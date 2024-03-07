Как работают криптовалютные биржи на мировом рынке

Руководитель практики «Цифровая экономика» юридической компании GMT Legal Денис Поляков рассказал, что нужно знать для создания и функционирования криптовалютной биржи в разных международных юрисдикциях.

Во многих государствах необходимо лицензировать деятельность, связанную с предоставлением услуг по виртуальным активам. Поэтому, если вы планируете создавать компанию, осуществляющую деятельность криптобиржи, необходимо тщательно изучить все законодательные требования.

Регистрация и правовые особенности криптобирж в международных юрисдикциях

Для начала криптовалютной деятельности необходимо получить лицензию. Данный процесс проходит в несколько этапов: подготовительный, заявочный и пострегистрационный.

Регистрация

Подготовительный этап. На первом этапе происходит регистрация, формирование уставных и дополнительных документов компании. Например, во многих юрисдикциях запрашивается бизнес-план, который должен включать бизнес-стратегию, а также предполагаемые финансовые показатели в первые годы запуска проекта.

Также часто требуется предоставление документов для сайта: privacy policy и terms and conditions. Почти всегда в дополнении к этому набору необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и резюме управляющих лиц: учредителей компании и генерального директора.

После составления документов нужно изучить все законодательные требования, введенные в отношении данного вида предпринимательской деятельности, и обеспечить приведение деятельности компании в соответствие с ними. Подробнее о требованиях расскажем ниже.

Заявочный этап. Следующий этап — подача заявки и сопроводительной документации. Параллельно компания может проводить встречи и переговоры с местным регулятором, готовить ответы на вопросы и т.д.

Пострегистрационный. После регистрации обязанности компании увеличиваются: компания должна подавать регулярные отчеты о движении средств по счетам клиентов, о соблюдении требований по противодействию отмыванию доходов, о контроле внутренних рисков.

Необходимо соблюдать другие требования, например, связанные с проверкой транзакций, идентификацией клиентов и выявлением подозрительных операций.

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Правовые особенности криптобирж в разных международных юрисдикциях

Что касается требований к самой компании, то в каждой юрисдикции они отличаются. В большинстве стран получить лицензию может только компания, зарегистрированная по местному законодательству. Но иногда необходимо зарегистрироваться в соответствии с законодательством специальной зоны на территории страны.

Например, в Беларуси необходимо зарегистрироваться в ПВТ (Парк высоких технологий), в Казахстане — МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). В связи с этим могут предъявляться разные требования к уставному капиталу. Чаще всего минимального размера недостаточно.

Например, в Сингапуре установлен твердый размер уставного капитала (примерно $75 тысяч). Но при этом сохраняется право регулятора требовать увеличения уставного капитала в зависимости от оборота компании.

Деятельность криптобирж в Сингапуре основывается на Законе о платежных услугах от 2019 года. Выдает лицензию на деятельность и осуществляет контроль за криптобиржами Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS).

Криптовалютные биржи обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности регулирующим органам. Они рассматриваются как поставщики платежных услуг и дополнительно подлежат контролю со стороны Валютного управления.

В ОАЭ размер капитала сразу рассчитывается как фиксированная сумма плюс определенный процент от ожидаемых расходов на год. Помимо этого придется понести дополнительные расходы в виде лицензионных сборов и ежегодных сборов за продление лицензии.

Во многих странах предъявляются строгие требования к сотрудникам и учредителям компании. Они могут касаться как их гражданства и происхождения, так и уровня образования и деловой репутации. Довольно часто нужен местный генеральный директор и AML-офицер.

Как правило, чтобы получить разрешение на ведение деятельности, биржи обязаны применять надежные меры безопасности для защиты средств пользователей и конфиденциальной информации. В числе таких мер: прохождение технического аудита безопасности. Например, у Certik или других местных компаний, специализирующихся на техническом аудите.

Двухфакторная аутентификация, протоколы шифрования и решения для холодного хранения часто являются обязательными для предотвращения взлома и несанкционированного доступа.

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Правовые особенности криптобирж в странах ЕС

Недавно в Европе был принят общий регламент, регулирующий криптовалютную сферу (MiCA). Он определяет поставщиков услуг виртуальных активов (CASP). Ими могут быть юридическими лица, предприятия или учреждения, которые имеют разрешение на предоставление услуг криптоактивов.

Помимо криптобирж и криптообменников, к CASP относятся и другие компании, которые предоставляют разные виды услуг:

выполнение заявок на совершении операций с криптоактивами от имени клиентов;

первичное размещение криптоактивов;

предоставление инвестиционных консультаций по криптоактивам;

управление портфелем криптоактивов;

обеспечение хранения и администрирования криптоактивов от имени клиентов.

Для получения лицензии или разрешения CASP нужно обратиться к компетентному органу государства — члена ЕС. В дальнейшем компания вправе получить так называемый паспорт ЕС и без дополнительных лицензионных процессов законно оказывать деятельность на территории остальных стран Евросоюза.

MiCA устанавливает специальный режим «изъятия» для бирж, которые находятся за пределами территории ЕС, но работают с гражданами Евросоюза: компании не должны получать лицензию в странах ЕС, если они работают по инициативе самих граждан, а не в результате активного привлечения этих граждан к своим услугам.

Активным привлечением клиентов будет считаться публичное предложение услуг на территории любой страны ЕС или публикация рекламы, направленной на потребителей в ЕС. Например, если гражданин ЕС узнал от знакомых, что в США есть криптобиржа, которая не ориентирована на рынок Европы, и самостоятельно начал ей пользоваться, на ней нет обязанности получать лицензию в ЕС.

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Правовая ответственность и риски деятельности криптобирж и обменников

Как мы видим, в мировой практике нет единого подхода к регулированию криптовалют. Некоторые страны принимают цифровые активы «с распростертыми объятиями», а другие проявляют осторожность или устанавливают жесткие правила, вплоть до полного запрета оборота.

Где-то законодательство в этой сфере находится в стадии активного развития. Например, в Сингапуре, начиная с середины 2024 года, планируют вводить новые ограничения, которые включают: запрет для VASP принимать платежи по кредитным картам, запрет маржинальных операций или операций с кредитным плечом для розничных клиентов.

Ответственность и правовые риски сильно разнятся от юрисдикции к юрисдикции. Если деятельность провайдера услуг виртуальных активов урегулирована, то существует три вида ответственности: административная, уголовная и гражданская.

Гражданская ответственность во всех странах сводится к одним и тем же инструментам: выплате неустойки, убыткам, процентам и компенсации вреда. Можно предусмотреть ограничение ответственности в рамках договора с клиентами. Однако полностью исключить меры гражданской ответственности перед пользователями не получится.

Что касается административной и уголовной ответственности в различных юрисдикциях, то основания для их возникновения сильно различаются. В Сингапуре существенными нарушениями являются неисполнение обязательств по депонированию активов и проверке безопасности методов хранения этих активов, а также по ведению отчетности по активам каждого клиента.

За нарушения обязанностей в Сингапуре предусмотрены штрафы до $250 тысяч. А если преступление длящееся, есть дополнительный штраф, который доходит до $25 тыс. за каждый день. Кроме того, есть вероятность приостановления деятельности до момента прекращения нарушений.

США и Евросоюз

В Соединенных Штатах Америки пределы ответственности могут различаться от штата к штату. В последнем громком деле против Binance есть риск возбуждения уголовного дела за нарушение требований законодательства к бирже. Ожидается, что Binance заплатит более $4 млрд.

Пока было достигнуто соглашение между биржей и Минюстом США о приостановке уголовного дела. Правоохранительные органы США не приступят к уголовному преследованию, пока выполняются соответствующие условия, включающие уплату штрафа и предоставление подробной информации о незаконных действиях.

В США уголовное преследование является крайней мерой, к которой прибегают в случае продолжительного нарушения закона даже после предупреждений контролирующих органов.

Если говорить про Евросоюз, то там единые меры ответственности также отсутствуют. В рамках MiCA введены общие правила наступления ответственности. Однако конкретные виды и размеры наказания устанавливаются в рамках каждой из юрисдикций отдельно.

До принятия MiCA регулирование деятельности криптобирж уже действовало на территории некоторых стран ЕС. Например, в Эстонии лицензирование такой деятельности регулировалось Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act. Именно в рамках этого закона предусмотрена обязанность по получению лицензии, а ответственность за нарушение требований антиотмывочного законодательства может составлять до €400 тысяч.

В Германии криптовалютный бизнес регулируется Законом о банковской деятельности и был введен в качестве новой финансовой услуги в 2020 году. Согласно данному закону, осуществление лицензируемой деятельности без получения разрешения наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом.

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Как борются с отмыванием доходов

Отдельного внимания заслуживает одна из главных проблем в сфере криптовалют — предотвращение отмывания доходов, полученных преступных путем финансирования терроризма и разработки оружия массового уничтожения (сокращённо ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Криптовалютные биржи должны придерживаться строгих методов борьбы с отмыванием денег. Им необходимо проводить тщательную проверку своих пользователей, чтобы удостовериться в их личности и оценить риск потенциальной незаконной деятельности.

Практика предполагает постоянный мониторинг транзакций на предмет необычных закономерностей или крупных транзакций, которые могут указывать на отмывание денежных средств или финансирование терроризма.

FATF (межправительственная организация, которая устанавливает международные стандарты по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма) еще с 2018 года расширила сферу своего регулирования, включив в нее криптовалютные биржи.

Странам настоятельно рекомендуется внедрить рекомендации FATF в свое национальное законодательство, обеспечив соблюдение поставщиками услуг цифровых активов, включая биржи, стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Соблюдение рекомендаций FATF крайне важно для бирж, работающих на международном уровне, поскольку их несоблюдение может привести к санкциям и ухудшению репутации.

Ответственность за соблюдение политик ПОД/ФТ/ФРОМУ полностью находится на бирже. Более того в некоторых случаях ответственность может наступить, даже если компания достоверно не знала и не могла получить информацию о нарушении.

Так, в Вашингтоне рассматривается дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций. Было возбуждено уголовное дело. В данном случае нарушением является небрежное исполнение обязанностей по проведению проверок клиентов на соответствие ПОД/ФТ/ФРОМУ, и в результате компании в лучшем случае грозит штраф.

Выводы

Криптовалютные биржи и обменники являются ключевыми платформами для проведения операций с цифровыми активами. Понимание правового регулирования криптовалютных бирж очень важно, поскольку закладывает основу для доверия и безопасности ко всей финансовой системе, основанной на блокчейне.

Для обеспечения согласованности действий, защиты инвесторов и предотвращения незаконной деятельности крайне важны единые правовые рамки. Специалисты в области права играют важную роль в навигации по сложному нормативно-правовому ландшафту местных законов и требований.

В связи с тем, что в ряде стран введен процесс лицензирования деятельности криптообменников и криптобирж, а сами лицензии носят сугубо территориальный характер, проектам важно оценить юрисдикции, в которых их деятельность подлежит лицензированию на основании таких критериев, как: юрисдикция регистрации юридического лица, целевая аудитория проекта, территория, на которой преимущественно будет производиться привлечение клиентов в проект.

Чтобы исключить риски привлечения к ответственности собственников проекта в таких юрисдикциях, потребуется пройти лицензионные процедуры, описанные в настоящей статье.

Ниже мы сформировали специальный чек-лист, где отразили самые существенные вопросы, на которые стоит обратить внимание при оценке необходимости получения лицензии на осуществление обмена криптовалют или деятельность криптобиржи в конкретной юрисдикции:

Чек-лист оценки необходимости получения лицензии на деятельность криптобиржи

Предлагаете ли вы услуги по покупке/продаже/обмену криптовалюты посредством собственной инфраструктуры: сайт, телеграм-канал, бот? Если ответ на этот вопрос «Да», переходим к следующему вопросу. Если ответ на этот вопрос «Нет», то лицензия на криптообменник или криптобиржу вам на текущий момент не нужна. Курс покупки/продажи/обмена валюты вы определяете самостоятельно или получаете данные от третьих лиц? В данном случае важно именно то, за кем остается решение о выборе курса: если вы, например, используете курс, полученный по API или с помощью другой технологии от криптовалютной биржи, но при этом сохраняете возможность перепривязать к своей информационной инфраструктуре и другую биржу, то считается, что курс определяется вами. Ликвидность для проведения операций по покупке/продаже/обмену криптовалют обеспечиваются вами (хотя бы частично) или полностью предоставляется третьими лицами, а вы лишь продвигаете услуги таких третьих лиц? Если вы контролируете курс и хотя бы частично обеспечиваете ликвидность, то переходим к следующему вопросу. Если вы не контролируете курс и ликвидность полностью обеспечивается третьим лицом, то вам не требуется лицензия. Однако рекомендуем вам проверить ее наличие у поставщика ликвидности. Осуществляете ли вы целенаправленную деятельность по привлечению пользователей/клиентов из конкретной страны к своим услугам? Например, размещение информационного ресурса в доменной зоне конкретной страны, локализация информационного сайта на местный язык, размещение маркетинговых материалов в источниках, целевой аудиторией которых являются граждане такой страны и т.д. Если ответ на этот вопрос «Да», переходим к следующему вопросу. Если ответ в отношение конкретной страны «Нет», то лицензия в этой стране вам не требуется. Существует ли запрет на деятельность в сфере криптовалют в стране, пользователей из которых вы привлекаете? Если ответ на этот вопрос «Да», в этом случае вы рискуете нарушить такой запрет, работая с местными пользователями. Если ответ «Нет», то переходим к следующему вопросу. Существует ли регулирование деятельности в сфере криптовалют в стране, пользователей из которых вы привлекаете? Если ответ на этот вопрос «Да», то вам рекомендуется рассмотреть вопрос о получении лицензии в такой стране. Если ответ на этот вопрос «Нет», то вы можете работать с пользователями из этой страны без необходимости получения специальной лицензии.

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