минфина и предлагает не запрещать криптовалюты в России, а ввести регулирование этой сферы в соответствии с утвержденной дорожной картой. За полный запрет операций с криптовалютой и майнинга ранее выступил Банк России. Владимир Путин негласно поддержал идею налогооблажения и регулирования майнинга в России и отверг предложение ЦБ о полном запрете криптовалют.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: rawf8 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России за год на 5% сократилось число операторов связи
  2. 2 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
  3. 3 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
  4. 4 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
  5. 5 TechTrends-дайджест: ООН использует ИИ для прекращения войн, отраслевой блокчейн для автопроизводителей

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ