Как изменится криптоиндустрия в 2024 году

В этой статье Роман Штых, СЕО MetaLamp, аккумулировал основные тренды и события, на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Эксперт также прокомментировал, как именно они будут развиваться и к чему приведут.

Например, по данным Cryptorank, в 2022-м сумма инвестиционных сделок по всему миру составила примерно $40 млрд, тогда как в 2023 году — не больше $10 млрд.

Прошедший год был периодом «‎заморозков» на крипторынке. Если в течение 2022 года все сокращали свои инвестиции, но индустрию по инерции догоняли сделки и капиталы из 2021 года, то в 2023 году инерция закончилась, и год оказался скромным с точки зрения притока денег.

Чем запомнится 2023 год

Стандарт регуляции MiCA

Летом вступил в силу первый крупный пакет нормативных актов, регулирующий деятельность игроков на крипторынке в странах ЕС — Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Следующие пакеты начнут действовать в 2024 году.

MiCA — один из самых проработанных в мире набор регуляторных мер. С ним придётся считаться всем крупным игрокам. Более того, вероятно, страны за пределами ЕС возьмут документ за основу для своих юрисдикций.

Если попытаться в общих чертах описать, что входит в пакет, то я бы остановился на тезисе «С криптовалютой работать можно, но не анонимно». Законодатели осознанно отходят от регуляции децентрализованных финансов и пока касаются только тех сегментов, где могут создать прозрачные правила игры, используемые в традиционных финансах.

Безусловно, это позитивное событие. Оно простимулирует инвестиции в криптовалюты со стороны корпоративного сектора, даст прозрачности предпринимателям и обеспечит гарантии тем игрокам, которые до сих пор боялись работать с криптоактивами.

Завершение конфликта Binance и SEC

Осенью 2023 года завершился конфликт крупнейшей криптобиржи Binance и Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Напряжение зародилось в 2022 году, когда SEC инициировали расследование в отношении биржи на предмет легальности её ICO, а в 2023-м последовали обвинения в нарушениях регуляции ценных бумаг.

Этот процесс сотрясал индустрию в течение многих месяцев, но в конце концов завершился относительно мирным урегулированием. Основатель и CEO отстранён от руководства биржи, Соединённым Штатам выплачен штраф $4,3 млрд, признав тем самым виновность компании в нарушениях. Однако Binance выстоял, а рынку дан чёткий сигнал: «Играйте по нашим правилам, и всё будет в порядке».

Я расцениваю это как относительно позитивное событие, ведь оно могло закончиться уничтожением компании и ещё большим крахом для отрасли, чем громкие банкротства и скандалы в 2022 году. Пример — крах биржи FTX.

По теме. Во что инвестировать в 2024 году: выбор оптимального портфеля и анализ рисков

Накопление технологического и продуктового потенциала

Последние два года, несмотря на падение и сокращение капиталов, технологии и продуктовые команды не стояли на месте. За 2023 год вышло много продуктов, упрощающих работу с криптоактивами, создающих дополнительный потенциал по внедрению криптовалютных операций во все сферы нашей жизни.

Например, осенью в Сингапуре презентована интеграция мессенджера Telegram и блокчейна TON. Коллаборация интересна тем, что открывает криптоиндустрии доступ к 800 млн пользователей Telegram. А рынку как раз не хватает притока новых юзеров. Возможно, такой успех захотят повторить и другие команды.

В то же время эксперименты и имплементация таких технологий, как ERC-4337, Zero knowledge proof-протоколы и принципы модулярности дают возможность обрабатывать транзакции быстрее и дешевле, а пользовательский опыт работы с ними становится комфортнее. Почему это важно?

Криптовалюта становится средством платежа и более привлекательным инструментом инвестирования. Конечно, всё ещё во многом зависит от регулирования этой отрасли. Но технологически она всё ближе и доступнее рядовому пользователю.

Чего ожидать от 2024 года

Серии запуска ETF в разных странах

В начале годе SEC одобрил спотовые биткоин-ETF, которые привлекли внимание инвесторов. Заявку уже подали в Гонконге, где тоже могут появиться отраслевые фонды. Допущенные к торгам фонды уже привлекли около $8 млрд.

Вероятно, что в 2024 году по миру прокатится серия одобрений криптовалютных ETF. Например, активные обсуждения на эту тему идут в Сингапуре, ОАЭ, Австралии и Южной Корее.

Пока весь хайп вокруг ETF связан со спекуляциями о приходе крупных американских инвесторов, так как у многих есть ожидание, что такие фонды могут привлечь ликвидность из традиционных сегментов в крипторынок.

В России я не вижу возможностей ратификации отраслевых фондов. Регулирование крайне консервативно, поэтому перспективы пока туманны.

Халвинг и технологическое развитие Биткоина

В апреле 2024 года должен произойти халвинг (сокращение эмиссии) биткоина.

Обычно халвинг подталкивает весь крипторынок к росту, так как спрос на монету сохраняется или даже растёт, а приток новой ликвидности замедляется. Важно отметить, что из-за сокращения вознаграждения за майнинг нерентабельные майнеры уйдут, уступив место тем, у кого есть более дешёвые мощности.

Многие аналитики отмечают, что ожидания халвинга уже отражены в стоимости биткоина. Однако история показывает, что в ближайшие месяцы после халвинга цена на актив всё равно поднимется.

Интерес к биткоину растёт ещё из-за того, что он эволюционирует как технология. Если раньше первая криптовалюта была технологически скромным решением и проигрывала конкуренцию молодым блокчейн-сетям, то сейчас она развивается, появляются решения, меняющие цифровые экосистемы, например, Ethereum.

По теме. Как уплатить налог с криптовалюты: полная инструкция

Большее сближение корпоративного сектора с криптовалютой

В последние годы крупный бизнес не проявлял интереса к криптоиндустрии. Большая часть активностей ограничивалась маркетинговыми кампаниями с использованием NFT, а крупные проекты оставались лежать на полках. Однако интерес по ряду причин начал расти.

Первый значительный тренд наметился в сфере токенизации Real world assets (RWA), когда традиционный бизнес начал эмитировать криптоактивы, подкреплённые своими товарами. Например, благодаря компании Diamond Standard права на владение драгоценными металлами можно приобрести теперь в виде криптовалют.

По информации консалтинговой компании Galaxy, на конец 2023 года TVL на контрактах RWA-платформ составляет $2,5 млрд. За 2023 год этот показатель вырос на 82%.

Рынок RWA — перспективное направление, в первую очередь, для крупных компаний. Для них это может стать крепким мостиком в мир криптовалют, так как рынок открывает доступ к новым клиентам, уставшим от высокой волатильности и ищущим более консервативные активы, которых на крипторынке пока ещё не так много.

Как выглядит рынок РФ

С одной стороны, разработчиков и владельцев криптовалют в России много. Страна регулярно входит в список ТОП-10 или -15 стран по проценту владельцев криптовалют среди всего населения. В то же время регулятор не торопится создавать новые возможности для рынка.

ЦФА и УЦП как альтернатива криптоактивам

Россия решила идти по пути создания своих аналогов криптовалют, только централизованных. Выделяются два вида цифровых прав: ЦФА (цифровые финансовые активы) и УЦП (утилитарные цифровые права).

Банк России в сентябре 2023 года оценил рынок ЦФА в 25 млрд рублей, и около 45 тыс. пользователей подключились к информсистеме ЦФА. Уже давно запущены торговые площадки «Альфа-банком» и «Сбером». В ближайшее время могут выйти первые платформы для торгов по УЦП. Однако это всё ещё не имеет никакого отношения к той криптовалюте, о которой я говорил в предыдущих разделах.

С криптовалютой, не контролируемой российскими эмитентами, обыватели могут взаимодействовать только через иностранные биржи или несколько российских (например, Garantex). А бизнес так и вовсе практически не может соприкасаться с криптоактивами.

Рынок ЦФА, скорее всего, будет расти, так как стимулируется со стороны государства в виде упрощения процедур по эмиссии ЦФА. На фоне бюрократических сложностей при выходе на классическую биржу ЦФА становятся интересной альтернативной для крупного бизнеса.

Однако как долго продлится «‎упрощёнка»‎ и как дальше будут регулировать криптовалютный рынок, предсказать сложно. Например, если правительство решит двигаться в сторону большей легализации криптоактивов, рынок ЦФА это может пошатнуть.

Найм криптоспециалистов в Сбербанк и ФНС

Сбербанк ещё в прошлом году заявил, что планирует создать инструменты для международных расчётов на базе криптовалют. Банк в начале 2024 года нанял директора по развитию криптовалютных решений, в обязанности которого входят: разработка расчётных схем и архитектуры, управление клиентскими путями и процессами решения для международных расчётов на базе криптовалют, разработка стратегии бизнеса и создание новых продуктов в части трансграничных криптовалютных решений.

ФНС в плане привлечения криптоспециалистов тоже не отстаёт. Чтобы понимать возможности криптоиндустрии, налоговая нанимает специалистов, которые изучают рынок и технологические тренды. Кадровые изменения свидетельствуют о том, что крупные акторы заинтересованы во взаимодействии с крипторынком.

Что сдерживает рост индустрии

По разным источникам, количество пользователей криптовалют оценивается в пределах 50–60 млн человек. Некоторые исследователи дают оценку в 250–300 млн, но она мне кажется завышенной: вероятнее, здесь учитывается общее количество кошельков, а не реальных активных пользователей.

Отсутствие притока новых юзеров — самый крупный сдерживающий фактор в индустрии. Прошлый криптобум, случившийся в 2020–2021 годах, был связан в первую очередь с притоком новых людей на рынок. Людям был интересен криптофеномен: многие начали зарабатывать, заводить свои активы, стимулируя спрос на новые продукты и привлекая инвесторов.

Сейчас индустрия готова к новому витку роста как технологически, так и организационно. Но приток крупных инвестиций ослаб вслед за падением притока новых пользователей. Легализация криптовалют, интерес со стороны крупного бизнеса, а также создание ценности в глазах не связанных с криптовалютой пользователей могут дать толчок к развитию рынка.

По теме. Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси

Коротко о трендах и антитрендах на 2024 год

Больше регуляции. Правительства многих стран будут определять работу с криптоактивами, задавать рамки бизнесу, открывать возможности инвесторам. Однако, вероятно, пока регулятору удаётся более-менее совладать с централизованными сервисами, в то время как децентрализация находится в неопределённом правовом поле.

Сближение бизнеса и криптоактивов в контексте токенизации. Бизнесу будет проще интегрироваться с крипторынком. Феномен токенизации реальных активов уже вошёл в активную фазу роста и, вероятно, останется в ней и на протяжении 2024-го.

Оживление Bitcoin. За счёт халвинга и появления экосистем вокруг Bitcoin интерес к нему вырастет и, возможно, простимулирует рост актива.

Стагнация притока новых пользователей. Пока индустрия ещё не нащупала новых способов вовлечения пользователей в криптомир, это будет тормозить создание продуктов и развитие экосистем.

Венчурная неопределённость. 2023 год был годом сокращения инвестиций и ростом конкуренции за деньги. Каким будет 2024-й, с этой точки зрения определить сложно.

Фото на обложке: teksomolika / Freepik