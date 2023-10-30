Чек-лист для открытия криптобизнеса в Беларуси

В 2023 году в Беларуси продолжилось развитие регулирования криптосферы: в марте был издан Указ Президента № 80 «Об отдельных вопросах налогообложения», которым в том числе предусматривается продление до 1 января 2025 года действия налоговых льгот, перечисленных в Декрете № 8, и разработка концепции дальнейшего развития криптосферы в Беларуси.
Кроме того, 5 мая 2023 года состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ), по итогам которого был урегулирован новый вид деятельности — криптоброкер. На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, в Беларуси доступны следующие виды криптобизнеса:
- оператор обмена криптовалют;
- оператор криптоплатформы;
- организатор ICO;
- криптоброкер;
- майнинг.
Юристы REVERA проанализировали требования и условия для запуска каждого из видов криптобизнеса и подготовили чек-лист с действиями, которые необходимо выполнить для запуска криптобизнеса в Беларуси, а также дали краткие комментарии о том, какие особенности характерны для того или иного этапа.
Содержание:
- Оператор обмена криптовалют (криптообменник)
- Оператор криптоплатформы (криптобиржа)
- Организатор ICO
- Криптоброкер
- Майнинг
Оператор обмена криптовалют (криптообменник)
Процедура запуска деятельности криптообменника включает в себя следующие этапы
|Действие
|Комментарий
|1) Зарегистрировать компанию в Беларуси
|В Беларуси только резиденты ПВТ имеют право заниматься деятельностью по обмену криптовалют. Резидентом ПВТ может стать только белорусская компания, поэтому вначале необходимо зарегистрировать компанию в Беларуси (самая популярная форма — общество с ограниченной ответственностью, ООО).
|2) Сформировать уставный фонд
|Законодательством предусмотрено, что минимальный размер уставного фонда — не менее 2 000 000 BYN (~625 000 USD) денежным вкладом. При этом на момент окончания документарного аудита (см. п. 8 ниже) уставный фонд должен быть сформирован в полном объеме (то есть эти деньги должны быть внесены на банковский счет компании). Эти средства можно использовать в текущей деятельности, но законодательством установлен «неснижаемый остаток» — 200 000 BYN (~62 500 USD).
|3) Сформировать штат криптообменника
|
В компании обязательно должны быть следующие работники (в отношении некоторых из них возможен аутсорс и внутреннее совмещение):
|4) Приобрести лицензию на программное обеспечение для отслеживания транзакций в блокчейне
|В рамках внутреннего контроля компания в своей профильной деятельности обязательно должна использовать ПО для мониторинга финансовых транзакций и идентификации среди них относящихся к подозрительным (с точки зрения криминала). Это программное обеспечение нужно обязательно приобрести у одной из следующих компаний: Elliptic (Англия), Chainalysis (США), Coinfirm (Англия), Neutrino (Италия), Crystal (Голландия).
|5) Подготовить локальные правовые акты
|
Требованиями актов Набсовета ПВТ предусмотрено наличие в компании разработанных и утвержденных локальных правовых актов (ЛПА), которые проходят как документарный аудит, так и экспертизу в ПВТ. Фактически такие документы формализуют и описывают порядок осуществления конкретных внутренних и внешних бизнес-процессов компании.
Среди них следующие документы:
|6) Подготовить бизнес-проект
|Компания должна подготовить бизнес-проект с подробным описанием планируемой деятельности в рамках ПВТ. Это обязательное условие для регистрации компании в качестве резидента ПВТ для всех заявителей. При подготовке бизнес-проекта предлагаем следовать методическим рекомендациям, размещенным на сайте ПВТ.
|7) Собрать справки / подготовить заверения о соответствии бенефициарных владельцев предъявляемым к ним требованиям
|
Определенные репутационные требования предъявляются к конечным бенефициарам резидента ПВТ (касаются долгов перед бюджетом, отсутствия судимости и т.п.).
В число вышеуказанных требований входят:
|8) Собрать документы, подтверждающие соответствие репутационным требованиям и наличие необходимой квалификации у ответственных должностных лиц
|
Репутация ключевого персонала будет оцениваться по таким критериям, как отсутствие непогашенной судимости за преступления против собственности; расторжение трудового договора по дискредитирующим обстоятельствам; открытого уголовного преследования и т.д.
В качестве квалификационных выделяются следующие требования:
|9) Пройти технический аудит
|Деятельность криптообменника подразумевает наличие онлайн-платформы, функционал которой позволяет осуществлять соответствующие транзакции пользователям. Чтобы подтвердить соответствие платформы кандидата требованиям безопасности, ее нужно представить сторонней профильной компании на технический аудит.
|10) Пройти документарный аудит
|
Компания, которая желает заниматься деятельностью оператора обмена криптовалют, должна пройти аудит на соответствие всем требованиям ПВТ для этого вида деятельности. При этом на данный момент аудитором обязательно должна быть компания, которая соответствует одному из следующих критериев:
|11) Подать пакет документов в ПВТ
|Все документы для регистрации (заявление, бизнес-проект и т.д.) подаются директором заявителя / представителем по доверенности лично в отдел регистрации резидентов ПВТ государственного учреждения «Секретариат Наблюдательного совета ПВТ».
|12) Ожидать решения Набсовета ПВТ
|
Срок вынесения Наблюдательным советом ПВТ решения о регистрации / отказе в регистрации заявителей в качестве резидентов ПВТ составляет до 2-х месяцев.
О вынесенном Наблюдательным советом ПВТ решении компанию уведомят на контактный e-mail.
Оператор криптоплатформы (криптобиржа)
|Действие
|Комментарий
|1) Зарегистрировать компанию в Беларуси
|В Беларуси только резиденты ПВТ имеют право заниматься деятельностью оператора криптоплатформы. Резидентом ПВТ может стать только белорусская компания, поэтому вначале необходимо зарегистрировать компанию в Беларуси (самая популярная форма — общество с ограниченной ответственностью, ООО).
|2) Сформировать уставной фонд денежными средствами в размере 2 000 000 BYN (~ 625 000 USD)
|Законодательством предусмотрено, что минимальный размер уставного фонда — не менее 2 000 000 BYN (~ 625 000 USD) денежным вкладом. При этом на момент окончания документарного аудита (см. п. 8 ниже) уставный фонд должен быть сформирован в полном объеме (т.е. эти деньги должны быть внесены на банковский счет компании). Эти средства можно использовать текущей деятельности, но законодательно установлен «неснижаемый остаток» — 1 000 000 BYN (~310 000 USD).
|3) Сформировать штат криптобиржи
|
В компании обязательно должны быть следующие работники (в отношении некоторых из них возможен аутсорс):
|4) Приобрести лицензию на программное обеспечение для отслеживания транзакций в блокчейне
|Компания в своей деятельности обязательно должна использовать программное обеспечения для мониторинга финансовых транзакций и идентификации среди них относящихся к подозрительным (с точки зрения криминала). ПО нужно приобрести у одной из компаний: Elliptic (Англия), Chainalysis (США), Coinfirm (Англия), Neutrino (Италия), Crystal (Голландия).
|5) Подготовить локальные-правовые акты компании
|
Требованиями актов Набсовета ПВТ предусмотрено обязательное наличие в компании разработанных и утвержденных локальных правовых актов (ЛПА), которые проходят как документарный аудит, так и экспертизу в ПВТ. Фактически такие документы формализуют и описывают порядок осуществления конкретный внутренних и внешних бизнес-процессов компании.
Среди них такие документы:
|6) Подготовить бизнес-проект заявителя в ПВТ
|Компания должна подготовить бизнес-проект с подробным описанием планируемой деятельности в рамках ПВТ. Это обязательное условие для регистрации компании в качестве резидента ПВТ для всех заявителей. При подготовке бизнес-проекта предлагаем следовать методическим рекомендациям, размещенным на сайте ПВТ.
|7) Собрать справки / подготовить заверения о соответствии бенефициарных владельцев предъявляемым к ним требованиям
|
Определенные репутационные требования предъявляются к конечным бенефициарам резидента ПВТ (касаются долгов перед бюджетом, отсутствия судимости и т.п.).
В число вышеуказанных требований входят:
|8) Собрать документы, подтверждающие соответствие репутационным требованиям и наличие необходимой квалификации у ответственных должностных лиц
|
Репутация ключевого персонала будет оцениваться по таким критериям, как отсутствие непогашенной судимости за преступления против собственности; расторжения трудового договора по дискредитирующим обстоятельствам; открытого уголовного преследования и т.д.
В качестве квалификационных выделяются следующие требования:
|9) Пройти технический аудит
|Деятельность оператора криптоплатформы (криптобиржи) подразумевает наличие онлайн-платформы, функционал которой позволяет осуществлять соответствующие транзакции пользователям. Для того, чтобы убедиться в соответствии данной платформы кандидата всем установленным требованиям безопасности, ее необходимо представить сторонней профильной компании для проведения технического аудита.
|10) Пройти документарный аудит
|
Компания, которая желает заниматься деятельностью оператора криптоплатформы, должна пройти аудит на соответствие всем требованиям ПВТ для этого вида деятельности. При этом на данный момент аудитором обязательно должна быть компания, соответствующая одному из критериев:
|11) Подать пакет документов в ПВТ
|Все необходимые для прохождения процедуры регистрации документы (заявление, бизнес-проект и т.д.) подаются директором заявителя / представителем по доверенности лично в отдел регистрации резидентов ПВТ государственного учреждения «Секретариат Наблюдательного совета ПВТ».
|12) Ожидать решения Набсовета ПВТ
|
Срок вынесения Наблюдательным советом ПВТ решения о регистрации / отказе в регистрации заявителей в качестве резидентов ПВТ составляет до 2-х месяцев.
О вынесенном Наблюдательным советом ПВТ решении компанию уведомят в электронном письме.
Организатор ICO
Для начала осуществления деятельности организатора ICO необходимо пройти следующие этапы:
|Действие
|Комментарий
|1) Зарегистрировать компанию в Беларуси
|В Беларуси только резиденты ПВТ имеют право заниматься деятельностью организатора ICO. Резидентом ПВТ может стать только белорусская компания, поэтому вначале необходимо зарегистрировать компанию в Беларуси (самая популярная форма — общество с ограниченной ответственностью, ООО).
|2) Сформировать уставный фонд
|Исходя из требований Набсовета ПВТ, размер уставного фонда организатора ICO должен составлять не менее 500 000 BYN (~ 157 000 USD). При этом на момент прохождения документарного аудита уставный фонд должен быть сформирован в полном объеме (то есть эти деньги должны быть внесены на банковский счет компании). Требования к минимальному остатку на банковском счете для организатора ICO не предусмотрены.
|3) Сформировать команду работников.
|
В компании обязательно должны быть следующие кадры (в отношении некоторых из них возможен аутсорс и внутреннее совмещение):
|4) Приобрести лицензию на программное обеспечение для отслеживания транзакций в блокчейне
|Компания в своей деятельности обязательно должна использовать программное обеспечения для мониторинга финансовых транзакций и идентификации среди них относящихся к подозрительным (с точки зрения криминала). ПО нужно приобрести у одной из компаний: Elliptic (Англия), Chainalysis (США), Coinfirm (Англия), Neutrino (Италия), Crystal (Голландия).
|5) Подготовить локальные-правовые акты компании
|
Также предусмотрено обязательное наличие в компании разработанных и утвержденных локальных правовых актов (ЛПА), которые также проходят экспертизу в ПВТ с целью одобрения.
Среди них следующие документы:
|6) Подготовить бизнес-проект заявителя в ПВТ
|Компания должна подготовить бизнес-проект с подробным описанием планируемой деятельности в рамках ПВТ. Это обязательное условие для регистрации компании в качестве резидента ПВТ для всех заявителей. При подготовке бизнес-проекта предлагаем следовать методическим рекомендациям, размещенным на сайте ПВТ.
|7) Собрать справки / подготовить заверения о соответствии бенефициарных владельцев предъявляемым к ним требованиям
|
Определенные репутационные требования предъявляются к конечным бенефициарам резидента ПВТ (касаются долгов перед бюджетом, отсутствия судимости и т.п.).
В число требований входят:
|8) Пройти технический аудит
|
Как правило, деятельность организатора ICO подразумевает наличие онлайн-платформы, функции которой позволяют осуществлять соответствующие транзакции пользователями.
Чтобы доказать соответствие платформы требованиям безопасности, ее нужно представить сторонней профильной компании для технического аудита.
В будущем компания должна обеспечить осуществление критических и важных операционных функций:
|9) Пройти документарный аудит
|
Компания, которая желает заниматься деятельностью организатора ICO, должна пройти аудит на соответствие всем требованиям ПВТ для этого вида деятельности. При этом на данный момент аудитором обязательно должна быть компания, соответствующая одному из критериев:
|10) Подать пакет документов в ПВТ
|Все необходимые для регистрации документы (заявление, бизнес-проект и т.д.) подаются директором заявителя / представителем по доверенности лично в отдел регистрации резидентов ПВТ.
|11) Ожидать решения Набсовета ПВТ
|
Срок вынесения Наблюдательным советом ПВТ решения о регистрации / отказе в регистрации заявителей в качестве резидентов ПВТ составляет до 2-х месяцев.
О вынесенном Наблюдательным советом ПВТ решении компанию уведомят по email.
Криптоброкер
Запуск деятельности криптоброкера включает в себя следующие этапы:
|Действие
|Комментарий
|1) Зарегистрировать компанию в Беларуси
|В Беларуси только резиденты ПВТ имеют право заниматься деятельностью криптоброкера. Резидентом ПВТ может стать только белорусская компания, поэтому вначале необходимо зарегистрировать компанию в Беларуси (самая популярная форма — общество с ограниченной ответственностью, ООО).
|2) Сформировать уставной фонд денежными средствами в размере 500 000 BYN (~ 150 000 USD)
|Исходя из требований Набсовета ПВТ, размер уставного фонда криптоброкера должен составлять не менее 500 000 BYN (около 157 000 USD). При этом на момент обращения в ПВТ уставный фонд должен быть сформирован в полном объеме (т.е. эти деньги должны быть внесены на банковский счет компании). Требования к минимальному остатку на банковском счете для криптоброкера не предусмотрены.
|3) Сформировать команду работников
|
В компании обязательно должны быть следующие кадры (в отношении некоторых из них возможен аутсорс и внутреннее совмещение):
|4) Приобрести лицензию на программное обеспечение для отслеживания транзакций в блокчейне
|Компания в своей деятельности обязательно должна использовать программное обеспечения для мониторинга финансовых транзакций и идентификации среди них относящихся к подозрительным (с точки зрения криминала). ПО нужно приобрести у одной из компаний: Elliptic (Англия), Chainalysis (США), Coinfirm (Англия), Neutrino (Италия), Crystal (Голландия).
|5) Подготовить локальные правовые акты компании
|
Требованиями актов Набсовета ПВТ предусмотрено обязательное наличие в компании разработанных и утвержденных локальных правовых актов (ЛПА), которые проходят как документарный аудит, так и экспертизу в ПВТ. Фактически такие документы формализуют и описывают конкретные внутренние и внешние бизнес-процессы компании.
Среди них следующие документы:
|6) Подготовить бизнес-проект заявителя в ПВТ
|Компания должна подготовить бизнес-проект с подробным описанием планируемой деятельности в рамках ПВТ. Это обязательное условие для регистрации компании в качестве резидента ПВТ для всех заявителей. При подготовке бизнес-проекта предлагаем следовать методическим рекомендациям, размещенным на сайте ПВТ.
|7) Собрать справки / подготовить заверения о соответствии бенефициарных владельцев предъявляемым к ним требованиям
|
Репутационные требования предъявляются к конечным бенефициарам резидента ПВТ (касаются долгов перед бюджетом, отсутствия судимости и т.п.).
В число требований входят:
|8) Пройти документарный аудит
|
Компания, которая желает заниматься деятельностью оператора обмена криптовалют, должна пройти аудит на соответствие всем требованиям ПВТ для этого вида деятельности. При этом на данный момент аудитором обязательно должна быть компания, которая соответствует одному из следующих критериев:
|9) Подать пакет документов в ПВТ
|Все необходимые для регистрации документы (заявление, бизнес-проект и т.д.) подаются директором заявителя / представителем по доверенности лично в отдел регистрации резидентов ПВТ государственного учреждения «Секретариат Наблюдательного совета ПВТ».
|10) Ожидать решения Набсовета ПВТ
|
Срок вынесения Наблюдательным советом ПВТ решения о регистрации / отказе в регистрации заявителей в качестве резидентов ПВТ не может превышать 2-х месяцев.
О вынесенном Наблюдательным советом ПВТ решении компанию уведомят по email.
Майнинг
|Действие
|Комментарий
|1) Зарегистрировать компанию в Беларуси
|В Беларуси только резиденты ПВТ имеют право заниматься деятельностью по обмену криптовалют. Резидентом ПВТ может стать только белорусская компания, поэтому вначале необходимо зарегистрировать компанию в Беларуси (самая популярная форма — общество с ограниченной ответственностью, ООО).
|2) Сформировать уставной фонд
|Среди требований Набсовета ПВТ нет требований к минимальному размеру уставного фонда майнинговой компании. Также для майнинговой компании не предусмотрены требования к минимальному остатку на банковском счете.
|3) Сформировать команду работников
|Для майнинговых компаний нет требований к работникам, наличие которых в штате было бы обязательным для начала деятельности в рамках ПВТ.
|4) Сформировать технический потенциал компании
|Для функционирования майнинговой компании необходимо сформировать техническую инфраструктуру для майнинга (где и на каком праве приобретается оборудование, каким образом будет выстраивается его логистика в Беларусь, предварительные договоренности с поставщиками, сроки формирования первичной инфраструктуры). Важные факторы, которые нужно оценить заранее: в каком количестве планируется его приобрести, предполагаемые затраты, модель, производитель, хэшрейт, общее энергопотребление и предполагаемое количество токенов к добыче за отдельный промежуток времени).
|5) Подготовить бизнес-проект заявителя в ПВТ
|
Компания должна подготовить бизнес-проект с подробным описанием планируемой деятельности в рамках ПВТ. Это обязательное условие для регистрации компании в качестве резидента ПВТ для всех заявителей.
В отличие от иных видов криптобизнеса, Набсовет ПВТ не устанавливает специальные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые претендуют на получение статуса резидента ПВТ и планируют заниматься майнингом. Тем не менее, такие бизнес-проекты требуют глубокой проработки в части специфики бизнес-модели.
Наиболее важные аспекты деятельности по майнингу, которые рекомендуем отражать в бизнес-проектах:
Заявителям, планирующим осуществлять майнинг, рекомендуется рассчитать заранее ряд показателей:
|6) Подать пакет документов в ПВТ
|Все необходимые для прохождения процедуры регистрации документы (заявление, бизнес-проект и т.д.) подаются директором заявителя / представителем по доверенности лично в отдел регистрации резидентов ПВТ государственного учреждения «Секретариат Наблюдательного совета ПВТ».
|7) Ожидать решения Набсовета ПВТ
|
Срок вынесения Наблюдательным советом ПВТ решения о регистрации / отказе в регистрации заявителей в качестве резидентов ПВТ составляет до 2-х месяцев.
О вынесенном Наблюдательным советом ПВТ решении компанию уведомят по e-mail.
Фото на обложке: Friends Stock/Shutterstock
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