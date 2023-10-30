Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси

Действие Комментарий

1) Зарегистрировать компанию в Беларуси В Беларуси только резиденты ПВТ имеют право заниматься деятельностью оператора криптоплатформы. Резидентом ПВТ может стать только белорусская компания, поэтому вначале необходимо зарегистрировать компанию в Беларуси (самая популярная форма — общество с ограниченной ответственностью, ООО).

2) Сформировать уставной фонд денежными средствами в размере 2 000 000 BYN (~ 625 000 USD) Законодательством предусмотрено, что минимальный размер уставного фонда — не менее 2 000 000 BYN (~ 625 000 USD) денежным вкладом. При этом на момент окончания документарного аудита (см. п. 8 ниже) уставный фонд должен быть сформирован в полном объеме (т.е. эти деньги должны быть внесены на банковский счет компании). Эти средства можно использовать текущей деятельности, но законодательно установлен «неснижаемый остаток» — 1 000 000 BYN (~310 000 USD).

3) Сформировать штат криптобиржи В компании обязательно должны быть следующие работники (в отношении некоторых из них возможен аутсорс): Директор;

Главный бухгалтер;

Управляющий рисками;

Ответственный за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;

Ответственный за соблюдение режима ПВТ;

Системный администратор (с обязанностями по обеспечению информационной безопасности);

Ответственный за поддержку пользователей. Квалификационный блок предполагает высшее образование и опыт соответствующей работы у директора, главного бухгалтера и технического директора. Кроме этих должностей, в компании обязательно должны быть риск-менеджер, compliance officer и AML-compliance officer. Репутация ключевого персонала будет оцениваться по таким критериям, как отсутствие непогашенной судимости за преступления против собственности и открытого уголовного преследования; расторжение трудового договора по дискредитирующим обстоятельствам и т.д. Отдельные репутационные требования есть в отношении учредителей и бенефициарных собственников: Отсутствие судимости за экономические преступления;

Отсутствие задолженности по бюджетным платежам;

Непричастность к осуществлению, финансированию или иному пособничеству легализации доходов, полученных преступным путем;

Отсутствие банкротства (оконченного или действующего производства).

4) Приобрести лицензию на программное обеспечение для отслеживания транзакций в блокчейне Компания в своей деятельности обязательно должна использовать программное обеспечения для мониторинга финансовых транзакций и идентификации среди них относящихся к подозрительным (с точки зрения криминала). ПО нужно приобрести у одной из компаний: Elliptic (Англия), Chainalysis (США), Coinfirm (Англия), Neutrino (Италия), Crystal (Голландия).

5) Подготовить локальные-правовые акты компании Требованиями актов Набсовета ПВТ предусмотрено обязательное наличие в компании разработанных и утвержденных локальных правовых актов (ЛПА), которые проходят как документарный аудит, так и экспертизу в ПВТ. Фактически такие документы формализуют и описывают порядок осуществления конкретный внутренних и внешних бизнес-процессов компании. Среди них такие документы: Политика в отношении аутсорсинга;

Правила осуществления поддержки пользователей;

Правила внутреннего контроля за соблюдением режима Парка высоких технологий;

Правила совершения сделок обществом в интересах клиентов;

Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о токенах и (или) манипулирования ценами на токены;

Политика взаимодействия c исполнителями платежных услуг;

Регламент раздельного учета денежных средств, электронных денег, токенов;

Порядок предоставления участнику торгов токенами доступа к торговой системе оператора криптоплатформы;

Политика управления рисками;

Общие условия реализации цифровых знаков (токенов);

Договор на участие в торгах токенaми;

Положение о порядке управления конфликтом интересов;

Правила, регулирующие порядок торговли токенами;

Правила предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

Правила допуска токенов к торгам токенами;

Порядок совершения сделок (операций) с токенами, совершаемых (организуемых) вне торговой системы;

Правила получения клиентом статуса участника торгов токенами (допуска клиента к торгам токенами) и исключения клиента из числа участников торгов токенами (лишения статуса участника торгов токенами);

Правила определения размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения;

Иные документы.

6) Подготовить бизнес-проект заявителя в ПВТ Компания должна подготовить бизнес-проект с подробным описанием планируемой деятельности в рамках ПВТ. Это обязательное условие для регистрации компании в качестве резидента ПВТ для всех заявителей. При подготовке бизнес-проекта предлагаем следовать методическим рекомендациям, размещенным на сайте ПВТ.

7) Собрать справки / подготовить заверения о соответствии бенефициарных владельцев предъявляемым к ним требованиям Определенные репутационные требования предъявляются к конечным бенефициарам резидента ПВТ (касаются долгов перед бюджетом, отсутствия судимости и т.п.). В число вышеуказанных требований входят: Отсутствие судимости за экономические преступления.

Отсутствие задолженности по бюджетным платежам;

Непричастность к осуществлению, финансированию или иному пособничеству легализации доходов, полученных преступным путем;

Отсутствие банкротства (оконченного или действующего производства).

8) Собрать документы, подтверждающие соответствие репутационным требованиям и наличие необходимой квалификации у ответственных должностных лиц Репутация ключевого персонала будет оцениваться по таким критериям, как отсутствие непогашенной судимости за преступления против собственности; расторжения трудового договора по дискредитирующим обстоятельствам; открытого уголовного преследования и т.д. В качестве квалификационных выделяются следующие требования: Директор и системный администратор — высшее образование;

Главный бухгалтер: (i) высшее экономическое образование (по специальности экономического профиля) либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности экономического профиля; (ii) подготовка в области международных стандартов финансовой отчетности; (iii) стаж работы не менее 3 лет в качестве главного бухгалтера (заместителя главного бухгалтера) и (или) заместителя руководителя организации по финансовым вопросам (в обязанности которого входит курирование вопросов бухгалтерского учета и отчетности) либо наличие стажа работы по специальности бухгалтера не менее 5 лет; Директор, и (или) бенефициарный собственник компании, и (или) собственник имущества компании: (i) осуществление предпринимательской деятельности самостоятельно либо с образованием юридического лица (участия в уставном фонде юридического лица) в течение минимум 1 года в одной либо нескольких из следующих сфер: ▪ банковская деятельность; ▪ страховая деятельность; ▪ деятельность по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (в том числе с контрактами на разницу); ▪ профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам; ▪ секьюритизация; ▪ деятельность инвестиционного фонда; ▪ деятельность организатора ICO, оператора криптоплатформы, оператора обмена криптовалют либо аналогичная деятельность; ▪ лизинговая деятельность; или (ii) выполнение функций руководителя (заместителя руководителя) организации в течение не менее 1 года в одной или нескольких из вышеперечисленных сфер. Системный администратор — стаж работы не менее 3 лет в качестве лица, в обязанности которого входит осуществление системного администрирования и (или) обеспечение информационной безопасности в сфере финансовых технологий, и (или) деятельности по разработке программного обеспечения для сферы финансовых технологий, и (или) в одной либо нескольких из вышеупомянутых сфер.

Ответственный за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем — наличие высшего экономического либо высшего юридического образования и наличие опыта работы по экономической или юридической специальности не менее 3 лет.

9) Пройти технический аудит Деятельность оператора криптоплатформы (криптобиржи) подразумевает наличие онлайн-платформы, функционал которой позволяет осуществлять соответствующие транзакции пользователям. Для того, чтобы убедиться в соответствии данной платформы кандидата всем установленным требованиям безопасности, ее необходимо представить сторонней профильной компании для проведения технического аудита.

10) Пройти документарный аудит Компания, которая желает заниматься деятельностью оператора криптоплатформы, должна пройти аудит на соответствие всем требованиям ПВТ для этого вида деятельности. При этом на данный момент аудитором обязательно должна быть компания, соответствующая одному из критериев: входит в «Большую четверку» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG);

ее учредителем (участником) является (являлась) организация, которая входит в «Большую четверку» компаний;

компания правомерно использует товарный знак (знак обслуживания) одной из компаний, входящих в «Большую четверку»;

имеет опыт подготовки требуемых отчетов. Список аудиторских компаний, которые могут проводить подобный аудит: ООО «Б1 Аудиторские услуги» — https://b1.by (бывш. Ernst&Young); ООО «АйКьюТи Такс энд Лигал» — https://iqt.by (бывш. PwC); ООО «Кэпт» — https://kept.by (бывш. KPMG); ООО «ДРТ Консалтинг» — https://delret.ru/by (бывш. Deloitte).

11) Подать пакет документов в ПВТ Все необходимые для прохождения процедуры регистрации документы (заявление, бизнес-проект и т.д.) подаются директором заявителя / представителем по доверенности лично в отдел регистрации резидентов ПВТ государственного учреждения «Секретариат Наблюдательного совета ПВТ».