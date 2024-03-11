Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения

Fintech-стартапы делают финансовые услуги более доступными, а с развитием криптовалют люди получили возможность совершать транзакции без посредников. О том, как эти инструменты стимулируют экономическое развитие, рассказал Денис Едемский, основатель P2P финтех-платформы Tapwill.

Что такое финансовое включение

Каждый десятый гражданин России не имеет доступа к банковским услугам, что ограничивает возможности для экономического роста. Поэтому государство стремится достичь финансового включения, то есть обеспечить доступность финансовых услуг для всех слоёв населения.

Стратегия финансового включения стремится устранить границы и преграды, которые исключают большое количество людей из формальной финансовой системы. Без финансовых услуг люди остаются уязвимыми перед экономическими кризисами. У них нет возможности улучшить свою жизнь.

Чем больше граждан имеют доступ к финансовым услугам, тем сильнее и устойчивее становится финансовая система. Благодаря увеличению числа активных пользователей и повышению качества услуг растёт доверие к финансовым институтам, стимулируя рост объёмов капитала и возможностей для инвестиций.

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Плюсы и минусы криптовалют для достижения финансового включения

Криптовалюта предлагает низкую стоимость транзакций, не требует традиционной банковской инфраструктуры, за счёт чего является удобным решением для небанковских клиентов. Однако использование этого инструмента должно быть продуманным. Важно оценить финансовые цели и возможные последствия инвестиций.

Можно выделить четыре аргумента в пользу криптовалют:

Низкие комиссии. У транзакций с криптовалютами комиссии ниже по сравнению с традиционными банковскими переводами, что делает их более привлекательными для отправки денежных переводов. Например, один из крупнейших переводов криптовалюты был выполнен на сумму 101,8 тысяч биткоинов. При этом комиссия составила около 50 центов. В Сбербанке берут комиссию за перевод 2% от суммы, но не более 1500 рублей. Скорость транзакций. Переводы проходят быстрее по сравнению со стандартными операциями. Например, банковские переводы за границу могут идти в течение пяти рабочих дней. На завершение операции с криптовалютой уходит несколько секунд. Безопасность. Блокчейн-технология предлагает улучшенные меры защиты данных благодаря шифрованию и децентрализации. Прозрачность. Все транзакции записываются в общедоступный журнал, повышая прозрачность операций.

Однако стоит учитывать и недостатки цифровой валюты:

Волатильность. Высокая изменчивость стоимости криптовалют несёт риск для пользователей, которые могут потерять значительную часть своих инвестиций из-за колебаний рынка. Так, с конца 2021-го по май 2022-го биткоин потерял $44 тыс.

Регулирование. Недостаточное или разное регулирование в разных странах создаёт правовую неопределённость и может препятствовать широкому приёму.

Технический порог. Для использования криптотехнологий необходимы профильные знания и навыки, что может быть барьером для технически неподготовленного населения.

Мошенничество и хакерские атаки. Несмотря на высокий уровень безопасности блокчейна, пользователи всё равно подвергаются риску через онлайновые кошельки или обменные платформы. А анонимная природа транзакций может способствовать незаконной активности.

Повышение доступности финансовых услуг с помощью Fintech-сервисов

Развитие финансовых технологий повышает доступность услуг, в которых деньги становятся объектом, а не средством. По данным агентства Go Mobile, банковскими приложениями пользуются более 80 млн россиян. Им не нужно стоять в очередях в банке, заполнять кипы бумаг для открытия счёта или получения кредита. Смартфон даёт доступ к широкому спектру финансовых продуктов и услуг.

Технологии больших данных (Big Data) в сочетании с алгоритмами машинного обучения предлагают персонализированный подход к клиенту. Компании создают финансовые продукты, соответствующие конкретным потребностям пользователей. Это могут быть корпоративные счета, кредиты для бизнеса, услуги по управлению ликвидностью и т.д.

Например, в ВТБ есть расчётный центр клиента: набор банковских сервисов для мониторинга и управлениями данными о состоянии счетов головной компании и структурных подразделений.

Fintech-приложения часто предлагают полезные инструменты для управления личными финансами: от автоматического формирования бюджета до инвестирования с помощью робот-консультантов. Такие сервисы способствуют повышению уровня финансовой грамотности, повышают безопасность платежей.

Например, сервис CoinKeeper ведёт учёт расходов и доходов, помогает контролировать бюджет семьи. А краудфандинговые платформы, такие как Kickstarter и Indiegogo, объединяют инвесторов и предпринимателей, позволяя обсуждать проекты, привлекать к ним финансирование.

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Преодоление преград

В 2023 году начался период адаптации и перестройки банковской системы. Например, ритейлеры стали открывать банки и продвигать финансовые сервисы. На маркетплейсе Ozon появилась вкладка собственного банка.

Популярность внебанковских финансовых сервисов растёт. Однако многие банки предпочитают развивать собственные технологические платформы, контролируя все процессы и минимизируя зависимость от сторонних провайдеров. Они не всегда заинтересованы в инновациях со стороны независимых финтех-проектов или подходят к такому сотрудничеству довольно консервативно.

Даже если стартапу удаётся привлечь внимание к продукту или услуге на первом этапе переговоров, дальнейшее согласование требует участия множества отделов и специалистов банка. Каждый из них имеет своё видение рисков и выгод от потенциального партнёрства. Процедура одобрения может затягиваться на много месяцев из-за необходимости проходить через сложную корпоративную структуру.

Одним из барьеров развития финтех-сервисов считается отсутствие законодательной базы, которая бы способствовала открытию доступа к банковским данным. Если в Европе действует Директива о платёжных услугах (PSD2), обязывающая банки предоставлять доступ к данным путём создания открытых API, то в России подобные нормативные акты пока не разрабатывались. Это создает сложности для интеграции новых сервисов с системами традиционных банков.

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Роль государства и регулирования

Только через создание благоприятной законодательной базы, упрощение корпоративных процедур и изменение консервативного подхода к инновациям можно достичь успешного сотрудничества.

Развитие интернет-инфраструктуры — это основа для расширения доступа к цифровому банкингу. При этом установление высокоскоростного интернета помогает жителям удалённых районов получить доступ к необходимым финансовым услугам.

Одним из основных шагов финансового включения считается формирование чёткого правового поля для деятельности криптобирж, стартапов в области финтеха и пользователей криптовалют.

Прозрачное законодательство повышает доверие со стороны потребителей, привлекает инвестиции в сектор, помогает бороться с незаконными операциями. А информационные кампании способны повысить уровень знаний о цифровых финансах среди населения, позволяя людям лучше понять возможности использования новых технологий для своего благосостояния.

Субсидии или налоговые льготы для стартап-компаний становятся мощным стимулом для разработки новаторских решений в области цифровых финансов. Полезна поддержка академических и частных исследовательских проектов, направленных на создание безопасных технологий блокчейна.

Важной стратегией является установление партнёрства между государственными органами и представителями финтех-отрасли. Сотрудничество способствует обмену опытом, координированию усилий по защите потребителей, разработке единой транзакционной системы.

Например, концепция регуляторной песочницы позволяет компаниям тестировать новаторские продукты в контролируемой среде. Это отличная возможность проверить технологию, получив обратную связь от регуляторов до полномасштабного запуска на рынок.

Чек-лист для достижения финансового включения

Достижение финансового включения требует скоординированных усилий между правительством, финансовыми институтами и технологическими компаниями. Этот процесс включает:

Создание продуктов, отвечающих потребностям конкретной части населения. Технологические инновации, такие как мобильные платежи и интернет-банкинг, которые делают финансовые услуги более доступными. Обучение финансовой грамотности. Знание основ управления личными финансами помогает использовать доступные услуги. Разработку регулирования, которое способствует созданию безопасной среды для потребителей и поддерживает инновации.

На мой взгляд, криптовалюты и Fintech имеют большой потенциал для достижения финансового включения. Однако необходимо разработать соответствующие стратегии и нормативные акты для эффективного и безопасного использования этих инструментов.

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